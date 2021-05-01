Скандалы: Настя Макеева стала «Раисой Захаровной», а Алиса Аршавина… агентом спецслужб

Они тоже ссорятся, как все люди. Только их разборки проходят на глазах у всего честного народа. А порой известные персоны сами выносят сор из избы — хоть худая, да слава! Все лучше, чем пребывать в забвении. Хороший скандал не один год кормит — на одних телешоу можно неплохо заработать.

Почти киношная история

Фаворитка телешоу «Точь-в-точь» Анастасия Макеева продолжает развлекать публику скользкими подробностями личной жизни. Вторую неделю Настя клянет на чем свет стоит экс-жену своего жениха Светлану. Все дело в том, что Светлана ходит по ток-шоу с рассказами, как муж бросил ее с четырьмя детьми ради Макеевой, а алименты платит минимальные.

Напомним, Макеева познакомилась с мужчиной своей мечты, который скоро станет ее четвертым мужем, прошлым летом. Артистка наняла для строительных работ на участке своего загородного дома Романа Малькова. Он прилетел на Родину на заработки, так как в Словении, где Роман уже шесть лет жил с женой и детьми, не стало работы из-за пандемии.

Компания Малькова занимается проектированием и строительством быстровозводимых домов и прочих сооружений. Мальков исправно отправлял часть заработка жене Светлане, которая в его отсутствие воспитывала их четверых детей. А потом у него случился роман с Макеевой, и, по словам его жены, денежные поступления прекратились.

Обманутой жене доложили об адюльтере мужа, она подала на развод. Суд развел супругов Мальковых 12 апреля, а прилюдное предложение руки и сердца Анастасии Роман сделал еще за месяц до этого. И вот война экс-супругов в разгаре.

В интервью Макеева сообщила, что ее Роман детей не бросал и помогает им. Анастасия опубликовала в Инстаграме фрагменты переписки возлюбленного с бывшей женой. Обиженная Светлана в состоянии аффекта выдавала хлесткие фразы в адрес неверного мужа: «Шавка макеевская! Превратился в посмешище. Через нее полстраны прошло!»

Пользователи соцсетей прозвали Макееву «Раисой Захаровной» — напомним, так зовут разлучницу в исполнении Людмилы Гурченко в фильме «Любовь и голуби». А все потому, что Макеева сочинила язвительное обращение к жене своего Романа, очень похожее на знаменитое письмо героини Гурченко к Надюхе: «Не плачьте, Света! Вы мать, и этого никто не отнимет. Жду вас в гости, я обеспечу культурную, театральную программу. Жду размеры детей и ваши — сошью с радостью всем вам костюмы. Можем вместе сходить на маникюр. Готовы приехать и погостить у вас, хоть пару недель. Я уверена, что в вашем большом сердце для любви ко мне тоже найдется место. Теперь у вас есть не только отец детей, но и подруга в моем лице…»

Макеева пытается доказать, что семья Мальковых все равно бы развалилась, а они с Романом готовы сами позаботиться о его детях. У этой истории есть финансовая подоплека. Светлана с изменой мужа после 18 лет брака смирилась, но хочет приличных алиментов: «Никто не собирается Рому возвращать. Но зачем же кричать на всю страну, что ты содержишь детей? 30 тысяч рублей на четверых!» Прибыль строительной компании, где Роман Мальков — единственный учредитель, за прошлый год составила 13 млн руб. Поэтому экс-жена и недовольна алиментами по 7500 руб. в месяц на ребенка.

Светлана намерена и дальше жить в Словении. Малькова преподает там рисование, подрабатывает няней, но у ее детей дорогие кружки и секции — женщина утверждает, что на это требуется в месяц не меньше €2 тысяч (183 тыс. руб.). Тем временем отец детей настаивает на их возвращении в Россию — здесь и дешевле, и видеться можно. Старший сын Мальковых, 16-летний Андрей, поддался на уговоры и решил переехать к отцу — в загородный дом Макеевой. По словам Светланы, парня заманили в Москву перспективами красивой жизни.

