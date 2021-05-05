Шашлыки, танцы и музыка до утра: как звезды проводят майские праздники

Teleprogramma.pro рассказывает, где и с кем находятся звезды российского шоу-бизнеса в выходные.

Длинные майские праздники у большинства россиян проходят стандартно: дача, шашлыки, друзья и родные рядом. А чем заняты на выходных звезды шоу-бизнеса, узнала Teleprogramma.pro.

В кругу самых близких

Выходные — прекрасная, а порой и единственная возможность побыть вместе с семьей. Загруженный график звезд, концерты и съемки не дают артистам поиграть со своими детьми или навестить родителей. Но на майских праздниках эти проблемы решаются в два счета.

Так, Арсений и Лиана Шульгины проводят майские со своей малышкой Селин. Внучке Валерии первого мая исполнилось четыре месяца. А на днях девочку покрестили. В честь такого события Валерия и Иосиф Пригожин подарили молодым родителям подарки от модного дома Cartier. А Арсений запечатлел любимую жену с коляской на прогулке после крестин дочери.

А актриса Мария Кожевникова отметила первые майские денечки за шашлыками вместе с родителями. Примечательно, что их артистка не смогла показать своим поклонникам, поскольку Александр Викторович отказался стать звездой микроблога дочери.

Зато исполнительница роли Аллы Гришко в сериале «Универ» похвасталась аппетитными шашлыками, которые приготовили ее близкие.

Анастасия Костенко тоже предпочла провести майские праздники только с самыми родными людьми. Пока дочки и муж футболист Дмитрий Тарасов смотрели мультфильмы, заботливая жена и мамочка решила удивить семью кулинарными способностями. Телеведущая потушила курицу в сливочно-соевом соусе и приготовила картофельное пюре с карпаччо из помидоров по-домашнему, а также суп с фрикадельками. А для дочки Миланы специально сварила компот с малиной.

Солнце, море и белый песок

Знаменитости не привыкли отказывать себе в удовольствиях. Шашлыки — шашлыками, но праздники в Дубае или на Мальдивах для некоторых артистов всегда предпочтительнее. Поэтому телеведущая Ксения Бородина вместе с семьей майские праздники встретила на пляже.

Знаменитость выбрала для мини-отпуска лазурное побережье Арабских Эмиратов. Ведущая шоу «Дом-2» уже успела сделать фотографии в ярких купальниках, а также показала счастливые лица своих дочерей у бассейна.

«Здесь есть такие, кого загар делает кардинально красивее?», — поинтересовалась Бородина у своих поклонников.

Ксения разместила в одной из последних публикаций личного микроблога снимок в белоснежном махровом халате и с косметической маской на лице. Жена бизнесмена Курбана Омарова запечатлелась на фоне высоких зданий Дубая. Подписчики Бородиной оценили ровный загар знаменитости и даже немного позавидовали Ксении:

«Хотелось бы там, где вы, но увы на даче», «Для этих людей пандемии нет», «Кто отмечает, а кто нет», «Какая красивая! Всегда восхищаюсь», «Самая красивая мама».

Анна Семенович тоже покинула Москву на майских праздниках. Исполнительница приехала в Крым. Может быть, погода на Белой скале, на которую взбиралась Анна была не такой жаркой, как у Ксении в Дубае. Однако знаменитость разгорячилась не на шутку. Семенович решила покорить высоту, несмотря на неудобную обувь.

«Главное — не упасть. Я в кроссовках, неприспособленных для ходьбы. Они без рифленой подошвы. И меня мои подружки заставляют подниматься наверх. Шантажируют пикником с шампанским и фруктами крымскими», — заявила Анна.

К слову, у артистки все получилось. И добравшись до вершины, Семенович смогла покататься на лошадях и насладиться природой Крыма.

Спорт никто не отменял!

В праздники многие позволяют себе расслабиться, съесть лишний кусок торта. Однако некоторые звезды даже в выходные устраивают домашние тренировки и бегут в тренажерный зал.

Например, певица Валерия решила удивить своего мужа и встала в семь утра. Хотя вместе с продюсером Иосифом Пригожиным они легли в три часа ночи. Избранник певицы оставил в комментариях под видеороликом Валерии такое сообщение:

«Солнышко мое! Я в шоке от того, что просунувшийся не увидел тебя рядом. Заглянув в Инстаграм, увидел, что ты уже на спорте. Объясни мне, где у тебя кнопка или моторчик? Мы же легли в три ночи, а ты с 7 :30 уже на ногах. Я в шоке».

Телеведущая Ольга Бузова тоже не дает себе расслабиться в майские праздники. Несмотря на то, что знаменитость посещает все светские тусовки и праздники с изобилием кулинарных блюд, Ольга успевает похвастаться плоским животиком.

«Пока вы пишите про мой живот, я занимаюсь спортом», — ответила Бузова своим хейтерам.

Танцы и музыка до утра

Если кто-то проводит майские на диване или на даче, то завсегдатаи ночных клубов и светских вечеринок длинные выходные тратят на танцы с друзьями. Так, актриса Наталья Рудова посетила день рождения модели и друга Сергея Буниятова.

А Яна Рудковская, Алсу, Юлия Савичева и многие другие звезды повеселились на мероприятии Филиппа Киркорова. Напомним, недавно поп-король отметил свое 54-летие.

Филипп Бедросович решил использовать майские праздники как возможность собрать всех родных и близких вместе.

Артисты оценили такую идею и порадовали знаменитость большими и маленькими подарками. Юлия Савичева даже испекла для исполнителя клубнично-банановый муссовый торт.

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