«Современная эстрада на дне»: Лещенко, Лоза, Шаляпин и другие о певцах из TikTok

Вся музыкальная тусовка обсуждает новый выпуск шоу Максима Галкина «Музыкалити», в котором встречаются артисты разных поколений и дают оценку композициям друг друга.

Недавно в гости к юмористу пришли 65-летняя знаменитая джазовая певица, народная артистка России, заведующая кафедрой эстрадно-джазового пения факультета музыкального искусства МГИК (Московского государственного института культуры) Лариса Долина и 19-летняя звезда ТикТока Валя Карнавал, известная в Сети по композиции «Психушка». И нашла коса на камень!

Лариса Александровна отнеслась к своей задаче со всей ответственностью, оценив новую песню юной певицы «Не сплю ночами» на пять баллов из десяти. Она пояснила, что ей не пришлась по вкусу мелодия и посоветовала юной тиктокерше учиться и дальше, оттачивая свое вокальное мастерство.

Валя Карнавал же начала парировать, отвечая коллеге по цеху, что не особо хочет получать высшее музыкальное образование и просто поет так, как ей нравится. Долина отметила, что если Карнавал и нужно петь, то только на своей кухне.

Впоследствии Лариса Долина хотела несколько раз уйти из студии, поскольку ей не нравилось, что тиктокерша постоянно спорит с ней. Певица вспомнила и экс-бойрфренда Валентины Егора Крида, также оценив его новую песню «Голос» на пять из десяти баллов. Долина призналась, что раньше ей больше нравилось его творчество.

Обычный ли это конфликт «отцов» и «детей»? Или же Лариса Долина тысячу раз права, и уровень нашей эстрады действительно оставляет желать лучшего? Teleprogramma.pro попросила ответить на эти вопросы наших звезд.

Прохор Шаляпин: «Часто наша молодежь поет благодаря «папикам» и связям»

Певец Прохор Шаляпин считает, что все ниши заняли мэтры современной эстрады. А вот пробиться в шоу-бизнес молодым талантливым музыкантам сейчас очень сложно. Многие из них совершенно не умеют хайповать и поэтому оказываются на задворках российской богемной тусовки. Но Лариса Долина права в том, что в тренде — певцы-однодневки.

«Новому поколению нужны новые герои. Двадцатилетнему человеку шестидесятилетняя Лариса Долина не может быть интересной так, как какая-нибудь двадцатилетняя звезда. Сейчас мы попали в яму. И возможно, у нас в музыке наступило безвременье. Но я убежден на 100 %, что талантливые люди рождаются в любом поколении. Просто сегодня за пылью хайпа и накрученных просмотров очень много всего искусственного. И соответственно, очень сложно прорваться настоящим талантам. Талантливым людям вообще всегда тяжело. Лариса Долина – представитель той школы, когда совсем уж бездарных людей не пускали на сцену, но сегодня их время ушло. Артисты категории 60 плюс не интересны даже своим ровесникам. Им хочется видеть молодых, талантливых ребят, которым при этом не дают возможности пробиться. В итоге образуется некий вакуум. Уважаемые талантливые артисты уже всем надоели, а молодежь, которая прорывается вперед, — какая-то совершенно бездарная, однодневная, одноразовая. И вот тут с Ларисой Долиной я соглашусь, хотя никогда не был ее поклонником. Долина пропагандирует американскую культуру – джаз. А вот что касается русской, то у нас нет равных Людмиле Зыкиной. Мы всегда умело подражали Западу, но все-равно там было лучше. Мне говорят: «Прохор, вы говорите такие смелые вещи. Но я просто озвучиваю то, что думает вся страна». У нас на каждом курсе Гнесинского училища или других подобных заведений есть талантливые самородки. Но, возможно, они не умеют хайповать. И там нет миллионных просмотров на YouTube. С Долиной я согласен. Девочка (Валя Карнавал – прим. ред) никакая. На сцену лезут все подряд, не имея ни образования, ни основ музыкальной грамотности. Но почему тогда у меня такая агрессия к старшему поколению? Да потому что шоу-бизнес довели до дна. У нас нет талантливой молодежи, которая поет благодаря таланту, а не благодаря «папикам» и связям. У нас, конечно, есть Пелагея, Полина Гагарина, Ирина Дубцова, Дмитрий Колдун. Но мы уже сорокалетние, а нужны двадцатилетние. Поэтому срочно нужно собирать какие-то конкурсы. Современная культура сейчас на дне. Мы не можем слушать стариков сто лет, нам нужны новые молодые ребята, вдохновляющие двадцатилетних. Шестидесятилетней публике тоже неинтересны их ровесники, и с этим надо бороться. Но в высших музыкальных эшелонах на это никто не обращает внимания. Если в политике действует правило: «Чем старше, тем лучше», то артист должен обладать энергией. А наши артисты выходят на сцену уже перекошенные, злые с мыслью: «Дайте мне мое, и плевать я на вас хотел». Артист должен хотеть нравиться. Талантливых людей очень много, но наше поколение тридцати-сорокалетних обманули, недодали то, что нам положено. Среди моих ровесников должно быть больше звезд. Где фабриканты, где участники «Голоса»? Их просто задвинули, и в «Огоньках» мы снова видим одни и те же лица. И это очень печально»

