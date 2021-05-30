Хюррем, Малкочоглу, султан Сулейман: как бы выглядели звезды «Великолепного века», если бы их состарило время, а не грим

Для того, чтобы сыграть возрастных персонажей в турецкой ленте Халиту Эргенчу, Нур Феттахоглу и другим актерам приходилось просиживать в кресле гримера несколько часов. Мы же «состарили» их с помощью специального приложения.

Турецкий сериал «Великолепный век» с успехом шел не только в России, но и в других странах. За четыре сезона актеры ленты успели «состариться». Разумеется не по-настоящему, в этом им помогли умелые гримеры.

Ради того, чтобы сыграть возрастных персонажей, Халиту Эргенчу, Нур Феттахоглу, Пелин Карахан, Мерве Болугур и другим актерам приходилось просиживать в кресле гримера по несколько часов. Сайт Teleprogramma.pro «состарил» их с помощью специального приложения мгновенно.

Узнаем, как бы выглядели звезды «Великолепного века», если бы их состарило время, а не гримеры.

Мерьем Узерли

Сразу уточним, что Мерьем Узерли «возрастную» Хюррем султан не играла. На съемочной площадке ее заменила Вахиде Гердюм. Партнерша Халита Эргенча покинула сериал, сославшись на эмоциональное выгорание. По словам Мерьем, этот персонаж требовал от нее слишком много отдачи, в том числе и внутренней.

Однако мы все-таки решили провести мини-эксперимент и с помощью специального приложения «состарили» Хюррем султан, которую сыграла Узерли. И вот, что из этого получилось.

Халит Эргенч

Халит Эргенч, в отличие от Мерьем Узерли, снимался в сериале до самой последней сцены. Актер из молодого падишаха превратился в мудрого, опытного и статного правителя.

Гримеры проекта вполне реалистично меняли внешность Халита, когда он играл «старого» султана с морщинами и седой бородой.

Нур Феттахоглу

Примечательно, что Нур Феттахоглу, как и Хулит Эргенч, сыграла в сериале «Великолепный век» и своего «возрастного» персонажа. Актриса в образе Махидевран султан была просто восхитительна. Эти бездонные карие глаза, копна вьющихся волос и украшения достойные королевы.

Можно с легкостью предположить, как актриса будет выглядеть в старости. Мимические морщинки ее красоту совершенно не испортят, а скорее добавят очарования и мудрости.

Пелин Карахан

Михримах в сериале «Великолепный век» играли сразу несколько актрис. Сначала она предстала в виде ребенка, потом девочки отчаянно влюбленной в Малкочоглу Бали-бея и в образе взрослой султанши — ее то и сыграла Пелин Карахан.

Сначала мы видели Михримах султан юной и прекрасной, но в конце сериала, как и другим персонажам, гримеры добавили ей «возраста», заметно состарив.

Бурак Озчивит

Бурак Озчивит сыграл в сериале роль Малкочоглу Бали-бея. За сердце этого красавца сражались многие девушки, в том числе и Михримах султан. Интересно, что в отличие от других персонажей ленты, сценаристы не стали превращать его в седовласова «старца», а оставили таким же молодым.

Но мы исправили эту неточность, «состарив» Малкочоглу Бали-бея. А если быть точными, то Бурака Озчивита. И вот у него появилась седая борода и морщины.

Мерве Болугур

Еще один яркий персонаж сериала «Великолепный век» любимая наложница шехзаде Селима — Нурбану. Именно она станет Валиде султан после того, как сын султана Сулеймана взойдет на Османский престол. Венецианскую девушку-рабыню сыграла Мерве Болугур.

В сериале Нурбану прославилась своей расчетливостью, холодным разумом и ловким умом. В этом она походила на Хюррем султан. А в образе «возрастной» героини с морщинками и мудрым взглядом Мерве стала выглядеть властной, как и ее персонаж.

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