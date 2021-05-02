Как наши певцы прорываются в зарубежные телешоу и чем это заканчивается

Артисты из России все чаще прибывают в Поднебесную, чтобы покорять местные телешоу. Аудитория миллиардная, хорошие голоса там любят — если повезет стать кумиром китайской молодежи, огромный рынок для гастролей и продажи треков обеспечен.

Но не только китайские телезрители рукоплещут молодым российским певцам. «Телепрограмма» вспоминает самые яркие выступления наших соотечественников на зарубежном ТВ.

«Пленник» без слуха и голоса

22-летний Владислав Иванов из Владивостока, который вдруг очутился в китайском шоу CHUANG 2021 (что-то вроде «Фабрики звезд»), ужасно поет, карикатурно двигается. Но его не выгоняют! В экстравагантном артисте китайский зритель разглядел изюминку и не хочет отпускать его на Родину. Слава вообще-то работал переводчиком одного из артистов, поучаствовать в проекте ему предложили по приколу.

Мол, смазливый, светловолосый, отлично разбавишь состав участников. Обещали отпустить через две недели, но не вышло. У Иванова, чудовищно выступившего под псевдонимом Lelush, появилась многомиллионная армия поклонников, его поддерживает жюри. Уйти самому нельзя — придется заплатить неустойку. Так и живет Слава в заложниках у китайского вокального шоу.

Цветков для Джей Ло

Участник «Голоса», 20-летний Андрей Цветков (Назарбекян), в России дошел до полуфинала конкурса, после чего решил попробовать силы в другом вокальном проекте — American Idol. К слову, родился российский вокалист в Нью-Йорке.

Прошел кастинги 15-го сезона шоу под псевдонимом Andrew N, попал в проект и даже получил похвалу от одной из судей — великой и прекрасной Дженнифер Лопес. Певица по достоинству оценила вокал Андрея после исполнения дебютной песни на прослушиваниях: «Прекрасный голос, очевидно, что ты — отличный певец. Интересно, что случится дальше. Я говорю да».

Вокалист дошел до четвертьфинала и получал от жюри исключительно положительные оценки.

Наш человек в Лондоне

Еще один покоритель вокального шоу — Слава Якубчук. Он пробовал пробиться в детский «Голос», но в «Останкино» его дар не оценили. Зато в британском The Voice Kids парень пришелся ко двору. В прошлом году 11-летний москвич, проживающий с родителями в Лондоне и поющий в церковном хоре, попал в английскую версию детского «Голоса» и дошел до финала в составе команды Пикси Лотт, изумив богатым диапазоном голоса в четыре октавы.

А ролик с исполнением композиции Nessun Dorma из оперы Пуччини «Турандот» набрал больше 2 млн просмотров в YouTube. В России новость о том, что Ярослава не оценили, вызвала настоящий резонанс — дескать, вот так мы и теряем таланты!

— Почему у нас его не заметили?

— Очередь Ярослава выступить выпала на последний день слепых прослушиваний, когда команды были уже практически набраны, а мы все знаем, что в такие моменты наставники очень осторожны и ждут конкретный голос, которого им не хватает в команде, — объяснил продюсер «Голоса» Юрий Аксюта. — Мы не показали это выступление по простой причине — мы пригласили Ярослава прийти к нам на следующий сезон. Жаль ли мне, что 4-й сезон проекта «Голос. Дети» прошел без него? Очень! Но в «Голосе» нет сценария, решения принимаются наставниками сиюминутно.

Подвиг Гагариной

Когда-то кумиром китайской молодежи был Витас. По его следам попробовала пойти Полина Гагарина, которая вписалась в китайскую версию шоу Singer в 2019 году. Стройная блондинка с огромными глазами и длинными ногами — что еще надо китайскому зрителю для счастья? Мощным вокалом Полина покорила публику и дошла до финала. «Колыбельная», «Кукушка», «Спектакль окончен» и даже советская «Катюша» — певица бомбила аудиторию стопроцентными хитами и даже некоторые куплеты пела на китайском языке.

Казалось, победа в кармане. За блестящие выступления спонсор подарил певице новенькую Mazda CX-8. Но чем ближе, тем тяжелее это давалось. Тяжелейшие еженедельные перелеты усугубили старую травму спины: каждый раз со сцены Гагарина выходила буквально скрюченной и с водопадом слез. В итоге Полина еле-еле доползла, в прямом смысле, до финала и заняла пятое место. Что уже было подвигом.

— Если бы не иглоукалывание, я бы даже не долетела до дома, — объясняла потом в интервью «Телепрограмме» певица. — Прекрасная китайская женщина ставила мне иголки и давила на нужные точки. Это очень помогало. Я очень хотела увезти ее с собой. Но она давно работает с Тси Ю — легендой китайской музыки, так что отказалась. Она очень быстро ставила меня на ноги. Теперь я активно закачиваю спину в спортзале, занимаюсь фитнесом, чтобы держать мышечный корсет.

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