Сергей Соседов: «Нынешний уровень шоу-бизнеса сейчас ниже плинтуса»

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что в отношении певцов и тиктокеров, не имеющих музыкального образования и вкуса, следует принимать кардинальные меры. А что же касается самой Вали Карнавал, то здесь критик не стеснялся в выражениях.

Он признался, что на месте Ларисы Долиной дал бы Валентине по голове. А Максиму Галкину посоветовал пригласить Валю Карнавал к себе в замок. Вот что он рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Я видел это шоу. Во-первых, не нужно было приглашать Долину к какой-то профурсетке. Я вообще ее не знаю и надеюсь, что видел первый и в последний раз в жизни. Какая-то дешевая певичка. Ей с Ларисой рядом делать нечего. И в случившейся ситуации виноват только Максим Галкин. Конечно, Лариса права. И я бы на ее месте дал этой несчастной Карнавал, которая ничего не может, по голове. А Галкину бы сказал: «Вы куда меня пригласили? Каким местом вы вообще думаете?» Зачем приглашать большую певицу, педагога? Чтобы какая-то там Валя Карнавал ей что-то вякала? У меня бы Карнавал бы живая не вышла из студии. Надо было бы ей дать по голове… Пусть бы она попробовала бы пикнуть, она бы получила по башке, я клянусь. Лариса Долина еще очень вежливо обошлась и с этой Карнавал, и с Галкиным. На ее месте я бы выступил гораздо более жестко. Конечно, виноват Галкин и никакая пустышка не должна быть рядом с Долиной. И будь мое право, я бы к черту бы выкинул всех этих Карнавал… Я бы им перекрыл кислород везде. Максим Галкин должен быть ответственен за то, что говорит в эфире, и за того, кого он защищает. Пусть он приглашает Валю Карнавал к себе в замок. Приглашайте туда Юдашкина, Буйнова и других знаменитостей и пусть Валя выступает перед ними. Эти тиктокеры хорошо известны в узких кругах. Уровень шоу-бизнеса сейчас крайне низок, ниже плинтуса я бы даже сказал. Я бы у них отнял деньги и обязал бы их отдавать на благотворительные цели… Отдавать в благотворительные фонды, детям-сиротам, больным людям, пенсионерам.

— Как можно вообще проконтролировать этот процесс?

— Это вопрос не ко мне. Нужно понять, почему они получают такие просмотры? Почему в Интернете нет никакого закона, регулирующего такую деятельность? Это, скорее, вопрос к законодателям.

Все эти блогеры занимаются чем могут. И за счет большого количества просмотров получают свои миллионы. Должны же быть какие-то художественные советы, которые будут определять уровень этих исполнителей и обязывать их отдавать деньги в фонды. Нужен насильственный отъем денег в приказном порядке.

Я вообще сторонник диктаторских методов, вплоть до удаления этих людей из Интернета. Иного способа борьбы с ними я не вижу. Никакие гуманные методы здесь не помогут, люди понимают только физическую силу. Все зиждется исключительно на окрике и жесткой руке. Это психология человека, которая не меняется тысячелетиями».

