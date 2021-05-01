Джонни Депп и Эмбер Херд: война никак не закончится, карьера актера уничтожена, но ей и этого мало

Молодая, талантливая и красивая Эмбер Херд оказалась для Джонни Деппа настоящей черной жемчужиной. Легким движением руки мстительная девушка после развода в 2017 году пустила корабль Джека Воробья на острые скалы американской общественности - и разнесла его в щепки. После обвинений в домашнем насилии Деппа отлучили от главных проектов в его жизни: франшиз «Пираты Карибского моря» и «Фантастические твари».

Громкие обвинения Херд подтвердила убедительной актерской игрой: приходила на суды в образе затравленной овечки, в черном платье и с лицом как на поминках. Громкий процесс наложился на истеричную американскую борьбу за права всех против всех — в итоге Эмбер отсудила у Джонни $7 млн (536 млн руб.) по мировому соглашению. Но и этого ей было мало: она написала эмоциональную колонку в газету Washington Post про абьюзивные отношения.

Вот после этого травля и перешла в активную фазу — Деппа уволили из всех флагманских проектов. Актер подал встречный иск о клевете и компенсации невосполнимого репутационного ущерба в $50 млн (3,8 млрд рублей) и даже начал разваливать обвинения бывшей жены, только толку от этого…

«Я била тебя, но не навредила!»

На 87 видеороликах, которые актер предоставил следствию, четко видно, как неадекватно ведет себя Херд, провоцирует и бросается на него с кулаками, кидается предметами обихода. Один раз, по словам актера, она в порыве гнева отсекла ему палец битой водочной бутылкой (как будто в Рязани дело было!). В другой — затушила сигарету о его лицо. В третий — наложила, пардон, кучу ему на подушку, когда муж посмел опоздать на вечеринку в ее честь. Со слов Херд, это была такая шутка, игровое наказание. Дескать, дурачилась вместе с друзьями, которые на тусовку не опоздали.

72 аудиозаписи от Деппа прояснили высокие отношения пары еще ярче.

— Я била тебя, не знаю, каким именно было движение моей руки, — кричит Херд. — Ты в порядке, я тебе не навредила. Я тебя ударила, но не кулаком.

— Ты убиваешь меня, — отвечает Депп. — Во что ты меня превратила? Мой сын (от предыдущего брака. — Авт.) ходит в школу, и одноклассники его спрашивают: «Твой папа жену бьет?»

— Ну давай, Джонни, иди и всем скажи: «Я, Джонни Депп, мужчина, стал жертвой домашнего насилия!», — потешается над мужчиной молодая фурия. — Посмотрим, сколько людей тебе поверит и сколько встанет на твою сторону. Ты больше и сильнее. А я — женщина весом 52 кг. Ну, сейчас уже нет, но весила почти 52. И ты хочешь выйти и сказать всем: «Она это начала»? Что, реально?

Кроме того, в СМИ были опубликованы видеозаписи с камер дома Деппа, где видно, как Херд ночью посещает Илон Маск (тот самый) и она нежно прижимается к нему в лифте, пока муж находится на съемках в Австралии. После была обнародована их ласковая переписка, датированная 2016 годом, то есть когда актеры еще были в браке. Словом, в любой другой стране Эмбер уже прозвали бы популярным в любом дворе и подъезде словом. Но только не в США, где каждый день идет битва за права женщин.

Грандиозная ложь

На одном из последних процессов, прошедшем 19 апреля, Херд снова уличили во лжи. Полицейские Лос-Анджелеса и видеозаписи с их нагрудных камер не подтвердили следов драки и погрома в доме звезд в тот день, когда копы приезжали по вызову. Ни телесных повреждений, ни материального ущерба, о которых говорила Эмбер (синяки, залитые вином стены, битая посуда), полиции на «месте происшествия» обнаружить не удалось. В рапорте указано, что полицейские «не идентифицировали Херд как жертву домашнего насилия».

— Показания Эмбер и ее друзей оказались еще одной грандиозной ложью, — констатировал адвокат актера Адам Уолдман.

Защита Деппа требует пересмотра решения суда, но приговор и ныне там.

А факты таковы: в «Пиратах Карибского моря» Джека Воробья теперь не будет, а в «Фантастических тварях» вместо Деппа на роль зловещего Грин-де-Вальда назначен датский «Ганнибал» Мадс Миккельсен. Netflix удалил все проекты с участием актера из своей библиотеки. Джонни впервые за 57 лет жизни завел аккаунт в Инстаграме и выкладывает короткие ролики, как одиноко рисует у себя в мастерской, покуривая.

У Эмбер Херд, наоборот, все хорошо: она блеснула в образе Меры в свежей «Лиге справедливости Зака Снайдера» и получила главную роль в продолжении «Аквамена». Правда, комментарии к публикациям в Инстаграме актрисы обычно почему-то отключены.

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