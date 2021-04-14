Ольга Бузова становится клоном Анастасии Волочковой: пять общих черт знаменитых россиянок

Рустам Солнцев объяснил, почему Ольга и Анастасия становятся объектами нападок для миллионов хейтеров.

Трудно найти человека, кто бы не знал Анастасию Волочкову. Не ее саму, так ее знаменитые шпагаты, в любом подходящем и не очень месте. Длинноногая балерина всегда готова удивлять.

На российском звездном небосклоне есть еще одна не менее эпатажная публичная личность – это Ольга Бузова. Про эту стройную брюнетку все чаще говорят, что она с другой планеты, ну не может обычный человек успевать так много работать. Но, несмотря на это, ее постоянно критикуют.

Мы не зря выбрали Ольгу и Анастасию, есть между ними нечто общее. И если раньше эти черты едва прослеживались, то теперь схожих моментов все больше.

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Демонстрация подарков и цветов

И Оля и Настя любят продемонстрировать миллионной армии поклонников свою востребованность и популярность — как их заваливают цветами, плюшевыми медведями и романтическими презентами.

Ссоры с хейтерами

Помимо поклонников есть у наших героинь и миллионная армия хейтеров (недоброжелателей — прим. ред.). Волочкова давно закалена в боях против злопыхателей. Они много лет донимают балерину и пытаются уличить ее во лжи.

Ну не хотят верить подписчики, что за балериной бегает толпа мужчин. Так что каждую мужскую руку, заботливо затянутую Анастасией в кадр, сразу приписывают садовнику или водителю.

«Наверняка заплатила, чтобы сфоткать»,- резюмирую хейтеры.

Эта ситуация так достала балерину, что она решила закрыть комментарии на своей странице.

Ольга Бузова тоже делает внушительные успехи на этом поле боя. Нет, чужие мужские руки она еще не фотографирует, но вот с хейтерами ссорится все чаще.

Девушку явно стали задевать комментарии злопыхателей и она вступает с ними в пререкания.

Неудачи в любви

Это еще один пункт, который объединяет Анастасию и Ольгу. Балерина была замужем, а теперь — завидная невеста. С периодичность раз в полугодие появляются новости, что она готовится к очередной свадьбе, которая так и не случается.

То ли таинственный жених исчезает, то ли его не было с самого начала.

Личная жизнь Ольги также полна неудач. После брака с футболистом Дмитрием Тарасовым она никак не может найти свое счастье. Ей приписывали любовь с Тимуром Батрутдиновым, но дальше френд-зоны продвинуться не смогла.

А потом в жизни звезды случился блогер Давид Манукян. Нежное чувство захлестнуло девушку с головой: совместные вайны, поездки и романтические ужины. Помним мы и импровизированную свадьбу на Мальдивах, после которой жених собрал чемодан и уехал в Москву.

Любовь к Мальдивам

Этот райский уголок любят посещать все российские знаменитости, но кадры Ольги и Анастасии почему-то бросаются в глаза своей схожестью. Тут все: и позы, и не самые удачные купальники.

Возможные вредные привычки

Анастасия и Ольга очень эмоциональные дамы. Если в жизни что-то происходит, то от широкой общественности этот факт не скрывается. Слезы, так слезы, неудачи, так неудачи.

Слезы Ольги мы видели после расставания с Дмитрием Тарасовым, в «Доме-2», после разрыва с Манукяном и, скорее всего, еще увидим не раз.

Анастасия тоже не скупа на эмоции и не раз плакала от нападок хейтеров и во время съемок передач, когда ее незаслуженно обижали.

Но вот ведь удивительно, что слезы не вызывают у поклонников жалость, а только наоборот. Стоит Ольге или Анастасии показать свою слабость, как на них обрушиваются еще большие потоки критики. Как следствие — новая порция агрессии со стороны знаменитостей. Замкнутый круг.

Кстати, многие убеждены, что подобная несдержанность связана с алкоголем. Почему-то поклонники уверены: и балерина, и певица злоупотребляют спиртным. Анастасия даже грозила судом за подобные обвинения, но это мало, кого останавливает. А Ольгу обвиняла в злоупотреблении мама Давида Манукяна, но после удалила скандальный пост в соцсетях.

Хейт в промышленных масштабах: Рустам Солнцев, звезда «Дома-2»

Телеведущий отмечает, что между Ольгой и Анастасией однозначно имеются параллели, но и та и другая в последние годы сознательно превращают себя во фриков, причем в самом уничижительном смысле этого слова.

«Мне кажется, что они не преследовали эту цель, так получилось. Они клоуны, но несмешные. Их бесконечно осмеивают и обвиняют, а это бесконечно обидно. Им, как любым женщинам, хотелось бы поклонения и любви, а не насмешек. А на них сыплются насмешки в промышленном количестве и тут можно загнуться. За последние годы все, что касается Оли, дает крен в насмешку и издевку. Даже на ее дне рождения этого не скрывали, вспомните насмешку Рудковской. А в отношении Волочковой уже перестали звучать слова хейта, все уже устали», — заключил Солнцев.

Мнение специалиста

Анна Завгороднева, психолог.

Комментируя поведение Ольги Бузовой и Анастасии Волочковой, эксперт не берется ставить диагнозы, но отмечает, что любое вещество, которое употребляет человек, всегда отражается на внешнем виде.

«Это и поведение и внешний вид, в частности, отеки. Такие, которые не замажешь никаким тональным кремом.

Касательно людей знаменитых, то в их среде часто встречаются проблемы с алкоголем. Причина в том, что человек находится под очень пристальным вниманием, часто на него обрушиваются потоки негатива и кто-то ищет спасения в бокале вина. А порой этот же самый бокал является необходимостью на светском мероприятии.

У нас в стране принято считать, что проблемы с алкоголем — это когда человек тащит вещи из дома, теряет работу. К так называемому бытовому алкоголизму: бокал за ужином, у нас относятся терпимо. Хотя это тоже не просто пагубная привычка, а серьезная проблема, ведущая к привыканию», — заключает психолог.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Завгороднева окончила Волгоградский государственный социально-педагогический университет, руководит Центром психологической помощи. Имеет стаж практической работы 12 лет.

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