Тайны закулисья шоу «Я вижу твой голос»: кто из участников настоящий певец, а кто — самозванец

С 14 мая в 21:20 на телеканале «Россия» стартует новая музыкальная игра «Я вижу твой голос». Задача главного участника – распознать, кто из игроков действительно умеет петь, а кто лишь притворяется вокалистом. И в этом ему помогут звезды шоу-бизнеса, которые будут давать конкурсанту подсказки, и собственная интуиция.

На кону — один миллион рублей. Эту сумму участник получит только в том случае, если сумеет определить, кто останется в финале – настоящий певец или же самозванец.

Умеет ли петь тренер по фигурному катанию?

В каждом выпуске главный участник будет знакомиться с шестью героями – представителями определенной профессии и угадывать, являются ли эти люди еще и вокалистами. Кто-то из них умеет петь (например, одно время выступал в группе, а потом из-за кризиса временно стал курьером), а кто-то – нет. Но все герои, конечно, будут хранить упорное молчание. А звезды и главный участник должны будут сами обо всем догадаться, призвав на помощь интуицию и не только.

Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Андрей Малахов, Сергей Лазарев, Глюкоза, Ольга Шелест, Николай Фоменко, Лариса Долина, Дмитрий Губерниев, Диана Арбенина, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков, Анна Седокова, ST, Тимур Родригез, Ани Лорак, Максим Леонидов, Сергей Мазаев, Аглая Шиловская и JONY помогут участникам разоблачить лжевокалистов и определить настоящий талант.

Среди героев на сцене появятся свадебный регистратор, таксист, тренер по фигурному катанию, бывшая рокерша, пародист и другие.

А каким образом участнику помогает интуиция? Задача первого тура – определить, кто из вышедших на сцену действительно умеет петь только по одному лицу. Поэтому понять, может ли таксист исполнять оперные арии, может только внутренний голос. Выслушав все мнения, участник принимает собственные решения.

Во втором туре звездные эксперты уже могут опираться не только на интуицию, но и на собственные знания, опыт и бэкрграунд. На новом этапе задача усложняется – нужно угадать, является ли герой вокалистом при следующих условиях. Звучит фонограмма чужого голоса, под которую герой исполняет песню, то есть, только открывает рот.

И по движениям губ, мимике, жестам звездным гостям нужно понять, выходил ли человек когда-нибудь на сцену или же не знаком с правилами вокала вообще. И вот тут между знаменитостями разворачиваются настоящие словесные баталии, а в ход идут многочисленные шутки и приколы.

Например, жаркие дискуссии вызывает появление на сцене тренера по фигурному катанию.

«Если бы я увидел такого человека на сцене, то без памперсов бы не обошелся», — шутит Алексей Чумаков. «Он как-то очень старательно, неестественно это делает», — вторит ему Николай Фоменко.

Определить, является ли пародист, который следующим выходит на сцену, настоящим певцом, — задача не из легких. Ведь такой человек с легкостью может менять тембр голоса.

«Мужчина без стероидов вообще может брать такие высокие ноты?» — задает вопрос Меладзе. – Запутали нас максимально. Могли бы и дать ему голос попроще. Это мужчина, который поет сам».

Когда на сцену выходит бывшая рокерша, дискуссия продолжается.

«Вычурно, нарочито, но она поет», — уверен Валерий. «Не поет, потому что поздно поднесла микрофон», — отмечает Фоменко.

В третьем туре же участник будет распознавать вокальные способности героя по контенту в его мобильном телефоне. В общем, страсти накаляются.

Николай Фоменко: «Интуиция мне всегда помогала»

По словам Николая Фоменко, угадать настоящего вокалиста достаточно сложно: ведь все делается для того, чтобы обмануть и участника, и артистов, помогающих ему принять верное решение. Для этого работает целая команда редакторов, тренирующих героев. Тем более, как говорит Николай вокалист запросто может сыграть человека, которому медведь на ухо наступил. Для профессионала это достаточно легкая задача.

«Но самое главное, что среди героев открываются удивительные редкие таланты, которые поют так, что «добрый вечер»!» — поясняет Николай.

Но чтобы найти настоящий «изумруд», нужно внутренне чутье. Спрашиваем у Николая, как интуиция помогает ему в обычной жизни.

«Интуиция отличает человека от искусственного интеллекта. Иногда я сажусь в машину и думаю: «Нет, сейчас вернусь на минуту, заберу одну вещь. Сяду и только тогда поеду». А потом выезжаю и узнаю, что до моего приезда на участке дороги случилась противная авария. Так часто бывает. В общем, интуиция здорово помогла мне сегодня», — признается Николай Фоменко.

Свадебный регистратор Ольга: «Звезды назвали меня свадебным генералом»

Ответственная задача ставилась не только перед звездными помощниками, но и перед героями шоу. Им было важно ничем не выдать себя, чтобы главный участник ни о чем не догадался. Хорошие актерские способности продемонстрировала свадебный регистратор Ольга.

Ольга рассказала, что посвятила своей профессии более десяти лет, провела около 150 церемоний бракосочетания. Больше всего ей запомнилась свадьба в аэропорту Шереметьево. Пара зарегистрировала свои отношения у стойки регистрации и улетела в романтическое путешествие. А у Ольги остались воспоминания, которыми она поделилась с Teleprogramma.pro в кулуарах шоу.

Прежде чем стать участницей шоу, женщина проходила три отборочных тура. В первом нужно было записать видеовизитку и рассказать о себе, во втором пройти собеседование в Zoom. Третий тур кастинга состоялся уже очно. Пройдя все испытания, Ольга, как и остальные участники шоу, несколько месяцев готовилась к съемкам: занималась с педагогом по актерскому мастерству, вокалу, репетировала свое выступление.

На вопрос, каково это не расколоться перед участником и его звездными помощниками, Ольга ответила так:

«Нет, мне было не тяжело, поскольку я актриса, ведущая и могу контролировать свои эмоции. Понравились шутки наших артистов. Например, такая: «Николай Фоменко женится восьмой раз, и это его регистратор», — смеется Ольга. — А Лариса Рубальская сказала, что живет по соседству с ЗАГСом и часто видела меня. Кто-то назвал меня не регистратором, а свадебным генералом. В общем, я услышала очень много комментариев».

Сможет ли Ольга и другие герои запутать участника и звездных экспертов? Или же им удастся вывести на чистую воду всех лжевокалистов и забрать миллион рублей?

Смотрите шоу «Я вижу твой голос» уже с 14 мая, на канале «Россия»

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