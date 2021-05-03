Самый дорогой и самый жаркий костюм шоу «Маска»: все о закулисье знаменитого проекта на НТВ

Второй сезон шоу «Маска» завершился на канале НТВ. Мы уже знаем, что победителем проекта стал Джони, скрывавшийся под маской Крокодила. В масках Зайца, Змеи и Ламы до финала дошли Тимур Батрутдинов, Юлия Паршута и Юсиф Эйвазов.

Teleprogramma.pro узнала обо всех этапах создания образов персонажей проекта: какой из костюмов был самым дорогим, а какой – самым жарким. Насколько сложно было создавать маску Банана и как в таких тяжеловесных костюмах артисты ходили в туалет и принимали пищу?

Каждый герой наделяется характером

По словам художника по костюмам, на создание одного костюма уходит от полугода до восьми месяцев – от момента рождения эскизов до воплощения задумки в жизнь. Важно и то, что каждый герой наделяется характером. Например, Крокодил стал харизматичным ковбоем, а Носорог – романтичным авиатором.

В шоу «Маска» принимал участие не просто Белый Орел, а мудрый индеец. А белый цвет – это цвет мудрости, чистоты и правды. После этого костюмеры пытаются отобразить эти свойства в частях наряда. Затем согласовывается все с руководством: если нужно они вносят свои правки, что-то дорисовывают. После чего команда приступает к разработке макета, а затем и самого костюма. На макете обычно проверяют материалы, подойдут ли они для создания костюма или нет. А дальше уже приступают непосредственно к производству.

В этом году создатели проекта и художники приложили немало усилий, чтобы зрители смогли любоваться костюмами Змеи, Белого Орла и Крокодила. Все три костюма – оригинальные, их придумали у нас, и их не было в аналоговых зарубежных версиях шоу. Главная сложность создания уникального проекта состоит в том, что художники до конца не знают всю технологию производства: сначала в голове продумывается идея, затем методом проб и ошибок эта идея воплощается в жизнь. Иногда случается так, что подобранный в самом начале материал не подходит, и тогда нужно находить новое решение.

Другие же маски относились к форматным, то есть, к тем, которые уже демонстрировались в аналоговых зарубежных передачах. Например, костюм Банана, подаривший зрителям много улыбок и хорошего настроения.

Костюм Банана – самый легкий, но и при его создании возникали сложности. Например, важно было максимально адаптировать его под артиста, сделать его еще более удобным и ничуть не хуже, чем у иностранных коллег. Кстати, под маской фрукта скрывался актер Юрий Стоянов.

Самые жаркие и самые дорогие костюмы второго сезона

С трудностями сталкивались не только художники-творцы, но и сами артисты. Ведь некоторые костюмы оказались очень жаркими и неудобными. Например, почувствовать себя, как в бане в душном облачении, могли Неваляшка, Банан, Носорог и Заяц. Кроме того, нелегко пришлось Ламе. Помимо того, что это очень жаркий костюм, у персонажа дополнительные две ноги сзади, что ограничивает артиста в движении.

Чтобы человек мог свободно дышать, в некоторые костюмы встраиваются вентиляторы. Другие же не снабжаются этим элементом. Вентилятор подходит только тем костюмам, где достаточно объемная маска.

Костюмы Крокодила, Змеи и Неваляшки – самые дорогие. Все они находятся в одном ценовом диапазоне. По словам художника по костюмам, все зависит от стоимости материала: иногда материал может быть дешевле, но технология – дороже, иногда – наоборот.

А как на счет еды и похода в туалет?

Каждый артист приезжает к своему выступлению, переодевается, выступает и уезжает сразу после голосования. Перед облачением в костюм и выходом на сцену у героев достаточно времени, чтобы успеть и поесть, и сходить в туалет, и выпить кофе, и помыть руки.

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