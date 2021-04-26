«Оскар-2021»: лучший фильм — «Земля кочевников», а лучший актер — Энтони Хопкинс

В ночь с 24 на 25 апреля в Лос-Анджелесе в 93-й раз вручили премию «Оскар». Главную кинонаграду ждали с нетерпением, номинанты начали собираться заранее, чтобы продефилировать по красной дорожке. В отличие от прошлого года, когда премия проходила в режиме онлайн, на этот раз гости кинопремии предстали во всей красе.
Итак, полный список номинантов и победителей «Оскар»-2021.
Лучший фильм
«Отец»
«Иуда и черный мессия»
«Манк»
«Минари»
«Девушка, подающая надежды»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Земля кочевников»
Лучший актер
Риз Ахмед – «Звук металла»
Чедвик Боузман – «Ма Рейни: Мать блюза»
Гари Олдман – «Манк»
Стивен Ян – «Минари»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Энтони Хопкинс – «Отец»
Эта награда стала второй в копилке актера. В 1992 году он получил премию за роль в «Молчании ягнят».
Лучшая актриса
Виола Дэвис – «Ма Рейни: Мать блюза»
Андра Дэй – «Соединенные Штаты против Билли Холидей»
Ванесса Кирби – «Фрагменты женщины»
Кэри Маллиган – «Девушка, подающая надежды»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Фрэнсис Макдорманд – «Земля кочевников»
Лучший режиссер
Томас Винтерберг – «Еще по одной»
Дэвид Финчер – «Манк»
Ли Айзек Чун – «Минари»
Эмиральд Феннел – «Девушка, подающая надежды»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Хлоя Чжао – «Земля кочевников».
Хлоя Чжао стала второй в истории кинопремии женщиной — американским режиссером китайского происхождения.
Лучшая актриса второго плана
Мария Бакалова – «Борат 2»
Гленн Клоуз – «Элегия Хиллбилли»
Оливия Колман – «Отец»
Аманда Сайфред – «Манк»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Юн Е-джон – «Минари»
Лучший актер второго плана
Саша Барон Коэн – «Суд над чикагской семеркой»
Лесли Одом-мл. – «Одна ночь в Майами»
Пол Раджи – «Звук металла»
Лакит Стэнфилд – «Иуда и черный мессия»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Дэниэл Калуя – «Иуда и черный мессия»
Лучший адаптированный сценарий
«Борат 2»
«Земля кочевников»
«Одна ночь в Майами»
«Белый тигр»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Отец»
Лучший оригинальный сценарий
«Иуда и черный мессия»
«Минари»
«Звук металла»
«Суд над чикагской семеркой»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Девушка, подающая надежды»
Лучший иностранный фильм
«Лучшие дни»
«Коллектив»
«Человек, который продал свою кожу»
«Куда ты идешь, Аида?»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Еще по одной»
Лучший анимационный фильм
«Вперед»
«Путешествие на Луну»
«Легенда о волках»
«Барашек Шон: Фермагеддон»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»
Лучший документальный фильм
«Коллектив»
«Агент-крот»
«Время»
«Лагерь калек»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Мой учитель-осьминог»
Лучший оператор
Шон Боббитт – «Иуда и черный мессия»
Дариуш Вольски – «Новости со всех концов света»
Джошуа Джеймс Ричардс – «Земля кочевников»
Фидон Папамайкл – «Суд над чикагской семеркой»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Эрик Мессершмидт – «Манк»
Лучшие визуальные эффекты
«Любовь и монстры»
«Полночное небо»
«Мулан»
«Айван, единственный и неповторимый»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Довод»
Лучший композитор
«Пятеро одной крови»
«Манк»
«Минари»
«Новости со всех концов света»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Душа»
Лучший монтаж
«Отец»
«Земля кочевников»
«Девушка, подающая надежды»
«Суд над чикагской семеркой»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»
Лучший дизайн костюмов
«Эмма»
«Манк»
«Мулан»
«Пиноккио»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучший звук
«Грейхаунд»
«Манк»
«Новости со всех концов света»
«Душа»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Звук металла»
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Нора»
«Гений места»
«Опера»
«Люди-да»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Если что-то случится, я люблю вас»
Лучший короткометражный фильм
«Прощупывание»
«Комната с письмами»
«Подарок»
«Белый глаз»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Два далеких незнакомца»
Лучший короткометражный документальный фильм
«Концерт – это беседа»
«Не делить»
«Отделение голода»
«Любовная баллада для Латаши»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Колетт»
Лучший художник-постановщик
«Отец»
«Ма Рейни: Мать блюза»
«Новости со всех концов света»
«Довод»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Манк»
Лучший грим и прически
«Эмма»
«Элегия Хиллбилли»
«Манк»
«Пиноккио»
ПОБЕДИТЕЛЬ: «Ма Рейни: Мать блюза»
Лучшая песня
Hear My Voice – «Суд над чикагской семеркой»
Húsavíkt – «Музыкальный конкурс Евровидение»
Io Si (Seen) – «Вся жизнь впереди»
Speak Now – «Одна ночь в Майами»
ПОБЕДИТЕЛЬ: Fight for You – «Иуда и черный мессия»