Необычные хобби Стивена Сигала

10 апреля Стивену Сигалу исполняется 69 лет. Новый возраст он встречает, живя в России и развиваясь в новых для себя направлениях.

Сигал — уникальный человек: гражданин трех стран, отец семерых детей и блестящий актер. Однако сам он не считает работу в кино основной деятельностью, ему больше по душе музыка. Он обожает играть на гитаре и даже признан критиками «самобытным и талантливым музыкантом».

Сигал — очень увлеченный и увлекающийся человек, он коллекционирует оружие и хочет стать политиком. Какие необычные хобби приобрел за свою жизнь Стивен Сигал, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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