Фантазерка на страже Родины

Экс-жена звезды футбола Андрея Аршавина все еще судится с его мамой. Скандал начался два года назад, когда суд развел Андрея и Алису Аршавиных. Спортсмен платит алименты их общей дочери в размере 300 тыс. руб. в месяц. Такие же выплаты получают трое детей Аршавина от телеведущей Юлии Барановской, которую Андрей в свое время бросил ради романа с Алисой.

Сейчас 39-летний Аршавин работает тренером и спортивным комментатором, живет с матерью. 38-летняя Алиса с двумя детьми от первого брака и дочкой Андрея проживает в четырехэтажном особняке в Санкт-Петербурге, который принадлежит маме футболиста. Суды разных инстанций вынесли решение, что Алиса после развода должна покинуть чужое жилье. Однако женщина не спешит съезжать.

Этот дом футболист купил, когда жил с Барановской, а записал недвижимость на мать. И вот мама футболиста Татьяна Ивановна не выдержала — дала интервью программе «Пусть говорят». Ее заявление шокировало зрителей. По версии Алисы Казьминой, развод случился из-за измен Андрея (хотя это сразу выглядело нелогично, ведь Аршавин сам подал на развод). А оказалось, что все было совсем не так.

По словам Татьяны Аршавиной, невестка убедила их с сыном, что она… тайный агент спецслужб: «Алиса рассказывала, что участвует в операциях, связанных с риском для жизни. Какие-то огромные суммы денег для государства бережет… Когда мы отдыхали в Сочи, она говорила, что ей надо ехать на встречу высокопоставленных лиц…» Но потом Татьяна Ивановна все же заподозрила Алису в обмане: «Она мошенническим путем вытянула из сына €1 млн. Только тогда я сказала плохо о ней Андрею… Мы подали заявление в полицию, чтобы расследовали хищение миллиона».

А дело было так: Аршавин получал сообщения с угрозами — его шантажировали за то, что якобы он нагрубил в переписке высокопоставленному начальнику жены и теперь ему надо откупиться. Мама футболиста по его поручению сняла со счета деньги и передала их водителю Алисы — он и повез миллион мифическим шантажистам. Вскоре Татьяна и Андрей Аршавины заподозрили неладное: схема передвижения автомобиля указывала на то, что водитель отвез деньги в банк, где обслуживалась Алиса. Татьяна Аршавина предположила, что деньги невестка могла положить в ячейку. На данный момент участие Алисы в этой «спецоперации» не доказано, но мать и сын намерены докопаться до истины. Вот после этого инцидента Аршавин и подал на развод.

Татьяна Аршавина предполагает, что у Алисы могли быть сообщники. Напомним, сейчас Алиса Аршавина проходит лечение аутоиммунного заболевания, из-за которого у нее проблемы с носом. В «Пусть говорят» прозвучала версия, что проблемы со здоровьем у женщины начались после неудачной пластической операции.

А в это время…

«Дом-2» вернулся со скандалом

Возрожденный телепроект «Дом-2» в эфире всего вторую неделю — теперь он выходит на телеканале «Ю». Но первый серьезный скандал уже случился. Ольга Бузова отказалась вести шоу, так как больше не верит в его успех и ждет, что ей поручат авторский проект на ТНТ. Вместо нее хотели попробовать экс-звезду золотого состава «Дома-2» — 41-летнюю Викторию Боню. Но когда об этом узнала 38-летняя Ксения Бородина, она выступила резко против такой соведущей.

Поэтому Боня укатила обратно домой в Монако, на прощание щипнув Бородину: «Она из тех людей, кто не умеет радоваться за других. Я заметила, когда у Бузовой начало получаться, ее просто выворачивало из себя. Это было видно! Она еле-еле пережила успех Ольги! Есть успешные и востребованные люди, которые того же желают другим. А есть успешные и востребованные, у которых собственные внутренние комплексы!»

Бородина была вынуждена ответить: «Старая гвардия, давно сидящая без приличной работы, решила пропиариться, и, как всегда, на моем имени…»

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