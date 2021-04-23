ММКФ: Узерли в шикарном черном платье и Линдеманн с песней «Любимый город может спать спокойно»

В Москве снова распахнул свои двери традиционный Московский кинофестиваль.

В российской столице открылся 43-й Московский международный кинофестиваль. Пожалуй, одной из самых ожидаемых гостей этого киносмотра стала звезда фильма «Великолепный век» Мерьем Узерли. Актриса приехала на кинофорум, чтобы представить ленту «Улей» со своим участием и с удовольствием позировала журналистам.

На других посмотреть и себя показать

На красной дорожке появились певец Филипп Киркоров, актрисы Кристина Асмус, Екатерина Климова, участницы группы «Фабрика» и многие другие знаменитости. Звезды позировали фотографам не только непосредственно на самой дорожке, но и за ее пределами. Они с удовольствием демонстрировали представителям СМИ свои наряды.

Так, актриса Мария Кожевникова отдала предпочтение платью в пол цвета фуксии. А ее коллега по цеху Елена Захарова выбрала демократичную желтую короткую куртку.

Режиссер Светлана Дружинина надела бежевое пальто с красным шарфом. Интересен и наряд Веры Сотниковой.

Продефилировав под вспышками теле и фотокамер, звезды удалились в зал кинотеатра «Россия», где состоялась церемония открытия. Приглашенные вели онлайн-трансляцию и оттуда. Так, Филипп Киркоров показал, как попал в цветник – в компанию актрис Марины Зудиной и Олеси Судзиловской.

Жюри и фильмы 43-го Московского кинофестиваля

В этом году церемония открытия прошла с нотками грусти. Приз за вклад в кинематограф посмертно был вручен актеру Валентину Гафту. По словам президента Московского кинофестиваля Никиты Михалкова, несмотря на то, что артиста больше нет, для отечественного кинематографа он всегда жив. Приз за Валентина Гафта забрала его жена Ольга Остроумова, прочитавшая со сцены эпиграмму мужа, посвященную Олегу Табакову.

Еще одной грустной новостью стало то, что на фестиваль не приехал председатель жюри – филиппинский режиссер и продюсер Брильянте Мендоса, заболевший коронавирусом. Помимо Мендосы, в состав судейской коллегии вошли также сербско-российский актер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айнуз, композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева.

В этом году Московский международный кинофестиваль может похвастаться обширной программой фильмов. Так, в ходе киносмотра зрители увидят более 200 картин.

Фильмом открытия кинофестиваля стала биографическая лента Тимура Бекмамбетова «Девятаев» с Павлом Прилучным в главной роли. Картина рассказывает о летчике Михаиле Девятаеве, совершившем побег из концлагеря на самолете.

Интересно, что специально для фильма солист группы Rammstein Тиль Линдеманн записал знаменитую песню «Любимый город может спать спокойно». Кстати, во время церемонии открытия фестиваля его тоже можно было увидеть в зале.

Тиль подкинул журналистам горячий информационный повод. В дни открытия кинофестиваля его заметили в одном из московских кафе вместе с неизвестной блондинкой. Но это была не Светлана Лобода, с которой ранее солисту Rammstein приписывали роман.

Они мило беседовали и пили вино. Чтобы пару никто не отвлекал, сотрудники ресторана поместили на свободные столики таблички с надписью «Reserved». Интересно, это случайная знакомая или нечто большее? Возможно, зрители смогут пообщаться с Тилем на кинофестивале.

43-й Московский международный кинофестиваль продлится до 29 апреля.

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