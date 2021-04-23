«Жизнь других» на Крите: высокие зарплаты пастухов и почему с 15.00 до 18.00 никто не работает

Крит – самый большой остров Греции и пятый по величине в Средиземном море. Жителей на нем примерно 630 тысяч человек. Беременные женщины на Крите возведены едва ли не в ранг святых, к ним относятся как к богиням, прохожие гладят их по животу и поздравляют, а на рынке так и вовсе отоваривают бесплатно.

Над именем ребенка тут можно не задумываться – малышей принято называть в честь бабушек и дедушек. А если молодые родители решат соригинальничать, то семья может серьезно обидеться.

Врачи и учителя на Крите никогда не пропадут — их профессии самые востребованные. Начинающий доктор зарабатывает в районе 900 евро в месяц, врач со стажем – 2500. Но куда больше врачей и учителей вместе взятых зарабатывают на Крите пастухи. Я побывала на ферме, где держат 3 тысячи овец! У них там целая империя – несколько домов, огромные угодья, производство мяса и сыра. Пасут овец все поколения в семье – деды, дети, внуки. На пастушьей ферме меня угостили мягким критским сыром, который, как говорят, здесь закупает даже американский президент.

Владелец прогулочной яхты зарабатывает по 1500 евро за один выход в море. Сама яхта обойдется примерно в полмиллиона евро. На стоянку и ремонт ежемесячно уходит от 8 до 10 тысяч, это около 30 процентов заработка. На яхте мне тоже предложили угоститься традиционным критским обедом: осьминогом на гриле, свежим греческим салатом с сыром, кальмарами гриль, рыбой дорадой, каракатицей с помидорами, супом из чечевицы… В общем, поесть на Крите очень любят.

А еще греки любят женщин с формами, поэтому местные дамы не особо парятся на счет диет, целлюлита и лишнего веса – их и так обожают. С давних времен девочек на Крите воспитывают как принцесс: не наказывают, не принуждают работать. Греческие папы боготворят дочерей, причем опекают не только в детстве, но и на протяжении всей жизни. На Крите девушки после замужества не уходят в чужой дом, а наоборот приводят женихов к себе. Родители надстраивают второй этаж или отдают часть дома новой семье, чтобы девочка всегда чувствовала себя защищенной.

Сиеста – священное время с трех до шести. Бесполезно звонить и тем более пытаться решить рабочие вопросы в это время — большинство островитян спит!

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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