Кто был до Брэда Питта: яркие ведущие церемонии «Оскар» разных лет

В 2021 году церемонию вручения «Оскара» проведет бывший муж Анджелины Джоли с юной актрисой и певицей Зендаей. После двух последних премий, состоявшихся без ведущих, эта новость Американской киноакадемии прозвучала как сигнал о возвращении к «старому доброму миру».

Teleprogramma.pro поздравляет Брэда Питта с этим новым для него качеством и вспоминает ярких персонажей, выходивших на сцену кинотеатра «Долби» в Лос-Анджелесе в качестве ведущих церемоний награждения премии «Оскар».

Боб Хоуп

Именно актеры комического жанра чаще всего становятся ведущими «Оскара», но Боб Хоуп — абсолютный рекордсмен в этом плане. Комик 19 раз вел легендарную церемонию — с 1934 по 1978 годы.

В его личном активе тоже есть статуэтки, их, правда, поменьше — пять штук. В 2003 году Хоуп умер в возрасте 100 лет. Но на премии 2011 года хозяин «Оскара», как называли его в актерской среде, все же появился в виде голограммы!

Вупи Голдберг

Популярная актриса получила «Оскар» лишь однажды, ее наградили за лучшую женскую роль второго плана в «Привидении». А вот как ведущая она выходила четырежды. Всегда весело шутила по поводу всех номинантов и удивляла публику своими нарядами.

Билли Кристал

Второй после Хоупа рекордсмен среди ведущих «Оскара». Вел премию девять раз, и каждый раз делал это совершенно иначе. Так, в 1991 году он выехал на сцену кинотеатра «Долби» на коне, а в следующем году появился в маске Ганнибала Лектора из «Молчания ягнят».

Хью Джекман

Вел церемонию лишь один раз, что немного удивительно, учитывая что сына актера зовут Оскаром. В 2009 году открывал церемонию веселой песней, которую исполнил вместе с Энн Хэтэуэй.

Стив Мартин

Вел первую церемонию 21 века, выйдя на сцену премии в 2001 году. Публика и телезрители приняли его неплохо, как и многих других комиков, кстати. Через два года был удостоен этой чести еще раз.

А в 2011 году взял себе в напарники Алека Болдуина и буквально спустился с ним с неба. Парочка постоянно подкалывала друг друга и была признана одним из лучших дуэтов ведущих. Чего не скажешь о сменивших их в следующем году Энн Хэтэуэй и Джеймсе Франко, которых не критиковал только ленивый!

Эллен Дедженерес

Впервые провела «Оскар» в 2007 году. Уже тогда она запомнилась зрителям, когда пыталась сфотографироваться с Клинтом Иствудом. Помочь в этом деле она попросила Стивена Спилберга, сидевшего рядом.

Эллен вернулась через семь лет — возможно, лишь для того, чтобы сделать то самое легендарное селфи с Брэдли Купером, Мерил Стрип, Джулией Робертс, Брэдом Питтом и еще кучей голливудских звезд!

Джимми Киммел

А вот Джимми — это скорее не комик, а эдакий американский Иван Ургант, который ведет собственное телевизионное шоу, где отлично шутит, общается с гостями, а иногда и снимается в кино. Неудивительно, что его пригласили провести «Оскар» после экспериментов со стендап-комиками. Именно Киммел вел последние на сегодня традиционные церемонии с ведущим в 2017 и 2018 годах.

В 2019 году ведущим должен был быть темнокожий актер Кевин Харт. Но после скандала с шутками в адрес меньшинств, комик отказался от обязанностей. И эта церемония, как и последующая, прошла без ведущего. На сцену выходили звезды лишь чтобы объявить претендентов и победителей в различных номинациях.