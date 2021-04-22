«Отыгрывается на слабом»: психолог – об агрессивном поведении сына любовника Макеевой

Нельзя не посочувствовать той женщине, что осталась одна, без любимого мужчины. «Брошенок» жалеют и хотят им помочь. Но о детях, чьи мама с папой перестали быть единым целым, почему-то вспоминают во вторую очередь…

Артистка Анастасия Макеева лично убедилась, что развод болезненно сказывается на детях. На пути к собственному счастью актриса обрела статус разлучницы. Бывшая избранница ее любимого — Светлана Малькова — уверена, что именно Анастасия стала причиной резких перемен в поведении ее старшего сына Андрея.

Teleprogramma.pro обратилась за помощью к психологу и телеведущей Наталье Толстой, чтобы разобраться, чем могли быть вызваны агрессия и отвращение к учебе у 16-летнего мальчика.

Страх потерять ребенка

Напомним, экс-возлюбленная бизнесмена Романа Малькова сообщила, что старший сын стал просто неузнаваем. Мальчик перестал проявлять интерес к учебе и показывает неприязнь в общении с ней.

«Ты понятия даже не имеешь, зачем мой сын пишет это папе! И психологи, и эксперты уже провели анализ переписки. Потому что он хочет в Москве жить, по тусовкам ездить, как папа, не учиться», — отметила в своем микроблоге Светлана Малькова.

Женщина уверена, что Мальков и Макеева пообещали подростку красивую жизнь в столице, но не сдержали своих слов. А Андрей тем временем собирает чемоданы и мечтает сбежать от матери из Словении.

Что по этому поводу думает психолог

Психолог Наталья Толстая считает, что Роман принял осознанное решение, когда уходил из семьи. Эксперт заявила, что в этой ситуации нет виновных. Каждый из героев имеет право на любовь. Однако взрослым, советует Наталья, нельзя забывать про чувства детей.

Эксперт отметила, что в истории Мальковых и Макеевой существует несколько причин перемен в поведении старшего сына Светланы и Романа.

Первая — заключается в возрасте мальчика. Андрею — 16. По словам психолога, сейчас подросток пытается найти свой собственный путь. Слова Натальи подтверждают предположение Светланы о том, что мальчику хочется приключений и вечеринок. Именно переходный возраст мог вызвать у него нелюбовь к учебе.

«Перемены в поведении сына могут быть естественной реакцией на переходный возраст. Мальчики в принципе тяжелее воспринимают уход отца из семьи, чем девочки. Немецкие, американские и российские исследователи подтвердили это. Особенно это проявляется у несовершеннолетних. Период с 10 до 18 лет — самый трудный возраст у детей. Но это же не аргумент, чтобы отец все силы бросал на детей и занимался только их воспитанием», — отметила Толстая.

Нехватка внимания

Также плохое поведение подростка психолог связывает с чувством отчуждения у ребенка. В судебных разбирательствах, во время выяснения личных отношений родители часто забывают уделять внимание детям.

«Мама — в своем горе, папа — в своем счастье. А ребенку сейчас нужны время, деньги, отцовский интеллект, юмор, уверенность в том, что все будет хорошо», — подчеркнула Наталья.

Психолог посоветовала новым избранницам таких отцов не препятствовать общению детей с их родителями. Не должно быть и речи о настраивании ребенка против родных отца или матери.

«Очень глупо поступают те женщины, которые говорят: «В моем присутствии только будешь общаться»», — отметила Толстая.

Вымещение злости на слабых

Еще одним возможным поводом для перемен в поведении Андрея психолог считает то, что мальчик нашел в матери «козла отпущения». Эксперт отметила, что ребенок не может оставаться равнодушным, когда родители разводятся. Частые ссоры в доме вызывают злость в детях, и тогда малыши вымещают агрессию на более слабом.

«Дети обычно хотят показать, что у них тоже есть голос. И тогда они отыгрываются на самом слабом. Например, на братьях или сестрах. У Андрея — это мать. Она у него сейчас терпило», — заметила психолог.

А может, причина все-таки в разлучнице?

Психолог настояла на том, что уход отца из семьи — лучше имитации сказки в доме. Наталья рассказала, что дети чувствуют фальш. Они точно не скажут «спасибо» папе с мамой за чувство вины. А именно его они могут испытывать, находясь под одной крышей с нелюбящими друг друга родителями.

Поэтому эксперт считает, что Роман нашел единственный правильный для себя выход. Психолог подчеркнула, на нем лежит большая ответственность. Потому что Анастасия в этой истории — просто любимая женщина.

Знаменитость, как сказала Наталья, ничем не обязана бывшей избраннице Малькова и ее детям. Однако, Макеева не должна чинить преграды между отцом и детьми.

«Я прекрасно знаю Анастасию. И я уверенна, что она не строит никаких препятствий в том, чтобы они виделись. Я знакома с ней, знаю ее настрой, она очень добрый, светлый и верующий человек», — заявила психолог.

Из любой ситуации есть выход

Психолог уверена, что Роману стоит больше времени уделять сыну. Несмотря на расстояние, интересоваться настроением мальчика и отметками в школе. Светлане эксперт посоветовала обратиться к психотерапевту, эндокринологу и другим специалистам.

По словам Натальи, сложно одной справиться с подобным, поэтому нельзя экономить на общении с докторами. В Анастасии же Толстая не сомневается: «она не пыталась соблазнить или увести чужого мужа».

«В любом случае можно расстаться, но остаться человеком», — резюмировала психолог.

Справка Teleprogramma.pro

Наталья Толстая — психолог, писатель, телеведущая. Эксперт окончила Ростовский государственный медицинский университет, имеет диплом о профпереподготовке по программе «Психиатрия и наркология» в Национальной академии современных технологий. Является действительным членом международной Психотерапевтической лиги.

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