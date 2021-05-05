Училась на экономиста и работала на овощной базе: как сложилась судьба Ирины Салтыковой

Во второй половине 90-х она была практически везде — красовалась на обложках мужских журналов, зажигала в провокационных клипах и даже сыграла музу главного героя в культовом фильме «Брат-2», благодаря чему мгновенно перешла из команды рядовых поп-звездочек в категорию «секс-символ поколения».

Сложно поверить, но 5 мая Ирине Ивановне исполняется 55 лет. «Телепрограмма» поздравляет артистку, вспоминая самые яркие моменты ее творческого пути.

Естественность Салтыковой помогла зрителям поверить в то, что увлеченный роком Данила Багров мог влюбиться в «Брате-2» в типичную поп-звезду. Ну а фраза «Салтыкова — клевая!» стала крылатой.

Ира Сапронова родилась в маленьком городке Донской Тульской области. И поначалу занималась — и довольно успешно — не музыкой, а художественной гимнастикой.

В середине 80-х Ира училась на экономиста, параллельно работая на овощной базе. Знакомство с певцом Виктором Салтыковым изменило все: девушка увлеклась Виктором, музыкой и даже ненадолго попала в «Мираж» (на фото — с Татьяной Овсиенко и другими музыкантами группы).

Брак с Виктором Салтыковым продержался восемь лет. Лучшее, что после него осталось у Ирины, — фамилия и дочь Алиса, которой сейчас уже 33 года.

В 1994-м состоялся сольный дебют певицы на сцене столичного кинотеатра «Варшава». Потом были хиты «Серые глаза», «Голубые глазки», «Бай-бай» и другие, а также куча поклонников, концертов и горячих глянцевых обложек.

Сейчас артистка почти не выступает, сосредоточившись на музыкальной карьере дочери Алисы. Также Ирина призналась, что собирается завести кур и торговать яйцами.

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