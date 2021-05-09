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Они снимались за Родину: звезды, надевшие военную форму только в кино

Актеры, которые не служили в армии.

Они снимались за Родину: звезды, надевшие военную форму только в кино
Актеры Константин Хабенский, Александр Петров и Игорь Петренко / фото Globallookpress © Vadim Tarakanov © Komsomolskaya Pravda

Для актера сыграть роль — это как прожить жизнь. Ведь артисты полностью проникаются судьбами своих героев. Актеры отечественного кино умело примеряют на себя самые разные роли и в любом амплуа выглядят органично. Особенно популярные военные фильмы, где герои актеров носят форму и самоотверженно сражаются за Родину.

Но в реальной жизни многие отечественные актеры в армии не были, выбрав для себя другое призвание — служить искусству. Кто из современных актеров надевал военную форму только для роли в кино — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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9 маяАлександр ПетровВидео teleprogrammaВиктор Добронравоввоенные фильмыЕвгений МироновЕвгений ЦыгановИгорь Петренко