«Умный дом», автопарк и ранчо: на что может претендовать жена Билла Гейтса после развода

Миллиардер Билл Гейтс разводится с женой Мелиндой после 27 лет брака. Об этом он сообщил в своем Twitter. Конечно, все обсуждают не только душевное состояние супруги основателя Microsoft, но и то, сколько денег ей может достаться после расторжения брака. По данным Forbes, на счету Билла Гейтса свыше 130 миллиардов долларов.

Что говорит о разводе сам миллиардер

Новости о разрыве пары прозвучали как гром среди ясного неба. Ведь супруги жили вместе практически всю жизнь. Билл Гейтс и Мелинда познакомились в 1994 году, стали встречаться. Впоследствии в браке у них родились две дочери и сын. В 2000-м году супруги основали некоммерческий фонд, который занимается благотворительностью.

В своем Твитере Билл Гейтс сообщил, что и после расставания они вместе продолжат работу в фонде, однако больше не могут развиваться как пара. И после долгих размышлений и работы над отношениями приняли решение развестись. А также попросили оставить семье пространство для уединения, что в принципе невозможно…

Ведь сообщение о разводе Билла Гейтса стало одной из самых обсуждаемых новостей в мире. Сейчас все внимание прессы, по большему счету, приковано только к одному фактору: какими богатствами владеет Гейтс. Ведь часть из них может достаться Мелинде.

«Умный дом» и ранчо Билла Гейтса

Начнем с домов. Самая известная недвижимость Билла Гейтса – это шикарный коттедж в штате Вашингтон примерной стоимостью около 200 млн долларов, который 30 лет назад был куплен всего лишь за 2 млн долларов. Огромный особняк находится на склоне холма, который возвышается над озером Вашингтон в городе Медина. Его охраняют роботы, вооруженные лазерами.

«Умный дом», в котором живет Билл Гейтс, изобилует разными технологическими фишками. Еще при входе в особняк гостям выдается специальный чип, посылающий сигнал, благодаря которому температура в особняке меняется в зависимости от пожеланий гостей.

Свет в комнатах также включается автоматически при входе гостя. А динамики расположены таким образом, что музыка «переходит» из одной комнаты в другую.

Кроме того, в доме имеется восемь спален, зал для приемов, тренажерный зал, спортивная площадка, огромная библиотека с читальным залом под куполом, высокотехнологический театр. Несмотря на свои масштабы, дом не кажется огромным, поскольку основная его часть встроена в подземное пространство холма. А еще специалисты с помощью компьютерного мониторинга следят за состоянием старого клена, растущего на подъезде к гаражу – поливают его по мере необходимости.

Нельзя не сказать о ранчо Paseana площадью 228 акров и примерной стоимостью 18 млн долларов. Здесь расположены пансион, офис, ипподром, сад, амбары и ветеринарный пункт.

В 2009 году Билл Гейтс приобрел ранчо Вайоминг площадью 492 акра за 9 млн долларов. В 2013 году миллиардер купил любимой дочери конную ферму за 8,7 млн долларов. Добавьте в этот список и 4,5 тысяч гектар сельхозназначения, приобретенные за 28 млн инвестиционной фирмой Гейтса.

Кроме того, миллиардер много вкладывает в гостиничный бизнес. Ему принадлежит часть Charles Hotel в Кембридже, бумаг сети отелей Four Seasons и Ritz-Carlton в Сан-Франциско. Стоимость Ritz-Carlton составляет около 200 млн долларов.

Автопарк Билла Гейтса

Особой гордостью Билла Гейтса является его автопарк, который в разное время пополнялся Mercedes-Benz, Ягуар-ХJ6 и Ferrari-348, а также Lexus. Но безусловно, фаворитом Билла Гейтса является Porsche 959, которую он присмотрел еще в 1987 году, но в итоге приобрел за 380 млн долларов только спустя 13 лет.

Дело в том, что машина была представлена всего лишь в 300 экземплярах и из-за несоответствия экологическим стандартам была запрещена на территории США, поэтому процесс покупки затянулся так надолго. Кроме того, в коллекции Билла Гейтса есть несколько автомобилей «Ламборджини», «Мерседес-Бенц» и, конечно, «Роллс-ройс».

И коллекция произведений искусства…

Билл Гейтс может позволить себе приобрести и внушительную коллекцию произведений искусства. Так, в его доме можно увидеть подлинники картин великих художников. Например, произведение Уинслоу Хомера стоимостью в 36 млн долларов. А еще миллиардер прекрасно знает о чем думал и мечтал великий Леонардо да Винчи, поскольку в 1994 году купил его дневник за 30 млн долларов.

Итак, подсчитаем богатства Билла Гейтса в рублях, без учета стоимости автомобилей в автопарке и коллекции живописи. На счету основателя Microsoft, чуть больше 130 миллиардов долларов – это 9 729 863 000 000 (девятьсот семьдесят два миллиарда девятьсот восемьдесят шесть миллионов триста тысяч рублей).

Если же подсчитать все дома участки и ранчо миллиардера, то эта сумма составит 263 млн долларов. Переводим на нашу валюту и получаем 19 892 609 900 в рублях (девятнадцать миллиардов восемьсот девяносто два миллиона шестьсот девять тысяч девятьсот). Общая сумма составляет больше 991 миллиарда.

Любопытные интересуются, какие же богатства в итоге достанутся Мелинде Гейтс. Вот что по этому поводу думает адвокат Жанна Маргулис.

Комментарий адвоката Жанны Маргулис

«Судя по информации из открытых источников, Билл и Мелинда Гейтс разводятся, как взрослые люди. Полагаю, что он уважает в супруге мать своих детей, поэтому скандального процесса не будет. Предположить, как они договорились очень сложно. Соглашение не разглашается, поэтому нам остается только догадываться. С учетом того, что после развода Билл и Мелинда остаются работать вместе, их брак изжил свое, но они смогли сохранить дружеские отношения, — говорит Жанна Маргулис. Будут ли алиментные обязательства, мы узнаем чуть позже. В некоторых штатах США алименты на ребенка платят до 21 года. Их младшей дочери Фиби 18 лет. Какие законы действуют в Сиэтле, где и разводится чета миллиардеров, мне неизвестно. В любом случае, можно сделать выводы, что это развод двух людей, желающих сохранить время, деньги и нервы друг друга. Расторжение брака будет проходить по пути наименьшего сопротивления, который позволит им сохранить свои миллиарды. Ведь в США развод — это очень дорогое удовольствие».

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