Лев Лещенко: «Как я могу все это оценить!?»

Мы попросили народного артиста РСФСР Льва Лещенко рассказать, знаком ли он с творчеством певцов, популярных в Ютубе и Тик-Токе. И как относится к современной музыке? Лев Валерьянович был краток.

«Из Интернета исполнителей слушаю, из ТикТока – нет. Моргенштерна знаю, но не слушаю его. Как я могу это оценить? Это просто не мой формат, — пояснил Лев Лещенко. — Я люблю музыку, какое-то исполнение, человеческий тембр. Ну а что делать? Новые форматы будут только развиваться. YouTube потихоньку вытесняет Тик-Ток. Качественный продукт подтверждается только временем, когда у них будет пластинка-гигант или качественные поэтические произведения. Когда у человека будет как у Пугачевой или Антонова по 600 песен в репертуаре, вот тогда и можно будет о чем-то говорить»

Юрий Лоза: «Меня попросили оценить пук в микрофоне»

Слушает ли певец Юрий Лоза исполнителей типа Вали Карнавал? И как оценивает уровень современной эстрады? Teleprogramma.pro также задала ему этот вопрос.

«Я их не знаю и не собираюсь слушать. Самым кассовым явлением современной российской музыки был баттл между рэперами Гнойным и Оксимироном. Он набрал наибольшее количество лайков, просмотров и так далее. Когда я прошу людей вспомнить хоть что-нибудь из этого баттла, ни один человек не может вспомнить ничего, — поясняет Юрий Лоза. — Это и характеризует сегодняшнюю музыку. Я могу оперировать только своими наблюдениями. На будущий год моей песне «Плот» исполнится 40 лет. Ее как пели, так и поют и будут петь и дальше. Песня живет своей жизнью без моего участия. То, что создавалось за несколько минут, и живет столько же времени. Есть картина, а есть инсталляция. Что такое инсталляция? Это когда, грубо говоря, человек подошел к двери, накакал и ушел. В музее современного искусства это допустимо. А настоящую картину, например, живопись Сурикова вы будете рассматривать и через 100 лет. Меня недавно приглашали обсудить ситуацию, когда кто-то из тиктокеров пукнул в микрофон и меня попросили это оценить. Я отказался, потому что оценивать здесь нечего».

Валерий Сюткин: «Нынешние герои молодежи – это те, кто достигает быстрого успеха»

Конфликт между Ларисой Долиной и Валей Карнавал мы попросили прокомментировать и певца Валерия Сюткина. И заодно спросили артиста, слушает ли он артистов новой Интернет-эпохи?

«Не слушаю, потому что не хочется, потому что это музыка другого поколения. А она у каждого своя. Что же касается Тик-Тока, то я им не пользуюсь и не собираюсь, — говорит Валерий Сюткин. — Я и из Инстаграма то ушел, потому что он занимает много времени. Я его использую исключительно как журнал для анонсов о концертах и так далее. А так общаться мне не нужно. Я общаюсь с приятными людьми в реальном времени.

— А как бы вы прокомментировали слова Ларисы Долиной о Вале Карнавал?

— Я участвовал в выпуске вместе с Инстасамкой, поэтому все то, что чувствовала Лариса Александровна мне понятно. Она просто натолкнулась на еще более яркого представителя нынешнего поколения.

К сожалению, нынешние герои всех молодых людей – это те, кто быстро достигает успеха. Они не хотят репетировать, трудиться, развиваться, а желают сделать все быстро. А хайп раньше назывался на шару, то есть, без больного труда. И интересует их только это. Поэтому и кумиры соответствующие. В общем, у меня типичная стариковская позиция. И ничего нового я вам не скажу.

Что касается моих детей, то они не связали свою жизнь с музыкой. А у младшего Лео еще есть время, лет 15, чтобы все это проанализировать. Но я выбираю путь все показывать на длинной дистанции».

А что думаете по поводу конфликта Ларисы Долиной и Вали Карнавал вы?

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