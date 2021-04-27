Премия Cosmopolitan Man Awards-2021: Лобода вышла на одну сцену с Бузовой, а Успенская показала маленькую девочку

Первым наградили Эмина Агаларова за его успехи в медиабизнесе. Награду ему вручала Любовь Успенская, которая вышла на сцену с 3-летней Николь – девочка работает моделью, а артистка помогает ей в творческих начинаниях.

Со сцены звезда шансона пошутила, что ребенок от Эмина Агаларова, тот, к слову сопротивляться не стал и сказал, что примет девочку: «Я детей люблю!». Впрочем, шутка надолго не затянулась, а лауреат премии ушел со сцены с заветной наградой в руках, а вовсе не с ребенком.

Удивил собравшихся и Сергей Лазарев, который вернулся из недавнего путешествия по Мексике. Артиста отметили за его музыкальные достижения – награду вручала Ольга Бузова, которая вспомнила, что во время апрельского прямого эфира в Инстаграме, который Сергей вел из Мексики, он пообещал Оле кактус.

Сказано – сделано! Лазарев слов на ветер не выбросил и действительно вручил Бузовой растение.

«Я же обещал! Я свои обещания выполняю, я же мужчина!» – прокомментировал Лазарев, на что Бузова эмоционально ответила: «А можно, чтобы все мужчины так делали?».

Сюрпризы для гостей на этом не закончились – музыкальный номер был от актрисы «Гоголь-центра» Ян Гэ, которая на премию добиралась на автобусе – и не постеснялась об этом рассказать. А звезда «Чик» Варвара Шмыкова исполнила русскую народную песню, когда вручала премию писателю Михаилу Зыгарю за его вклад в литературу.

Кстати, о литературе – отрывок из книги Зыгаря «Все свободны: История о том, как в 1996 году в России закончились выборы» для зрителей прочитал Даня Милохин – и еще раз доказал то, что книга в руках молодого мужчины выглядит лучшем, чем телефон.

Светлана Лобода вручала награду за заслуги в театре режиссеру Кириллу Серебренникову и разоткровенничалась с публикой, сказав, что это ее первый выход в свет после перенесенной инфекции коронавируса.

«Я впервые вышла из подполья» — со сцены сказала Лобода, пожелав всем зрителям здоровья.

О своей безопасности заботился и сам Кирилл Серебренников: за наградой он поднялся в маске, показав тем самым, что нужно по-прежнему быть осторожными и беречь себя.

Кратким во время своей победной речи был Павел Воля – его отметили за достижения в юморе. Он был вместе со своей женой Ляйсан Утяшевой, которая блистала в элегантном платье с открытыми плечами и глубоким вырезом.

Получая награду, Воля поблагодарил Comedy Club, а также Ляйсан Утяшеву.

«Все, что дается в этой жизни мужчине, дается через его женщину», — сказал Воля.

И его слова, конечно же, вызвали бурные аплодисменты у зрителей.

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