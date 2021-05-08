Звезды вспоминают своих близких, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны

Из-за пандемии традиционное шествие «Бессмертного полка» перенесено на 24 июня, но это не повод не поговорить накануне Дня Победы о тех, кто эту Победу нам принес.

У знаменитостей тоже немало родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной — именно о них они сегодня и вспоминают.

Зара

— У моего прапрадедушки Каймаза Мгояна, прожившего долгую жизнь, война забрала троих сыновей — Оскана, Фато и Ордо. Потеряв своих детей, он воспитывал оставшихся без отца сыновей старшего брата — Бимбаша (мой родной дедушка) и Мураза.

О судьбе старшего сына, моего прадеда, Оскана Каймазовича Мгояна, мы знаем лишь то, что он был ранен, после госпиталя попросился в действующую армию, а в 1943 году погиб в бою за освобождение Моздока. Средний из братьев — Ордо — был учителем, ушел на фронт добровольцем, погиб в сражении под Моздоком, а младший Фато охранял военные склады…

Екатерина Климова

— На долю моего прадеда Арсентия Лукича Бегаля пришлось сразу две войны! Гражданская и ВОВ. Он дошел до Берлина и вернулся домой героем. Дедушки Григорий Тимофеевич Климов и Владимир Арсентьевич Бегаль, несмотря на свой возраст, тоже принимали участие в боевых действиях!

Анастасия Макеева

— Мой дедушка Василий Тихонович участвовал в Сталинградской битве, был ранен в спину и на всю жизнь остался с осколком в позвоночнике. Был захвачен немцами, бежал, вывел из плена 60 человек, а когда вернулся к нашим, его как предателя отдали под суд.

Спасло то, что открыли второй фронт: приехали с комиссией англичане, изучали боеспособность наших войск и заодно разобрались с ситуацией, — выяснилось, что дед мой не предатель, а организатор побега наших из плена. Василий Тихонович был освобожден и награжден орденом Красной Звезды. Дедушка, я горжусь тобой!

Ирина Алферова

— У бабушки в руках фото деда, Ивана Кузьмича Алферова (на фото рядом с бабушкой — мама Ксении Ирина Алферова. — Ред.). Дед пошел на фронт добровольцем, попал в пехоту. Дед форсировал Днепр, был ранен, отправлен домой в Новосибирск в госпиталь, награжден медалью за отвагу. После выздоровления закончил офицерское училище, опять уехал на фронт!

После капитуляции Германии война для деда не закончилась: он был отправлен в Японию. Про войну вспоминать не любил, слишком ужасными были воспоминания. Как я им гордилась! Спасибо, дед Иван, за Победу!

Анна Снаткина

— Мои прадеды Тарасенков Дмитрий Максимович и Тарасенков Степан Максимович на войне пропали без вести. Похоронки пришли в 1943-м… А моя прабабушка Тарасенкова Анна Никифоровна прошла всю войну! Бабушка Акулина Нина Дмитриевна и дедушка Акулин Михаил Иванович (они на фото) также прошли Великую Отечественную от начала до конца!

Диана Арбенина

— Вот этот человек с мягкой улыбкой и добрыми глазами — мой дедушка Анисим Федорович. Мне, трехлетнему карапузу, было все равно, сколько у него орденов и медалей. То, что он прошел войну, я тогда не понимала. Что такое война для ребенка, родившегося через 29 лет после Победы? Просто страшное слово.

Намного страшнее, когда дедушка, которого ты любишь не рассудком, а своей маленькой душой, внезапно умирает перед телевизором… И это твое первое знакомство со смертью. Я не верю в героев с картинок, отлакированных глянцем. Мои герои — реальные люди, и именно они в итоге спасают мир. Низкий поклон дедушкам и бабушкам за любовь и отвагу, которой наполнены наши сердца…

Смотрите также: