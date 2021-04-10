«Жизнь других» в Панаме: что местные едят вместо картошки и как власти выплачивают…
Жанна Бадоева
Звездный гость
Как правильно выбрать джинсы по фигуре
Видео

Необычные хобби Стивена Сигала

10 апреля знаменитый актер отмечает день рождения.

Необычные хобби Стивена Сигала
Стивену Сигалу исполнилось 69 лет

10 апреля Стивену Сигалу исполняется 69 лет. Новый возраст он встречает, живя в России и развиваясь в новых для себя направлениях.

Сигал — уникальный человек: гражданин трех стран, отец семерых детей и блестящий актер. Однако сам он не считает работу в кино основной деятельностью, ему больше по душе музыка. Он обожает играть на гитаре и даже признан критиками «самобытным и талантливым музыкантом».

Сигал — очень увлеченный и увлекающийся человек, он коллекционирует оружие и хочет стать политиком. Какие необычные хобби приобрел за свою жизнь Стивен Сигал, смотрите в видео Teleprogramma.pro.

Смотрите также:

 

Тэги

актерВидео teleprogrammaГолливудзвезды шоу-бизнесаСтивен Сигал