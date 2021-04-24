Какими необычными изображениями украшают свое тело и голову популярные молодые артисты

Вот как раньше было: купола, солнышко, имя любимой, якорь - прямо скажем, невелик был разброс тем самопальных наколок, сделанных чернилами в тюрьме или в армии.

А сейчас артисты, футболисты и просто рядовые граждане стремятся украсить тело роскошными разноцветными изображениями. Молодые звезды в этом плане особенно азартны: они идут на самые смелые эксперименты и даже лица разрисовывают с превеликой радостью.

Элджей

Муж телеведущей Анастасии Ивлеевой Алексей Узенюк, в народе Элджей, опередил Крида с координатами малой родины: он набил на лбу GPS-данные Новосибирска. Под глазом музыканта — кастет, то есть обозначена некая принадлежность к гангстерской жизни, которая (по крайней мере в США) тесно связана с хип-хопом. Японские мотивы настолько близки рэперу, что на плечах он набил оружие японских ниндзя — сюрикены.

На солнечном сплетении у Элджея цифровая аббревиатура 143, используемая американцами в значении I love you. Буквенная аббревиатура ZEF — тоже сленговое зарубежное выражение, которое можно перевести как «дрянной». Фаланги музыканта украшает пуля, символизирующая и целеустремленность, и опасность.

Есть у рэпера и тату, посвященное любимой жене: вместе с Ивлеевой они сделали парные татуировки — два кольца в виде знака бесконечности на внешней стороне ладони.

Егор Крид

Казалось бы, наставник шоу «Голос. Дети», которому в этом году исполнится 27, уж должен выглядеть солидно. Но он же рэпер! Вот потому и решил снова отличиться, сделав тату с GPS-координатами родной Пензы на ключице. О чем снял короткий ролик и выложил в ТикТок. Как говорится, вывезти Крида из Пензы можно, а вот Пензу из него — нет.

До этого, еще в прошлом году, Крид выбил на кистях цифры, обозначающие код Пензенской области, как на автомобильных номерах, — 58. Очевидно, что родной город музыкант любит, даже несмотря на то что в эфире «Вечернего Урганта» он недавно рассказывал о том, как безжалостно лупили его земляки в детстве.

Моргенштерн

На чемпионе по эпатажу Алишере Моргенштерне (при рождении — Валеев) можно найти самые странные изображения, которые он начал наносить, по собственному признанию, с 14 лет. Во-первых, уфимский рэпер набил себе на лбу три шестерки: якобы чтобы никогда не взяли на офисную работу. Правда, это не помогло — музыканта для налаживания контактов с молодежью нанял крупный банк. Во-вторых, на его же лице есть булава (а точнее, ее окончание — шипастый шар, который и называют моргенштерном) и нота — как символ преданности музыке. А на шее с одной стороны — надпись «ПРАВДА» со значками анархии внутри букв «а», на другой — «ДОБРО» со смайликами.

Повзрослев и став бизнесменом (рэпер является соучредителем ресторана в центре Москвы), Алишер решил свести тату с лица, но это оказалось «долго и дорого», и он передумал. Теперь уверяет всех, что 666 на лбу — это не число зверя, а три буквы G, обозначающие сотовую связь и интернет в целом.

Также тело музыканта украшают гитара в синем пламени (играл когда-то и рок), скейтборд (катался на скейте), цветы, черепа и обвивающая их лента. На груди — широкая цветная композиция: там и ананасы, и череп, и наркотики, и розы, и колючая проволока, и любовный замок с надписью «А + У», что может расшифровываться как «Алишер + Уфа».

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