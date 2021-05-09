Как женщина с нетипичной внешностью стала главной актрисой Голливуда

Будучи в юности девушкой довольно интересной, Фрэнсис достаточно быстро потеряла свежесть и сексуальность, чем, казалось, обрекла свою кинокарьеру на провал. Но, вопреки всем голливудским законам, именно в тот момент, когда черты лица артистки огрубели, и начался ее взлет к совершенно заоблачным творческим вершинам. Триумф Фрэнсис на недавнем «Оскаре» лишний раз подтвердил невероятную значимость Макдорманд для современного кинематографа.

«Белое отребье»

Будущая звезда родилась 23 июня 1957 года в небольшом городке Гибсон в штате Иллинойс, и звали ее тогда Синтия Энн Смит. Свои ставшие известными имя и фамилию девочка получила от приемных родителей, ну а что касается родителей биологических, то, вспоминая о них, Фрэнсис относила их к «белому отребью» — именно так в Штатах именуют светлокожих граждан без работы, нормального жилья и каких-либо амбиций. Удочерил Синтию местный священник Вернон Макдорманд. Преподобного отца не смущала тяга девочки к искусству и прежде всего к театру, желание посвятить себя которому окончательно оформилось у Фрэнсис во время учебы в драматической студии Йельского университета.

Работа на подмостках — нетипичная для американских актеров схема развития карьеры. В отличие от российских коллег, гордящихся службой в театре, большинство голливудских артистов со сценой не дружат. Неслучайно в Штатах так мало обладателей так называемой Тройной актерской короны — к ним причисляют тех, кто удостаивался главных наград в кино («Оскар»), в театре (премия «Тони») и на ТВ (премия «Эмми»). В этом списке всего 24 имени, и, как нетрудно догадаться, Фрэнсис занимает в нем не последнее место.

В кино она впервые появилась уже в сравнительно зрелом возрасте — ей было 27, когда вышла картина «Просто кровь», ставшая также дебютом для теперь уже легендарных братьев Коэнов. Пять лет спустя Фрэнсис получила свою первую оскаровскую номинацию за ленту «Миссисипи в огне», но до заветной статуэтки было еще далеко. Лишь в 1997-м еще один шедевр братьев Коэнов, черная комедия «Фарго», заработал две награды, одна из которых досталась Фрэнсис. Актриса сыграла начальницу полиции городка на севере США и была совершенно неподражаема в форме и шапке-ушанке.

Золотая «кочевница»

Внушительный отрезок между первым и вторым «Оскаром» в карьере Фрэнсис не назовешь каникулами — она заработала пару уже ставших дежурными номинаций (за фильмы «Северная страна» и «Почти знаменит»), а также взяла две премии «Эмми» (продюсерскую и актерскую) за сериал «Что знает Оливия?». Не забывала артистка и удивлять поклонников, привыкших видеть ее в серьезных проектах: в 2011-м Фрэнсис появилась в третьей части «Трансформеров». А в 2018-м ее ждал новый триумф — за роль жаждущей наказать убийц дочери дамы в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Макдорманд вновь получила золотую оскаровскую статуэтку.

Казалось, следующей победы придется ждать еще минимум лет 10, но вот случился коронавирусный 2020-й, на экраны вышла невероятно актуальная лента «Земля кочевников» и по итогам года заработала шесть номинаций. И вновь успех: как и в случае с сериалом «Что знает Оливия?», Фрэнсис, которая не только сыграла главную героиню, бездомную женщину, колесящую по Штатам в поисках работы, но и стала одним из продюсеров картины, удостоилась сразу двух наград. Теперь у 63-летней артистки четыре «Оскара», и ни один из них не получен за красивые глазки, общественную позицию или принадлежность к секс-меньшинствам — к счастью, даже в политкорректной Америке еще не разучились ценить настоящий талант.

Моя семья

Насколько разнообразна творческая биография Фрэнсис, настолько же скучна ее личная жизнь. За старшего из братьев Коэнов — Джоэла — она вышла 37 лет назад. Увенчанной множеством кинопремий паре судьба не вручила главной награды — ребенка. Супруги пошли по пути, который был логичен с учетом истории самой Фрэнсис: в 1995 году пара усыновила парагвайского мальчика — Педро (на фото в центре) обрел новых родителей, когда ему было шесть месяцев.

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