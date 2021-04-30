Как менялся Филипп Киркоров: эволюция причесок поп-короля

30 апреля народный артист России Филипп Киркоров празднует свой день рождения, певцу исполнилось 54 года. Артист полюбился поклонникам не только выдающимся мощным голосом, но и яркими концертными образами. Поп-король всегда отличался умением создать из обычного выступления грандиозный праздник света, музыки, перьев и страз.

Мы решили вспомнить, как Филипп Бедросович из кумира дам бальзаковского возраста превратился в краша современной молодежи. Рассказываем, как это было.

«Цвет настроения — синий»

Киркоров примерно с 2005 года вплоть до 2018 практически не менялся. Корректировалась лишь длина растительности на лице и голове артиста. Также была попытка изменить цвет глаз. В 2012 году знаменитость появился в своем новом шоу «Другой» с голубыми линзами.

Однако на этом любовь к переменам и синему цвету не закончились. Весной 2019 года Филипп стал по-настоящему «другим». Певец выпустил клип на песню «Цвет настроения — синий» и сам снялся в музыкальном ролике. Поклонники поп-короля остались в шоке после того, как увидели Киркорова без бороды и с удлиненной версией каре.

Многим слушателям показалось, что исполнитель решил спародировать любимца молодежи — рэпера Face.

Напомним, продюсером клипа стал Иван Ургант. Среди популярных артистов, помимо самого Киркорова, в ролике снялись Ольга Бузова, Николай Басков, Яна Рудковская с сыном Александром, Тимати и другие.

«Цвет настроения — черный»

Парик, сбритая борода и дерзкий стиль Киркорова получили неоднозначные оценки поклонников. Однако артист продолжил удивлять зрителя и принял участие в еще одном смелом и непривычном для него проекте.

После того, как Филипп исполнил песню про любовь к синему, ему предложили сотрудничество Егор Крид и Тимати. На тот момент оба шоумена были участниками лейбла Blackstar. Там больше уважают черный цвет, а не синий. Поэтому Киркоров стал петь песню иначе, а заодно и стиль сменил. Короне с синими перьями и длинной бархатной мантии василькового цвета поп-король предпочел татуировки, золотые цепи, молодежную шапку-бини и оверсайзные футболки черного цвета.

Хайп — синоним успеха?

Из обычного эстрадного артиста Филипп Бедросович превратился в современного хайпового шоумена. У исполнителя появились новые фанаты, новые хейтеры, а также старые «новые конкуренты».

Напомним, певец Николай Басков уже давно стал негласным соперником Киркорова. «Золотой голос» российской эстрады и поп-король давно соревнуются и выясняют, кого больше обожает слушатель. Новый репертуар Филиппа заинтересовал Николая, поэтому вскоре поклонники услышали рэп-баттл артистов в клипе Ibiza.

В звездном клипе с большим количеством спецэффектов снялись Сергей Шнуров, Гарик Бульдог Харламов, Андрей Малахов, Анита Цой, Валерий Леонтьев, Алиса Лобанова. Однако эпатажный ролик Баскова и Киркорова разочаровал поклонников раннего творчества музыкантов. Поэтому артистам пришлось выпустить еще и «Извинения за Ibiza». Кстати, в этом клипе Киркоров появляется с прежней бородой. После того, как он избавился от растительности на лице ради роли в клипе «Цвет настроения — синий», артист клеил искусственную бороду.

Новая прическа или возвращение в 2000-е

Поклонники Киркорова в последние годы привыкли к тому, что новый музыкальный клип артиста, как и его дуэты — микс эпатажа и современного стиля. Но к тому, что музыкант вернет себе собственную прическу нулевых, не был готов никто.

Серебристые дреды Киркоров дополнил пестрыми принтами и люксовыми часами Rolex. Знаменитость записал совместный с шоуменом Давидом Манукяном трек «Ролекс», где и предстал с заплетенными косичками.

В 2020-м году Киркорову очень полюбились дреды, которые он уже однажды демонстрировал публике.

К слову, Филипп Киркоров — яркий пример того, что мода циклична.

Новый год — новый имидж

В 2021 году поп-король отдал предпочтение зачесанным назад волосам и короткой стрижке по бокам.

В этом же году артист стал членом жюри популярного шоу «Маска». Там Киркоров появился с седыми волосами.

Кстати, в преддверии своего дня рождения Филипп Бедросович анонсировал выход клипа с певицей Марув.

Каким будет следующий эксперимент поп-короля, покажет время. А Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий.

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