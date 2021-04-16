Прохор уедет жить в Лондон? Кто из российских звезд мог бы составить пару Елизавете II

Филипп Киркоров и Сергей Зверев любят появляться на публике в коронах, а Прохору Шаляпину некоторые советуют поскорее выезжать в Великобританию.

Королева Великобритании Елизавета II прожила вместе с мужем принцем Филиппом 74 года. Принц Греческий и Датский скончался 9 апреля, не дожив до своего столетнего юбилея всего пару месяцев.

21 апреля свой день рождения королева будет встречать в статусе вдовы. В связи с этим по Интернету поползли соответствующие шутки. Несмотря на то, что царствующей особе вот-вот исполнится 95 лет, она «завидная невеста».

Об этом поспешили напомнить Прохору Шаляпину. Почему именно Прохору, ведь в российском шоу-бизнесе много завидных холостяков? Все просто: почти все романы Прохора были с женщинами старше него.

Например, его вторая жена Лариса Копенкина оказалась старше артиста на 28 лет. С ней он прожил в браке чуть меньше двух лет. А потом встречался с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Бывшая жена Армена Джигарханяна старше исполнителя на пять лет.

Да, Елизавета II годится Прохору в прабабушки, разница в возрасте — целых 57 лет. Но ради королевы можно потерпеть и не такое.

Сам Прохор воспринял ситуацию с юмором и заверил, что уже выехал в Лондон.

Справедливости ради стоит отметить, что Прохор — не единственный российский завидный жених. Чем плох наш король? И пусть Филипп Киркоров не голубых кровей, но самолично присвоенный статус короля российской эстрады прижился безоговорочно.

Ее Величество старше исполнителя на 41 год, но зато сама королева, а не Примадонна. Последняя, кстати, тоже старше Филиппа на 18 лет, но это не помешало прожить им в браке более 15 лет.

Еще один потенциальный претендент с короной на голове — это Сергей Зверев. Тут все слова излишни, корона у Сергея есть давно, а подходящей по статусу второй половинки — нет.

Разница в возрасте между эпатажным исполнителем и Ее Величеством — 37 лет.

Еще один потенциальный принц — это Николай Басков. Достоинств Николая не перечесть: натуральный блондин и молодой, и холостой и… моложе королевы всего на 46 лет.

Пятый потенциальный жених имеет самые большие шансы. Он уже сейчас женат на настоящей Примадонне. Там и до королевы недалеко.

Нынешняя супруга Максима Галкина старше его на 27 лет, а королева старше юмориста ровно на полвека. Но когда настоящей любви мешал возраст?

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