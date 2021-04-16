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«Жизнь других» в Мадриде: правда о корриде и нравы местных женщин

В этом городе режиссер Альмадовар когда-то торговал подержанными вещами, Хулио Иглесиас стоял на футбольных воротах, а Франциско Гойя мыл посуду в ресторане. Жанна Бадоева отправляется на этой неделе в Мадрид.

«Жизнь других» в Мадриде: правда о корриде и нравы местных женщин
Кадр из программы «Жизнь других». Фото: Первый канал

Испанки славятся своей независимостью и взрывным характером. Мадрид – центр местного феминизма. Женщина здесь с легкостью может закатить грандиозный скандал, если мужчина вдруг решит пригласить ее на чашку кофе или ужин. Они сама может заплатить за свой ужин!

Кадр из программы «Жизнь других». Фото
Кадр из программы «Жизнь других». Фото: Первый канал

Вопрос феминизации общества стоит довольно остро. Я побывала в гостях у одного мадридского холостяка и была потрясена. Ему 44, он занимается спортом, не курит, у него отличная 4-комнатная квартира и хорошая машина. Он прекрасно готовит: на кухонной плите стояла кастрюля горячего мадридского супа, который он приготовил сам! Но он одинок.

Что же не так с мадридскими женщинами? Мужчины разводят руками: их женщины не хотят идти на компромиссы, с ними ни о чем нельзя договориться. Средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка в Мадриде – 38 лет. Рожать в частной клинике недешево – в районе 10 тысяч евро. И женщины стремятся заработать на достойные роды самостоятельно.

Кадр из программы «Жизнь других». Фото
Кадр из программы «Жизнь других». Фото: Первый канал

Какая Испания без истории про корриду? Альфонсо из династии тореадоров развенчал несколько мифов о работе тореадоров. Во-первых, быки, как и собаки, совсем не различают цветов. Можно взять полотно любого цвета – быку все равно.

Просто ярко-розовый и красный хорошо видно с дальних трибун. Бык реагирует не на цвет, а на движение. Во-вторых, миф про безумные гонорары тореадоров. Начинающие выступают вообще бесплатно, а потом получают 300 евро за бой. 21-летний юноша, он так убедительно говорил, что его работа не садизм, а искусство, однако я все-таки осталась при своем мнении.

Кадр из программы «Жизнь других». Фото
Кадр из программы «Жизнь других». Фото: Первый канал

Почти все мальчики здесь мечтают стать футболистами и попасть в один из самых богатых клубов мира «Реал Мадрид». В Испании футбол обожают, тут все знают не только имена игроков, но и имена тех, кто футболистов стрижет, кто их одевает и, конечно, кто их «чинит».

Физиотерапевты «Реала» и сборной Испании, наверное, даже круче самих футболистов. Часто их поднимают телефонным звонком среди ночи и заклинают помочь с разболевшимся суставом, но за такие услуги прилично платят, поэтому дело того стоит.

«Жизнь других», Первый канал, воскресенье, 10.15

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