Популярные артисты, которые стали жертвами домушников

Богатые и знаменитые, как известно, тоже плачут, особенно когда в их роскошные дома заглядывают любители легкой наживы.

Ничего не смущает преступников: ни звездный статус, ни связи, ни даже криминальные знакомства некоторых артистов. И далеко не всегда потом полиции удается взять след.

Дима Билан

В 2015 году в большой и уютный дом Билана, защищенный камерами и сигнализацией, тоже заявились профессиональные ворюги. Очевидно, они знали, к кому лезут, потому что сработали, как в голливудском фильме: вскрыли дом, сейф, отключили камеры видеонаблюдения. Надо отметить, что территория дачного поселка Рассказовка обнесена высоким забором с колючей проволокой.

Двухэтажный особняк Димы — еще одним глухим забором. Он стоит в самом начале Сказочной улицы, где до поста охраны — рукой подать. Въезд — строго по пропускам. Но домушникам это никак не помешало. Они вынесли из гнездышка Билана коллекцию дорогих часов, жесткие диски с видеозаписями (в том числе этого ограбления) и девять миллионов рублей из вскрытого сейфа. Поймать по горячим следам никого не удалось.

Наташа Королева

В середине апреля стало известно, что полиции таки удалось задержать подозреваемую в ограблении певицы Наташи Королевой. Следствие считает, что 32-летняя Милана-Екатерина Некруц, также известная как певица Милана Миланова, похитила из дома Королевой 3 тысячи евро (272 тысячи рублей) и ювелирных украшений на 5 миллионов рублей. Каким образом? Не исключено, что случилось это тогда, когда муж обнесенной артистки Тарзан приводил в дом разных женщин (в этом, напомним, он не так давно сам признавался).

По одной из версий, именно Некруц слила в сеть то самое скандальное видео, на котором стриптизер изменяет своей «русалке» с любовницей Анастасией Шульженко. По крайней мере пропажу денег Королева обнаружила сразу, как только вернулась домой с южного курорта в середине 2020 года. Тогда, как известно, разгорелся большой скандал и Тарзан признался в измене, рассказав, что дома у них были чужие люди.

Ольга Бузова

Маму экс-ведущей «Дома-2» в августе 2018 года обокрали. В квартиру 58-летней Ирины Александровны Бузовой (на фото с дочерью) в Петербурге на набережной Мойки проникли воры и вынесли драгоценности, валюту. Общий ущерб оценен в шесть миллионов рублей — цена неплохой квартиры в Северной столице. Жилье, где случилось ЧП, Бузова подарила маме в 2016 году.

— Мне в слезах позвонила мама и рассказала об ограблении, — вспоминала Ольга. — Вынесли все самые ценные и памятные для нее вещи — несколько пар часов, наличные, подарки от меня… Я как могла успокаивала мамочку. Для меня самое главное, что с ней все в порядке. А все, что украли, пусть останется на их совести!

В 2020 году состоялся суд, на котором предстал обвиняемый — некий Владимир Жаворонок из Белоруссии. Он отрицал вину, дома у него ценностей Бузовых не нашли, и все же доказать его причастность к преступлению удалось. Жаворонку впаяли пять лет колонии.

Ольга Тумайкина

Народную артистку России, звезду скетчкома «Женская лига» обворовали в 2020 году. Точнее, в том пандемийном году доверчивая актриса только осознала, что ее планомерно обносят. Оказалось, что в 2019 году актриса Театра Вахтангова наняла женщину-украинку для работы в своем доме в Новой Москве. И аккурат после этого из жилища актрисы стали пропадать украшения и подарки — серьги, перстни, парфюмерия и даже подаренные руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным часы.

Осенью 2020 года домработница заявила, что уезжает домой, и перестала отвечать на звонки. Тут Тумайкина и сообразила — пора идти в полицию (до этого момента артистка думала, что просто забыла, куда положила пропавшие вещи). И написала заявление, сообщив об исчезновении драгоценностей на общую сумму 780 тысяч рублей. Следствие до сих пор продолжается.

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