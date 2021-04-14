Целая спецоперация: как хоронят британских монархов

9 апреля 2021 года умер муж королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Буквально два месяца он не дожил до 100-летия.

Членов британской королевской семьи всегда провожают в последний путь с почестями. Есть два вида похорон — государственные и церемониальные. Принц Филипп при жизни отказался от государственных похорон, он считал себя недостойным такого роскошества. Да и церемониальные тоже урезал по торжественности.

Как проходят прощания с членами британской королевской семьи и почему для каждых похорон есть свое специальное кодовое название — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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