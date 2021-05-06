«Они разводят публику»: звезды не верят в госпитализацию Ольги Бузовой

Недавно стало известно о госпитализации экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. К удивлению поклонников артистка не выходила на связь больше суток. Хотя обычно знаменитость публикует десятки Stories в Instagram.

Позже пиар-директор Ольги Бузовой Антон Богославский оставил небольшой комментарий в своем микроблоге, где рассказал об экстренной операции Бузовой. Никаких подробностей молодой человек не привел. Однако не все фанаты скандальной телеведущей не поверили в историю с внезапным недугом звезды. Teleprogramma.pro обратилась за разъяснениями к знакомым Ольги. Мы постарались понять, куда могла пропасть Бузова.

«Допускаю мысль, что они разводят публику»

Вначале мы обратились к близкому другу и экс-бойфренду Бузовой Тимофею Майорову. Однако бизнесмен был немногословен. Оказалось, что бывший возлюбленный Ольги не знал о последних событиях в жизни инстадивы. Он отдыхает в Африке и якобы новости не читает.

Тогда мы связались со звездой шоу «Дом-2» и экс-коллегой Бузовой Рустамом Солнцевым.

«Во-первых, ее гениальный пиар-менеджер мог все это придумать. Потому что им в голову часто приходят идеи, которыми, как им кажется, они будоражат население. Поклонники Оли Бузовой готовы терпеть обман со стороны пиарщика Оли Бузовой до какого-то момента. Они будут воспринимать все это за чистую монету до какого-то момента. Но у всего есть предел. Оля и так скоро превратится в комическую старушку. Допускаю мысль, что они разводят публику. Потому что они это делали очень много раз», — поделится своим мнением Солнцев.

«Это странным образом произошло после дня рождения Филиппа Киркорова»

Также Рустам предположил, что телеведущая действительно могла заболеть. При этом знаменитость не отрицает, что недуг Бузовой мог развиться после веселого празднования дня рождения Филиппа Киркорова.

«Если действительно что-то могло произойти вдруг, то это странным образом произошло после дня рождения Филиппа Киркорова. Непонятно, что наши любимые звезды там тестировали. Организм вполне мог забарахлить после этого, причем экстренно».

Рустам вспомнил, как после дня рождения поп-короля Ольга стала записывать ролики, где неожиданно начала ругать эскортниц.

«В любом случае я желаю Олечке скорейшего выздоровления. Неважно, придумали они это, или действительно ей стало плохо», — подчеркнул Солнцев.

«В связи с этим у нее такие огромные проблемы с личной жизнью»

Также Рустам высказался о неправильной PR-политике директоров Бузовой. По словам Солнцева, грамотно выстроенный пиар не должен порочить имя артиста.

«Вся повестка, связанная с Олей, воспринимается только через призму «что там опять у этой ненормальной?»», — отметил звезда «Дома-2».

Солнцев добавил, что постоянный черный пиар мешает Бузовой построить личное счастье:

«В связи с этим у нее такие огромные проблемы с личной жизнью. У нее ее просто нет и быть не может. Потому что никто в своем уме и здравом разумении не будет связывать себя с этой женщиной. Да, этот армянский блогер (шоумен Давид Манукян, прим.ред.) себя связал, потому что ему нужна была «подписота». Как только он себе набрал какие-то 50-100 тысяч подписчиков и накрутил остальные миллионы, он понял, что ему нужно делать ноги из жизни этих бесовских звезд».

Мама и сестра тоже якобы не в курсе

К слову, поведение родственников Бузовой только подтверждает слова Рустама Солнцева. Так, мама Ольги — Ирина Александровна в спокойном тоне ответила, что не знает о госпитализации дочери. Более того, родительница знаменитости отметила, что находится на работе. Ирина Бузова ничего не рассказала о своих опасениях за жизнь дочери.

А судя по Stories микроблога сестры Ольги — Анны Бузовой, девушка тоже не омрачена никакими плохими новостями. Бизнесвумен продолжает, в отличие от старшей сестры, активно вести профиль в соцсети. Недавно Анна разместила там видеоролик с танцами за рулем автомобиля. Знаменитость улыбалась на камеру и подписала, что находится в праздничном настроении.

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