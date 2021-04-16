Кто может занять престол после завершения эпохи Елизаветы II

Teleprogramma.pro поговорила с историком о том, при каком раскладе теоретически принц Чарльз может «уступить дорогу молодым», и как будут развиваться отношения королевской семьи с опальной Меган Маркл после ухода из жизни принца Филиппа.

17 апреля в Букингемском дворце состоится церемония прощания с принцем Филиппом. На ней будут присутствовать его дети и внуки. Попрощаться с дедом из США приехал и принц Гарри, оставив дома жену Меган Маркл. Но, конечно, внимание общественности будет приковано к британской королеве Елизавете II, которая провела рядом с мужем практически всю жизнь.

Елизавета, взошедшая на престол с 1952 года, находится у трона Британии уже почти 70 лет.

Но люди, интересующиеся жизнью королевской семьи, задаются вопросом, кто же унаследует трон после Елизаветы II. По законодательству — принц Чарльз, который официально считается самым пожилым наследником современности. Но в кулуарах все чаще звучит мнение, что герцогу Сассекскому следовало бы уступить дорогу молодым, а самому заняться садоводством. И многие британцы хотят видеть наследником престола именно принца Уильяма — старшего сына Чарльза.

Может ли принц Уильям действительно занять место отца? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к историку, кандидату исторических наук, доценту кафедры международных отношений, политологии и религиоведения Волгоградского государственного университета Александру Киселеву.

«По законодательству сначала трон должен унаследовать принц Чарльз. В настоящий момент Чарльз и остается наследником, — поясняет Александр Киселев. По завещанию монархов трон наследует каждый прямой потомок, приоритет отдается прямому потомку мужского рода. Либо же сам принц Чарльз откажется от престола, заявив, что не собирается быть королем. Тогда бразды правления и перейдут Уильяму. Но это не зависит только от их личных соглашений, это должно быть сделано на уровне законодательства. Существует Акт об устроении, описывающий процедуру престолонаследия, принятый еще в 1701 году. Там самое главное, чтобы монарх был протестантом, предпочтение отдается мужчине. В соответствии с Актом и переходит передача престола».

— Можно ли вообще представить, что королевский титул достанется принцу Гарри? В каком случае возможен такой вариант?

— Только если никого из других претендентов не останется в живых. У самого Уильяма уже трое детей, имеющих права на престол. Чарльз – первый наследник, затем идет Уильям, трое его детей и только потом Гарри.

— К тому же Гарри отказался от всех привилегий своего положения…

— Но принц же остается членом королевской семьи, он только отказался от своих обязанностей. Кстати, в 1938 году уже складывалась такая ситуация, когда Эдуард восьмой отказался от исполнения обязательств и передал полномочия своему младшему брату. Но у Эдуарда не было детей. У Уильяма же другая ситуация. Если вдруг он не взойдет на престол, то это может сделать кто-то из его детей.

— Как, по вашему мнению, теперь будут развиваться отношения королевской семьи с Меган Маркл? Ведь британские СМИ пишут, что как раз скандальное интервью Гарри и Меган Опри Уинфри сильно подкосило здоровье принца Филиппа…

— Я думаю, что в любом случае отношение к Меган будет негативное. Потому что таким оно было еще до смерти Филиппа. И все, что говорила Меган, вызывало негативную реакцию. Теперь смерть принца Филиппа только усугубит ситуацию, а отношения станут еще более напряженными.

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