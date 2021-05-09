Квартиры, деньги, вдовы и приговор суровый: что происходит в делах Баталовых и Грачевских

Эпопея с наследством Алексея Баталова вышла на финишную прямую, а в истории с имуществом Бориса Грачевского все лишь начинается.

Накануне майских праздников вдова народного артиста СССР Алексея Баталова и ее дочь вернули через суд свою недвижимость. Тем временем вдова создателя «Ералаша» Бориса Грачевского объявила, что также вынуждена прибегнуть к помощи юристов — якобы наследство ее мужа украли.

«Опекунам» семьи Баталова грозит срок

Эту историю уже год обсуждают во всех ток-шоу страны. Вот краткое содержание предыдущих серий. 52-летняя дочь Алексея Баталова Мария лишилась доли в 4-комнатной квартире напротив Кремля, а также офисного помещения и 2-комнатной квартиры в районе Самотечной площади. В мошенничестве Мария и ее мать, 85-летняя Гитана Леонтенко, обвинили 72-летнего юриста Михаила Цивина и его жену, 72-летнюю актрису Наталью Дрожжину.

Именно Дрожжиной по договорам ренты перешло имущество Марии Баталовой. Якобы эти договоры от имени дочери подписала вдова Баталова. Однако Гитана Аркадьевна утверждает: «Это поразительное вранье! Как я могу сделать рабыней Машу и себя, зачем?!» Дрожжина утверждала, что вдова артиста сама подписала бумаги, но после того, как начался скандал, обратилась в суд, чтобы расторгнуть договоры ренты, решив действовать на опережение.

Договор пожизненной ренты, по которому часть имущества Марии перешло в собственность Дрожжиной, составили полтора года назад у нотариуса. Взамен Мария Баталова, которой еще в детстве поставили неутешительный диагноз — ДЦП, должна была получать товары и услуги на сумму 75 тысяч рублей в месяц. Но, судя по банковским выпискам, все это время Мария на еду и медикаменты тратила деньги со своего счета.

В результате суд Дрожжиной в иске отказал, а удовлетворил встречные иски Баталовых и прокуратуры. Сделки с имуществом наследников Баталова признали недействительными: его вдове и дочери вернули всю недвижимость, которую переписали на себя Дрожжина и Цивин. Кроме того, расследование дела о мошенничестве продолжается, и им теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

— Суд согласился с тем, что сделки были заключены под влиянием обмана, — говорит адвокат семьи Баталовых Сергей Лукин. — Имущество вернули в собственность Баталовой. Это соответственно квартира в Самотечном переулке, доля в квартире на улице Серафимовича и недвижимое нежилое помещение, тоже на улице Серафимовича. Марии Баталовой вернули имущество стоимостью под 100 миллионов рублей. Маша, как известно, окончила ГИТИС, пишет книги и сценарии. Теперь хочет написать книгу о современном циничном времени, используя личную историю.

Кстати, сейчас в суде будут рассматривать еще один факт мошенничества в отношении дочки Баталова. Выяснилось, что в 2018 году Дрожжина получила от Марии генеральную доверенность. Эта бумага открыла Дрожжиной доступ к счетам Баталовой. Представитель Баталовых Татьяна Кириенко сообщила, что Дрожжина снимала деньги с Машиного счета: «107 тысяч долларов в одном банке, 50 тысяч евро — в другом. В марте 2018-го на рублевом счету у Марии было 2 миллиона 600 тысяч. А через год — только 7 тысяч.

течение года Маша получала не менее 150 тысяч рублей ежемесячного дохода из разных источников: от сдачи в аренду двухкомнатной квартиры и офиса (тогда они еще принадлежали ей), гонорары (она пишет рассказы и рецензии), плюс пенсию по инвалидности. За год сбережения должны были увеличиться, а Дрожжина их почти обнулила». Судя по выпискам со счетов, средства тратились в том числе в ресторанах в районе Кутузовского проспекта, где живут Цивин и Дрожжина.

Адвокаты Баталовых намерены также предъявить Дрожжиной и Цивину иски за исчезнувшие со счетов семьи миллионы, на которые предприимчивые супруги, в частности, покупали недвижимость на Кутузовском проспекте.

Сомнительные подписи в журнале «Ералаш»

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский умер в начале года от осложнений в результате коронавирусной пневмонии. В его бизнес-империи выпускали не только сюжеты детского киножурнала: здесь работает театр-школа «Ералаш», где детей учат актерскому мастерству, есть продюсерский центр, который снимает рекламу и другую кинопродукцию. Товарный знак «Ералаш» приносит правообладателям приличные деньги. В ООО «Ералаш» у Бориса Грачевского было на 0,1% акций меньше, чем у его компаньона Аркадия Григоряна, в ООО «Продюсерский центр Ералаш» у Бориса Юрьевича и Григоряна равные доли. Общая прибыль компаний за последний отчетный (2019-й) год — 125 миллионов рублей.

Вдова Грачевского Екатерина Белоцерковская собирается подавать в суд на Аркадия Григоряна, ставшего новым гендиректором «Ералаша». Белоцерковская заявила, что новое руководство не держит наследников Грачевского в курсе дел компании и считает, что распределение долей в ООО «Ералаш» между ее мужем и Григоряном было нечестным. Екатерина показала результаты почерковедческой экспертизы документа о соединении в 2014 году ООО «Ералаш» Бориса Грачевского и ООО «Ералаш-Лэнд» (компания принадлежала Григоряну и после слияния году с ООО «Ералаш» была ликвидирована). Специалист вынес решение, что подпись Грачевского в документе была выполнена другим человеком. Вдова считает, что манипуляции с подписью могли повлиять на соотношения долей в компании — мол, ее муж был человек творческий, поэтому не уделял должного внимания юридическим нюансам.

Вдова сделала заявление о компаньоне супруга: «Воспользовавшись доверием Бориса Юрьевича, он получил полный контроль над его компанией, и фактически все наследие Грачевского, которое он выстраивал 47 лет, перешло в руки этого человека».

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