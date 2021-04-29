10 лет со дня свадьбы Уильяма и Кейт: как живут королевичи

29 апреля 2021 года принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон отмечают оловянную свадьбу. Пара счастлива в браке вот уже 10 лет.

Кейт и Уильям — образцовая семья, за которую Елизавете II не приходится краснеть. У герцогини Кембриджской прекрасные отношения с бабушкой мужа. Поговаривают, что именно Кейт научила королеву пользоваться видеосвязью, чтобы общаться с правнуками во время пандемии.

Десять лет назад свадьба Кейт и Уильяма стала настоящим фурором, трансляцию посмотрело более 2 млрд человек по всему миру, а потом еще несколько лет общественность обсуждала церемонию. Почему Уильям не надел обручальное кольцо, а свадьбы и вовсе могло не быть, и как сейчас живут наследники британского престола — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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