Кому из советских актеров так и не присвоили звание Народного артиста и как его распределяют сейчас

Совсем недавно интернет взбудоражило заявление жены Петра Мамонова. Ольга Ивановна опубликовала в Фейсбуке крик души — мол, звезде фильмов «Такси-блюз», «Царь», «Остров» и многих других никак не дадут звание даже заслуженного артиста, не говоря уже о народном. Общественность взбунтовалась: как это так? Неужели Мамонов не заслуживает?

А «Телепрограмма» вспоминает звезд советского кино, которые во времена СССР не имели почетных званий, и сравнивает их с современными артистами, довольно рано получающими официальное признание.

Как было…

Андрей Миронов

И этот гениальный артист, которого вся страна боготворила за роли в «Бриллиантовой руке» (1968), «Соломенной шляпке» (1974), «12 стульях» (1976) и других комедиях, за феерические образы в Театре сатиры, почти до 40 лет был заслуженным артистом, а в 1980 году получил народного — но, как и Рыбников, только на уровне РСФСР.

Алексей Смирнов

Герой войны, уничтожавший фашистов вместе со своим взводом целыми батареями, известен публике как комедиант: «Полосатый рейс» (1961), «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965), «Свадьба в Малиновке» (1967). И даже тончайшая драматическая роль механика Макарыча в картине «В бой идут одни старики» (1973) не смогла добавить вистов карьере Смирнова. Кавалер ордена Красной Звезды и орденов Славы II и III степеней Алексей Смирнов ушел из жизни всего лишь заслуженным артистом РСФСР.

Николай Рыбников

Да, да, любимец всех советских женщин, «парень с нашего двора»

Николай Рыбников, несмотря на блестящие роли в «Девчатах» (1961), «Высоте» (1957) и «Весне на Заречной улице» (1956), в честь которого выпускали даже марки, так и не удостоился звания народного артиста СССР. Он был заслуженным артистом РСФСР, в 1981 году получил звание народного артиста РСФСР. В этом статусе и ушел из жизни в 1990 году.

Леонид Быков

Безоговорочный и харизматичный талант Леонида Быкова оспорить может разве что глупец. Главная роль в драме «В бой идут одни старики» (1973), которую он поставил сам, обессмертила актера еще при жизни. А ведь еще были и «Максим Перепелица», и «Алешкина любовь» (1960), и «Аты-баты, шли солдаты…» (1977). Но и этого оказалось мало. Актер погиб в ДТП в 1979 году в статусе народного артиста Украины.

…и теперь

Игорь Верник

Обладатель главной улыбки российского кино Игорь Верник в 2016 году получил звание народного артиста. В 52 года. Понятно, что Игорь из артистической семьи, его папа Эмиль Григорьевич Верник стал народным еще в 1999 году.

Но все равно не покидает ощущение, что награда настигла героя несколько преждевременно. Верник давно служит в МХТ им. Чехова, он судит КВН и ведет шоу. Однако кто навскидку вспомнит три самые большие роли актера? Он всегда играл в эпизодах или в лучшем случае второстепенных персонажей.

Мария Миронова

Еще одна наследница актерской династии — дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой в 7 лет сыграла в фильме Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (1981). После окончания ВГИКа стала работать в «Ленкоме». И продолжала активно сниматься. У Марии есть масса известных ролей — «Свадьба» (2000), «Олигарх» (2002), «Апофегей» (2013) и другие, театральные премии «Золотая маска» и «Хрустальная Турандот». Но даже ее великий папа не был народным артистом большой страны, а Мария получила это почетное звание в 46 лет.

Анита Цой

В 1998 году она выпустила хит «Полет» — до сих пор ее самую известную песню. После было участие в шоу «Цирк со звездами», «Один в один», концерты и альбомы. Словом, стандартный путь звезды шоу-бизнеса. Но вызывает недоумение как минимум формулировка, с которой Цой в 2021 году в 50 лет получила титул народной артистки: «за большие заслуги в области искусства».

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