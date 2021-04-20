Как на «Евровидении» выступали итальянец с египетскими корнями и российский болгарин

В этом году на европейском песенном конкурсе Россию будет представлять певица Манижа, которая родилась в Таджикистане. У некоторых это вызывает вопросы, а вот для «Евровидения» такое происхождение нашей девушки скорее плюс!

Перед поездкой в Роттердам на «Евровидение-2021» Манижа продолжает общаться с прессой. В одном из своих интервью она в очередной раз объяснила, почему на европейском конкурсе Россию представит уроженка Душанбе.

«Россия — это страна братских народов. Метисы у руля всего мира сейчас. Чистая кровь — это стереотип, который заложен в голове. Если вы по ДНК-тесту проведете свою родословную, то найдете много разных национальностей среди своих родных», — заявила девушка.

И правда, если посмотреть на певцов того же «Евровидения» в последнее время, то трудно не согласиться с Манижей. Вот, например, пятерка наиболее удачных участников за несколько лет, при первом взгляде на которых сразу и не скажешь, за какую страну они выступали.

2015 год, Гай Себастьян, Австралия

Гай Теодор Себастьян родился в городе Кланге, что в Малайзии. Его мама выросла в Индии, а папа — из Шри-Ланки. С семилетнего возраста мальчик живет в Австралии, где в 2003 году стал победителем шоу талантов Australian Idol, а уже через несколько лет сел в жюри местного проекта The X Factor.

На конкурсе «Евровидение-2015» в австрийской Вене стал первым участником от Австралии и сходу занял почетное пятое место!

2016 год, Дами Им, Австралия

Еще одна представительница Австралии на «Евровидении» и еще одно удачное выступление. В Стокгольме в 2016 году Дами Им, которая родилась в южнокорейском Инхчоне, завоевала заслуженное серебро. А до этого она выиграла в пятом сезоне шоу X-Factor.

2017 год, Кристиан Костов, Болгария

Имя и фамилия Кристиана Костова вполне привычны для Болгарии, так как его папа Константин Костов — болгарин. Да вот родился мальчик в Москве, а его маму зовут Зауре и она из Казахстана.

В детстве Кристиан пел в «Непоседах» и даже участвовал в одном концерте с Юлией Началовой в Кремле. А в 2014 году стал финалистом российского проекта «Голос. Дети», где был в команде Димы Билана.

На «Евровидении-2017» в Киеве стал самым молодым участником и занял второе место с песней Beautiful Mess.

2018 год, Сезар Сэмпсон, Австрия

Родился Сезар Сэмпсон в австрийском городе Линце, его мать — певица, а отец — хореограф с британским гражданством. Однако сомневаться в том, что у Сезара много разных кровей, не приходится. В интервью он не раз признавался, что именно непохожесть на других сделала его сильным и дала возможность поверить в свою уникальность.

На «Евровидении-2018» в Португалии получил заслуженную бронзу.

2019 год, Махмуд, Италия

Махмуд — настоящая звезда последнего на сегодня «Евровидения». Его зажигательная композиция Soldi («Деньги»), исполненная на итальянском и арабском, после конкурса звучала из каждого утюга, да и до сих пор песни исполнителя крутятся на радио.

Махмуд родился в Милане, полное его имя — Алессандро Махмуд. Мама — итальянка с острова Сардиния, а вот отец — египтянин. Парень начал свой творческий путь с итальянского The X Factor, а потом удачно выступал на конкурсах в Сан-Ремо. На платформе Spotify его песня имеет самое большое количество стримов среди всех участников «Евровидения».

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