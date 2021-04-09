Лапти, косухи и платье-экран: в чем выступали на «Евровидении» участники от России

Вспоминаем наряды, в которых выходили на сцену европейского песенного конкурса те, за кого болели 145 миллионов россиян.

Пока российская участница «Евровидения-2021» Манижа готовится к конкурсу и вызывает бурные обсуждения своей песни в соцсетях, костюм для выступления ей шьет мама Наджиба Усманова из кусочков тканей со всей страны.

А мы пока посмотрим, какие наряды выбирали для выхода на сцену «Евровидения» представители России прошлых лет.

1994 Мария Кац

Россия начала свой путь на «Евровидении» с самобытной певицы Марии Кац. Наряд тоже был выбран необычный — балахон кирпичного цвета с капюшоном.

1995 Филипп Киркоров

Сам поп-король когда-то участвовал в конкурсе. Правда, тогда, его образы были довольно просты, никаких тебе корон и перьев — лишь белая рубаха с черными брюками.

1997 Алла Пугачева

А вот Алла Пугачева решила не изменять своему стилю. Примадонна выбрала черный свитер-платье с крупным украшением и лосины.

2000 Алсу

17-летняя Алсу заняла второе место (это было нашим большим успехом!), выбрав для выступления мерцающий открытый топ с такими же брюками. Кстати, этот фасон снова вернулся в тренды уже в 2021-м.

2001 Мумий Тролль

Солист группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко даже на попсовом конкурсе — настоящий рокер, ничего вычурного. Вышел в черной футболке и песочных брюках.

2002 Премьер-министр

Ребята из «Премьер-министра» спели свою «Девочку с севера», облачившись в белые костюмы. Призовое место не заняли, но песню свою раскрутили.

2003 Тату

Юля Волкова и Лена Катина выглядели, как девчонки из соседнего двора: голубые джинсы и белые майки с единицей на груди. Может, поэтому и приглянулись европейским зрителям, заняв третье место.

2004 Юлия Савичева

Выпускница «Фабрики звезд» Юлия Савичева решила добавить в свое поп-выступление немного рока. Она нарядилась в черный комбинезон с открытым топом, разбавив наряд множеством цепочек, браслетов и других аксессуаров.

2005 Наталья Подольская

Еще одна «фабрикантка», Наталья Подольская, предстала в образе роковой девушки. На ней был топ с крупными серебристыми пайетками и мини-юбка.

2006 Дима Билан

Наша любовь, надежда и гордость — Дима Билан. Первый раз пытался покорить «Евровидение» в белой майке со своим номером на груди и джинсах очень низкой посадки с ремнем. Но главное, что они не помешали ему выполнить фирменный прыжок и занять второе место!

2007 Serebro

Группа Serebro, созданная Максом Фадеевым буквально за несколько дней до «Евровидения», представляла собой трех bad girls. Черные платья с белыми воротничками и манжетами, плюс гетры. В итоге «Серебро» принесло нам бронзу!

2008 Дима Билан

А вот так выглядел костюм победителя! Белая рубашка с закатанными рукавами, белые брюки и… отсутствие обуви.

2009 Анастасия Приходько

В 2009-м конкурс проводился в Москве, поэтому никто ни на что особо не рассчитывал. Настя Приходько нарядилась в белое широкое платье на резинке с открытым верхом, а на сцене был экран, на котором певица стремительно «старела».

2010 Петр Налич

Петр Налич и его группа как будто перепутали «Евровидение» с соседним баром. Солист был в изумрудном замшевом бомбере с шарфом и невзрачных брюках.

2011 Алексей Воробьев

Алексей Воробьев выглядел, пожалуй, лучше, чем пел. Черная косуха и брюки, модные кроссовки. В определенный момент куртка исчезала и исполнитель оказывался в белой майке.

2012 «Бурановские бабушки»

Самые самобытные участницы за всю историю российского участия в «Евровидении». Вышли в национальных нарядах и лаптях, на сцене во время выступления появлялась настоящая печка и пирожки. Заслуженное второе место и огромная любовь зрителей всей Европы!

2013 Дина Гарипова

Победительница «Голоса» Дина Гарипова предстала в красивом, но немного скучном платье в пол с кружевным рукавами персикового цвета.

2014 сестры Толмачевы

Маша и Настя Толмачевы выиграли детское «Евровидение» в 2006 году, а через 8 лет отправились покорять взрослое. Наряды сестер тоже «повзрослели» — платья с рукавами-колоколами и высокими разрезами.

2015 Полина Гагарина

Невероятная Полина Гагарина появилась в роскошном белом платье с верхом в стиле Мэрилин Монро. Огромный подол платья работал экраном — на него проецировались изображения. В итоге серебро, но для нас почти как золото!

2016 Сергей Лазарев

Сергей Лазарев выбрал для выступления черную рубашку навыпуск и такого же цветы брюки. Но несмотря на монохромность образа, эффектов в номере и так было предостаточно. Наш Сережа победил по итогам зрительского голосования, но вкупе с оценками жюри стал лишь третьим.

2018 Юлия Самойлова

Юлию Самойлову мы увидели в платье нежного лавандового оттенка, украшенном бусинами.

2019 Сергей Лазарев

Лазарев хотел повторить путь Билана — взять «Евровидение» со второго раза — и тоже нарядился во все белое. Снова рубашка навыпуск и брюки в тон. Правда, не разулся! Может, в этом и крылась причина неудачи? Опять только бронза…

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