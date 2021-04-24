Шок-контент: сколько стоит поселиться рядом со знаменитостью

Цены на аренду и покупку недвижимости в элитных домах Москвы и поселках Подмосковья, как обычно, растут.

Но чего не сделаешь ради возможности пожить там, где обитают селебрити! Хотите стать соседями своих кумиров? Тогда запоминайте расценки на люкс-жилье в популярных у звезд местах.

Квартиры: Высотка на Котельнической набережной

Аренда — 100 тыс. руб. в месяц

Покупка — 60 млн руб.

Двушку площадью 65 квадратов можно снять за 100 тысяч рублей в месяц, купить — за 60 миллионов. В этой высотке в советские времена жили Александр Твардовский, Фаина Раневская, Людмила Зыкина, Клара Лучко (теперь здесь живет ее дочь) и другие знаменитости. Сейчас здесь есть квартиры у Ефима Шифрина, Дмитрия Нагиева, Александра Ширвиндта и прочих народных кумиров.

ЖК «Триумф Палас»

Аренда — 450 тыс. руб.

Покупка — 160 млн руб.

Четырехкомнатные апартаменты площадью 177 квадратных метров в этом ЖК можно снять почти за полмиллиона рублей, а купить — за 160 миллионов. В этой высотке у метро «Сокол» рядом с Чапаевским парком целых 57 этажей. Именно в таких новых элитных комплексах скупают жилье нынешние звезды. Тут новые коммуникации (даже воду по-особенному очищают), охраняемая территория с детскими площадками и фонтанами, в подъездах — гранит и мрамор. Здесь владеют апартаментами Алсу, Илья Авербух, Дима Билан, Максим Фадеев, Марина Зудина и многие другие.

Клубный дом на Смоленском бульваре

Аренда — 1,5 млн руб.

Покупка — 500 млн руб.

В этом клубном доме всего 7 этажей и 28 квартир, есть бассейн, тренажерный зал, общая гостиная, кладовка, комната ожидания для персональных водителей. Здесь расположены городские резиденции семей Ксении Собчак, Ивана Урганта, Никиты Михалкова. Полмиллиарда за жилье в 350 квадратов — это цена за две объединенные квартиры с лоджией и видами на центр Москвы.

Именно такое заманчивое предложение в числе прочих ждет тех, кто заинтересовался данным домом. В квартире 5 спален, кабинет, столовая, четыре санузла, гардеробные, кладовки. В цену включены 4 машино-места в подземном паркинге. Что касается аренды, то квартира площадью 280 квадратов обойдется в скромные полтора миллиона рублей в месяц.

Дома: Горки-8, -10

Аренда — 300 тыс. руб.

Покупка — 85 млн руб.

У звезд есть и квартиры, и загородные дома. Так, трехэтажный дом в коттеджной застройке Горки-10 на Рублевском шоссе площадью 1200 квадратов на 15 сотках стоит 85 миллионов. Снять самый маленький (260 квадратов) дом в Горках-8 можно за 300 тысяч. Более 50 тысяч в месяц уйдет на «коммуналку» и охрану.

Княжье озеро

Аренда — 300 тыс. руб.

Покупка — 75 млн руб.

Коттедж площадью 490 квадратных метров на 15 сотках можно купить под ключ за 75 миллионов, снять — за 300 тысяч. На территории закрытого поселка, что в 24 км от МКАД по Новорижскому шоссе, полный комплект красивой жизни — озеро, сквер, ресторан, бассейн, магазин, школа, зоопарк, церковь. Здесь живут Михаил Трухин, Юлия Ковальчук, Игорь Лифанов и Мария Миронова.

Раздоры

Аренда — 1 млн руб.

Покупка — 91 млн руб.

Двухэтажный коттедж на Рублево-Успенском шоссе в деревне Раздоры, похожий на тот, в который недавно переехала с детьми Юлия Барановская, можно приобрести за 91 миллион рублей. За эту цену вы получите дом с отделкой площадью 570 квадратов на 6 сотках. Аренда такого дома обойдется в миллион рублей.

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