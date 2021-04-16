«Жизнь других» в Мадриде: правда о корриде и нравы местных женщин

В этом городе режиссер Альмадовар когда-то торговал подержанными вещами, Хулио Иглесиас стоял на футбольных воротах, а Франциско Гойя мыл посуду в ресторане. Жанна Бадоева отправляется на этой неделе в Мадрид.

Испанки славятся своей независимостью и взрывным характером. Мадрид – центр местного феминизма. Женщина здесь с легкостью может закатить грандиозный скандал, если мужчина вдруг решит пригласить ее на чашку кофе или ужин. Они сама может заплатить за свой ужин!

Вопрос феминизации общества стоит довольно остро. Я побывала в гостях у одного мадридского холостяка и была потрясена. Ему 44, он занимается спортом, не курит, у него отличная 4-комнатная квартира и хорошая машина. Он прекрасно готовит: на кухонной плите стояла кастрюля горячего мадридского супа, который он приготовил сам! Но он одинок.

Что же не так с мадридскими женщинами? Мужчины разводят руками: их женщины не хотят идти на компромиссы, с ними ни о чем нельзя договориться. Средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Мадриде – 38 лет. Рожать в частной клинике недешево – в районе 10 тысяч евро. И женщины стремятся заработать на достойные роды самостоятельно.

Какая Испания без истории про корриду? Альфонсо из династии тореадоров развенчал несколько мифов о работе тореадоров. Во-первых, быки, как и собаки, совсем не различают цветов. Можно взять полотно любого цвета – быку все равно.

Просто ярко-розовый и красный хорошо видно с дальних трибун. Бык реагирует не на цвет, а на движение. Во-вторых, миф про безумные гонорары тореадоров. Начинающие выступают вообще бесплатно, а потом получают 300 евро за бой. 21-летний юноша, он так убедительно говорил, что его работа не садизм, а искусство, однако я все-таки осталась при своем мнении.

Почти все мальчики здесь мечтают стать футболистами и попасть в один из самых богатых клубов мира «Реал Мадрид». В Испании футбол обожают, тут все знают не только имена игроков, но и имена тех, кто футболистов стрижет, кто их одевает и, конечно, кто их «чинит».

Физиотерапевты «Реала» и сборной Испании, наверное, даже круче самих футболистов. Часто их поднимают телефонным звонком среди ночи и заклинают помочь с разболевшимся суставом, но за такие услуги прилично платят, поэтому дело того стоит.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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