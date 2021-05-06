Дана Борисова о ЧП с дочкой: «Полина вся изрезана — руки, ноги, грудь, живот!»

13-летняя дочь Даны Борисовой попала в клинику с многочисленными порезами. Оказалось, девочка сама наносила себе увечья и попросилась на дальнейшее обследование.

Сейчас Полина Аксенова находится дома с мамой. Teleprogramma.pro связалась с Даной и узнала причину агрессивного отношения подростка к самой себе.

Экс-ведущая передачи «Армейский магазин» сообщила, что на второй день после выписки Полина чувствует себя лучше. У девочки появился аппетит, и она стала общительнее.

«Я всем благодарна! Нам оказали квалифицированную помощь. Я считаю, в такой ситуации надо брать пример с меня. Мы максимально грамотно выходим из этой ситуации. Во-первых, школа подключилась. Потому что в последние дни Полина резалась даже в школе, в укромных местечках. Как мне классный руководитель сказала, она даже на уроке что-то ножиком ковыряла», — призналась Борисова.

Дана добавила, что педагоги и школьный психолог с пониманием отнеслись к девочке и обеспокоенной родительнице. Пока Дана была на съемках и не могла забрать дочь из школы, учителя контролировали Полину.

«Во-вторых, опека помогла. Я была поражена, что две дамы лично приходили в школу, общались с ребенком, по телефону мы много разговаривали», — отметила телеведущая.

По словам Даны, представители опеки признались, что подобные случаи участились среди подростков в последнее время. Борисова подчеркнула, что девочка нанесла себе серьезные травмы.

«Она изрезана вся. Это не просто две-три царапины. Это полностью руки, ноги — от бедер до ступней. Грудь вся. И живот чуть поменьше. Поэтому она ходит в балахонах. Стесняется того, что начудила», — поделилась Дана состоянием дочери.

Борисова добавила, что девочка сама захотела пройти обследование в клинике. Специалисты назвали действия подростка паническими атаками.

«Так предположил детский психиатр. Но на самом деле причин может быть огромное множество. Вообще есть две версии. Первое — дети режут себя, потому что заменяют душевную боль физической. Второй вариант — они себя за что-то наказывают. Вот это больше на ситуацию Полины похоже. Потому что я вижу, как она страшно переживала и продолжает переживать из-за того, что с ней не общаются ее папа и дедушка с бабушкой», — заявила Борисова.

Телеведущая рассказала, что последние заблокировали номер внучки. А Полина каждый раз пытается подкараулить бабушку с дедушкой, когда те проходят мимо дома Борисовой. Подросток просит родных уделить ей хотя бы минуту внимания, но бабушка и дедушка игнорируют Полину.

«Поэтому она винит себя. Считает, что она плохая, раз с ней не хотят общаться. Хотя винить себя абсолютно не в чем», — считает мама Полины.

Дана отметила, что врачи опровергли подозрения на суицидальные наклонности у девочки. Оказалось, что подросток просто хотела привлечь внимание, получить еще больше любви.

«Хотя я и так даю ей максимум любви, понимания и терпения. Но, к сожалению, ей необходима не только моя любовь, но и папы», — поделилась Дана.

Борисова объяснила, что родной отец Полины — бизнесмен Максим Аксенов — не сразу поинтересовался состоянием здоровья девочки. Дана просила органы опеки и классную руководительницу Полины позвонить мужчине. Только после этого девочка смогла пообщаться с папой, которого ей так не хватало.

«Они позавчера встретились. Полина ему пытается объяснить, почему она так плохо себя чувствует. А он только смеется. Говорит, мол у тебя мать таблеточница-наркоманка, и тебя туда же», — пожаловались телеведущая на бывшего возлюбленного.

Также Дана призналась, что отец, кроме фиксированной суммы в 15 тысяч рублей, которые знаменитость отсудила у бизнесмена, никак не помогает дочери. Борисова заявила, что Аксенов неохотно выплачивает алименты. А если мужчина и делает какие-то подарки, то старается упрекнуть бывшую избранницу:

«Что, мать тебе абонемент в фитнес-зал не купила?».

Борисова добавила, что только за последнее время потратила 140 тысяч рублей на брекеты для Полины и 270 тысяч на поездку в Египет. Также родительница оплачивает уроки английского в языковой школе на Кутузовском проспекте. А отец девочки потратил четыре тысячи на абонемент в спортзал.

Смотрите также: