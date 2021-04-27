«С Михаилом Олеговичем мы не знакомы»: дочь Ефремова Анна-Мария – о новом имени, личной жизни и увлечениях

Недавно дочь Михаила Ефремова Анна-Мария объявила, что теперь ее следует называть Сергеем или Аэм Тиллари. А в Инстаграме назвала себя небинарным трансмаскулинным человеком.

«Небинарный — тот, который типа не мужик и не женщина», — уточнила Анна-Мария (а теперь Сергей).

Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с девушкой и получили весьма оригинальные ответы. Если же попытаться их расшифровать, то можно найти отсылку к титулам Ивана Грозного, древнегреческим мифам и не только. Ответы на все вопросы даны в мужском роде.

Сергей – царь Казанский, царь Астраханский

Например, мы спросили: «Вы позиционируете себя как небинарный трансмаскулинный человек. Много ли стереотипов в отношении людей вашей категории? С какими не очень приятными реакциями окружающих вам приходилось сталкиваться?».

Видимо, отвечая на этот вопрос, девушка вспомнила эпизод из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», в котором перечислялись все титулы царя Иоанна Грозного.

«Я позиционирую себя как Божиею поспешествующею милостию Сергей Ефремов, император и самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; (далее следует огромный список перечислений, приводить который мы не будем из экономии вашего времени).

«Окружающие кричат в ужасе»

Teleprogramma.pro не могла не задать вопрос, как окружающие отреагировали на изменение прежнего имени Анны-Марии. Приводим ответ:

«Окружающие реагируют на мою истинную форму так: они кричат в ужасе. Мой святой огонь настоящей моей формы, что лишена физической оболочки, из-за такой реакции вынужден каждый раз объявлять во всех мыслях всех людей вокруг «Не бойся, Смертный, ибо провозвестник Господень пришел к тебе». Как вы понимаете, таким образом очень сложно жить, и мне приходится носить физическую оболочку, чтобы не шокировать души окружающих».

«С Михаилом Олеговичем Шкловским мы не знакомы»

А как реагирует на такие изменения в жизни дочери отец Михаил Ефремов? В своем ответе на этот вопрос Анна-Мария почему-то назвала актера Михаилом Шкловским.

«С Михаилом Олеговичем Шкловским мы не знакомы, хотя мне нравятся его роли в театре. Я не думаю, что он подозревает о моем существовании — и пусть и далее остается в блаженном неведении», — написал Сергей в личном сообщении.

Видимо, она вспомнила актера Михаила Шкловского – сына другого легендарного артиста Олега Шкловского, который также, как и Михаил Ефремов успешно продолжил актерскую династию, и виртуозно обыграл совпадение имен. Михаил Шкловский хорошо известен московским театралам.

«Даже трехголовая собака не может составить приятную компанию мужу подруги»

В одном из своих интервью Анна-Мария делилась информацией, что собирается переехать со своей подругой в Англию. Изменились ли сейчас ее планы? В ответе на этот вопрос она, по всей видимости, опиралась на знание древнегреческой мифологии.

«Да, я до сих пор планирую переехать с подругой, но планы немного поменялись — теперь мы планируем переехать с ней к ее мужу в Подземное Царство, в котором она находится раз в полгода».

«Мой гендер не имеет четкой формы»

Teleprogramma.pro также поинтересовалась у дочери Михаила Ефремова, чем она увлекается, помимо программирования.

«Я увлекаюсь также исследованием моего гендера и общемирового информационного поля. Почему-то они очень плотно связаны. Мой гендер не имеет четкой формы, однако всегда представляется как нечто очень отвратительное, бурлящее и постоянно меняющееся. Потом я планирую завершить транс-переход в величественного мужа, чья гордая осанка и приятные черты лица исполнены очарования смуглого бога или падшего ангела, и в чьих глазах играют потаенные искорки прихотливого нрава», — в ироничной форме написала она.

Почему Анна-Мария могла выбрать имя Сергей…

Исследовав соцсети Анны-Марии, можно также предположить, почему она стала именно Сергеем, а не Василием, Петром или Феофаном. Вероятно, дочь Михаила Ефремова назвала себя так в честь Сергея Разумовского – персонажа комиксов «Майор Гром. Чумной доктор» и одноименного фильма, вышедшего в марте этого года. В картине эту роль сыграл актер Сергей Горошко.

Разумовский – молодой гениальный программист, создавший социальную сеть «Вместе». В детстве страдал от непонимания окружающих. Но вырос с убеждением, что еще обязательно заявит о себе. Благодаря своему таланту к программированию стал молодым миллиардером, который успешно занимается благотворительностью. А еще он загадочен, обаятелен и харизматичен.

И, извините за спойлер, страдает раздвоением личности, что приводит к тяжелым последствиям. Кстати, симпатии автора этих строк, посмотревшего фильм «Майор Гром. Чумной доктор», также были именно на его стороне. Так что возможный выбор Анны-Марии вполне понятен.

Авторы этой статьи никоим образом не хотели задевать чувства дочери Михаила Ефремова и уважают ее гендерную позицию. Даже по этим ответам, носящим циничный, саркастический характер, можно понять, что человек она начитанный, талантливый, хотя и с изрядной долей юношеского максимализма.

Поэтому Teleprogramma.pro желает ей только терпения, удачи и максимальной реализации своих творческих возможностей!

Смотрите также: