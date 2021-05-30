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Хюррем, Малкочоглу, султан Сулейман: как бы выглядели звезды «Великолепного века», если бы их состарило время, а не грим

Для того, чтобы сыграть возрастных персонажей в турецкой ленте Халиту Эргенчу, Нур Феттахоглу и другим актерам приходилось просиживать в кресле гримера несколько часов. Мы же «состарили» их с помощью специального приложения.

Хюррем, Малкочоглу, султан Сулейман: как бы выглядели звезды «Великолепного века», если бы их состарило время, а не грим
Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Турецкий сериал «Великолепный век» с успехом шел не только в России, но и в других странах. За четыре сезона актеры ленты успели «состариться». Разумеется не по-настоящему, в этом им помогли умелые гримеры.

Ради того, чтобы сыграть возрастных персонажей, Халиту Эргенчу, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан, Мерве Болугур и другим актерам приходилось просиживать в кресле гримера по несколько часов. Сайт Teleprogramma.pro «состарил» их с помощью специального приложения мгновенно.

Узнаем, как бы выглядели звезды «Великолепного века», если бы их состарило время, а не гримеры.

Мерьем Узерли

Сразу уточним, что Мерьем Узерли «возрастную» Хюррем султан не играла. На съемочной площадке ее заменила Вахиде Гердюм. Партнерша Халита Эргенча покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. По словам Мерьем, этот персонаж требовал от нее слишком много отдачи, в том числе и внутренней.

Звезда "Великолепного века" Хюррем султан
Мерьем Узерли в роли Хюррем султан в юности. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Однако мы все-таки решили провести мини-эксперимент и с помощью специального приложения «состарили» Хюррем султан, которую сыграла Узерли. И вот, что из этого получилось.

Звезда "Великолепного века" Хюррем султан
И она же в старости. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Халит Эргенч

Халит Эргенч, в отличие от Мерьем Узерли, снимался в сериале до самой последней сцены. Актер из молодого падишаха превратился в мудрого, опытного и статного правителя.

Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч
Халит Эргенч в образе султана Сулеймана. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Гримеры проекта вполне реалистично меняли внешность Халита, когда он играл «старого» султана с морщинами и седой бородой.

Звезда "Великолепного века" Халит Эргенч
Он же с седой бородой и морщинами. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Нур Феттахоглу

Примечательно, что Нур Феттахоглу, как и Хулит Эргенч, сыграла в сериале «Великолепный век» и своего «возрастного» персонажа. Актриса в образе Махидевран султан была просто восхитительна. Эти бездонные карие глаза, копна вьющихся волос и украшения достойные королевы.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу в образе красавицы черкешенки Махидевран султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Можно с легкостью предположить, как актриса будет выглядеть в старости. Мимические морщинки ее красоту совершенно не испортят, а скорее добавят очарования и мудрости.

Звезда "Великолепного века" Нур Феттахоглу
Она же, но у же в «старости». Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Пелин Карахан

Михримах в сериале «Великолепный век» играли сразу несколько актрис. Сначала она предстала в виде ребенка, потом девочки отчаянно влюбленной в Малкочоглу Бали-бея и в образе взрослой султанши — ее то и сыграла Пелин Карахан.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин Карахан в образе луноликой дочери султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Сначала мы видели Михримах султан юной и прекрасной, но в конце сериала, как и другим персонажам, гримеры добавили ей «возраста», заметно состарив.

Звезда "Великолепного века" Пелин Карахан
Пелин с морщинками стала еще краше. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит сыграл в сериале роль Малкочоглу Бали-бея. За сердце этого красавца сражались многие девушки, в том числе и Михримах султан. Интересно, что в отличие от других персонажей ленты, сценаристы не стали превращать его в седовласова «старца», а оставили таким же молодым.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит
Бурак Озчивит в образе Малкочоглу Бали-бея. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Но мы исправили эту неточность, «состарив» Малкочоглу Бали-бея. А если быть точными, то Бурака Озчивита. И вот у него появилась седая борода и морщины.

Звезда "Великолепного века" Бурак Озчивит
Бурак с седой бородой и морщинами. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Мерве Болугур

Еще один яркий персонаж сериала «Великолепный век» любимая наложница шехзаде Селима — Нурбану. Именно она станет Валиде султан после того, как сын султана Сулеймана взойдет на Османский престол. Венецианскую девушку-рабыню сыграла Мерве Болугур.

Звезда "Великолепного века" Мерве Болугур
Мерве Болугур в образе любимой наложницы шехзаде Селима — Нурбану. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

В сериале Нурбану прославилась своей расчетливостью, холодным разумом и ловким умом. В этом она походила на Хюррем султан. А в образе «возрастной» героини с морщинками и мудрым взглядом Мерве стала выглядеть властной, как и ее персонаж.

Звезда "Великолепного века" Мерве Болугур
Мерве с морщинками стала выглядеть властно, как и ее персонаж. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

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