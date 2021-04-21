Почему отец Елизаветы II был против ее брака с Филиппом

21 апреля английской королеве Елизавете II исполнилось 95 лет. Впервые за последние 74 года в этот день рядом с королевой не было ее мужа принца Филиппа — герцог Эдинбургский не дожил до именин супруги 12 дней, а до своего 100-летия — 2 месяца. Их удивительная история любви была наполнена не только романтическими эмоциями, но и серьезными испытаниями.

Лилибет и греческий красавец

Как известно, представители практически всех правящих династий в Европе приходятся друг другу родственниками. Вот и у Елизаветы с Филиппом общая прапрабабушка, королева Виктория, стало быть, они — четвероюродные брат и сестра. Однако родился Филипп в Греции, ибо был племянником короля эллинов Константина I и носил титулы принца Греческого и принца Датского.

Но короля свергли, когда Филипп был маленьким, и семья бежала во Францию. Родители принца развелись, его отец крутил романы, мать попала с нервным срывом в психиатрическую клинику, а Филиппа отправили жить к родне в Англию. Здесь в Вестминстерском аббатстве на свадьбе греческой принцессы Марии 13-летний Филипп впервые встретился с 8-летней Елизаветой. Девочка была любимицей своих родителей, короля Георга VI и герцогини Йоркской Елизаветы. Будущую королеву близкие ласково называли Лилибет.

Влюбленными глазами на Филиппа Лилибет взглянула через пять лет после знакомства — 13-летняя принцесса с родителями и младшей сестрой тогда прибыла с визитом в Королевский военно-морской колледж в Дартмуте, а 18-летний голубоглазый красавчик Филипп как раз там учился. Парень вызвался быть гидом дальней родни: Филипп развлекал гостей, и Елизавета была очарована — его умением играть в теннис и вести беседу, и даже аппетитом. Елизавета уже тогда поняла: это ее принц. Вскоре между молодыми людьми завязалась переписка, а на столике у кровати девушки появилась фотография Филиппа.

Письма продолжали приходить и во время Второй мировой войны: Филипп воевал на морских просторах, дослужился до помощника командира эсминца. На Рождество 1943 года родители Елизаветы пригласили бравого офицера в Виндзорский замок. После войны Филипп поселился в Лондоне и часто проводил время с королевской семьей. В 1946-м молодой человек попросил руки Елизаветы и подарил ей кольцо, сделанное по его эскизу старейшим ювелирным домом Британии Garrard — в нем использовались бриллианты из фамильной тиары матери жениха. Она, разумеется, сказала да!

Его величество против

Король Георг VI был не очень доволен выбором дочери — его смущало плохое финансовое положение Филиппа, принадлежность к свергнутой династии и его порой грубоватый (моряк есть моряк!) юмор. Однако Лилибет была непоколебима. Король поставил одно условие — о помолвке объявят, когда наследнице престола исполнится 21 год. Так и случилось. Филипп принял британское подданство, перешел, будучи изначально православным христианином, в англиканство и получил от тестя новые титулы.

В 1947 году свежеиспеченный герцог Эдинбургский женился на наследнице британского престола. Утром в день свадьбы Филипп бросил курить, не без труда отказавшись от привычки, раздражавшей невесту. Венчание прошло в Вестминстерском аббатстве, на банкет в Букингемский дворец пригласили 150 гостей. Это было первое и более чем скромное торжество в Англии после войны. Невеста была в платье дизайнера Нормана Хартнелла, расшитом десятью тысячами жемчужин, причем фату она купила сама на сэкономленные карточки — по ним тогда получали одежду и еду. Дружественные страны присылали в подарок молодым необходимые для торта ингредиенты — такой вот «королевский» размах.

После свадьбы принц продолжил службу в морском флоте. В то время его часть базировалась на Мальте, поэтому первые годы после замужества Елизавета оставляла детей — принца Чарльза и принцессу Анну — в Лондоне, а сама уезжала на несколько месяцев к супругу. Об этом отрезке жизни Елизаветы ее двоюродная сестра Маргарет Роудс говорит так: «Думаю, это был один из самых счастливых для нее периодов. Почти обычная жизнь, когда она могла общаться с женами других военных, ходить в кафе, парикмахерскую, по магазинам…»

«Страна тебе многим обязана»

В 1952 году после смерти отца 25-летняя Елизавета взошла на престол. Филиппу пришлось уйти со службы. У Елизаветы II появилось множество обязанностей, ее муж также должен был следовать строгим правилам. Поддержка супруга была важна для королевы, она прислушивалась к его желаниям. Филипп, перед женитьбой взявший фамилию матери — Маунтбеттен, был недоволен, что его дети носят фамилию жены. Елизавета перед рождением третьего ребенка объявила, что ее дети теперь будут носить двойную фамилию — Маунтбеттен-Виндзор. Узнав это, премьер-министр Гарольд Макмиллан записал в дневнике: «Королева делает все, чтобы угодить мужу, которого безумно любит…»

Филиппа порой обвиняли в изменах, однако доказательств не было. Однажды принц спросил журналистов: «На протяжении всех этих лет я не отправлялся никуда без сопровождения полицейского — так как, черт возьми, что-то подобное сошло бы мне с рук?!»

Филипп всегда оставался надежным тылом королевы. Как-то на одном из мероприятий королева ответила мужу, поднявшему тост в ее честь: «Ты всегда придавал мне силы и поддерживал эти годы. Вся семья, эта страна и другие страны многим обязаны тебе, и мы даже не представляем, насколько…»

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