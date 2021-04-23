«Почему дети должны страдать?»: суд отказался повышать размер алиментов Аршавина Барановской

Телеведущей Юлии Барановской не удалось добиться увеличения размера алиментов, которые должен выплачивать ей отец ее детей, футболист Андрей Аршавин. Об этом рассказал ее адвокат Владислав Подшибякин.

В Московском городском суде рассматривалась апелляционная жалоба Юлии Барановской. Ведущая планировала вновь добиться увеличения выплат троим детям от Аршавина: Артему, Арсению и Яне. Согласно последнему решению Савеловского районного суда, футболист должен выплачивать им лишь 3/8 от своего дохода, тогда как раньше он отдавал половину заработка. Ведущая хотела, чтобы Аршавин выделял ей на сыновей и дочь одну вторую дохода. Однако суд не пошел Юлии Барановской навстречу.

Но адвокаты Юлии Владислав Подшибякин и Тимур Матвеев собираются продолжить борьбу. Дальнейшими планами Владислав поделился в беседе с Teleprogramma.pro.

«Нам отказали в удовлетворении апелляционной жалобы. Оставили решение суда в первой инстанции в силе. Но у нас настрой обжаловать его и дальше, когда мы получим текст решения на руки, — отметил Подшибякин. — Сначала Аршавин отдавал половину своего дохода, а потом размер алиментов снизили до 3/8. Суд аргументирует это ст. 81 Семейного кодекса о том, что алиментные обязательства предусматривают половину заработка. Но существует обзор Верховного суда, где неоднократно высказывалось мнение, что сумма алиментных обязательств может превышать одну вторую дохода человека. Но в то же время взыскания не могут быть больше 75 % от общего заработка. Если производить расчеты по этой схеме, то Аршавин должен был бы выплачивать 62, 5 % на четырех детей (трое от Барановской и один ребенок от Алисы Казьминой). Но Московский городской суд решил, что надо ограничиться половиной его заработка на всех».

— Какие теперь у вас планы?

— Мы ждем, когда решение будет изготовлено в окончательном виде, чтобы обжаловать его в кассационном порядке. Примечательно, что это дело рассматривается уже полтора года. И даже после вынесения решения в ноябре 2020 года Савеловским судом оно не вступило в силу до 22 апреля, поэтому Аршавин все равно продолжал выплачивать Барановской половину от своего дохода.

— Результаты апелляции были прогнозируемыми?

— Мы предполагали, что будет вынесено такое решение, поэтому и не удивлены. Наша позиция жесткая, но гибкая. Вся жесткость заключается в том, что мы будем обжаловать это решение до победного конца. Посмотрим, возможно, в какой-нибудь из инстанций все сработает.

До сегодняшнего дня доход Аршавина не изменился. Можно было бы понять, если бы он стал зарабатывать вдвое меньше, чем раньше. Но когда ничего не поменялось, то почему одни дети должны страдать? А сейчас половиной заработка он пытается охватить всех своих детей, несмотря на то что ранее у них с Юлией было заключено мировое соглашение. Тогда Аршавин выразил добровольное желание отдавать половину дохода Артему, Арсению и Яне. А сейчас получается, что он забрал свое слово обратно.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

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