Адвокат рассказал, в каком случае Эдвард Бил может избежать тюрьмы за ДТП

Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в результате ДТП с участием блогера Эдварда Била на Садовом кольце, отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, но все еще находится в коме. У нее диагностированы открытые переломы ног и разрывы внутренних органов. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката семьи Артемовых Андрея Князева.

По словам адвоката, лечение может быть длительным и дорогим, но насколько дорогим, пока непонятно. Как рассказал журналистам Андрей Князев, жена Эдварда Била уже связалась с семьей пострадавшей и предложила материальную помощь.

На самого блогера же надели GPS-трекер, позволяющий отслеживать все его передвижения. Сейчас ему запрещено выходить из дома, пользоваться телефоном и Интернетом, а также управлять автомобилем и участвовать в массовых мероприятиях.

Какое наказание действительно может грозить Эдварду Билу? И может ли он избежать его? На эти вопросы Teleprogramma.pro ответил адвокат Юрий Шель.

«Инцидент, произошедший с Эдвардом Билом, попадает под санкции статьи 264. Часть 1 (Статья «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» УК РФ). Речь идет о причинении тяжкого вреда здоровью. В этом случае блогеру может грозить наказание до двух лет лишения свободы. Тут важно, что адвокат Эдварда Била Сергей Жорин избрал правильную линию защиты. Ведь сначала блогер говорил, что не управлял автомобилем в момент аварии. Он утверждал, что машина действительно принадлежит ему, но он одолжил ее приятелю. В прессе писали, что блогер пересел с водительского сиденья на заднее, чтобы сделать вид, что за рулем был не он. И в этом случае его действия можно было бы квалифицировать как оставление места происшествия. Это, по сути, все равно что блогер бы скрылся с участка ДТП, — поясняет Юрий Шель. — Но Сергей Жорин понимал, что при таком раскладе Эдварду грозит серьезное наказание и выбрал правильную тактику. И, видимо, после общения с адвокатом Бил признался, что за рулем действительно находился он».

— Может ли Эдвард Бил избежать сурового наказания?

— Сейчас Сергей Жорин объявил, что его подзащитный выплатит всем компенсацию, чтобы наказание было минимальным. Если пострадавшая поправится, то Эдвард Бил даже может получить год условно. Но до достижения пенсионного возраста он будет ей выплачивать ежемесячные компенсации.

Кстати, раньше в 264-ю статью, часть 1, также входил пункт о причинении средней степени тяжести здоровью. Если человек пролежал 20 дней в больнице, то за это предусматривалась уголовная ответственность. А сейчас произошла декриминализация пункта о средней степени тяжести и в итоге оставили только «тяжкий вред здоровью».

— Что может грозить Эдварду Билу при самом пессимистичном прогнозе? Но не Дай Бог, конечно. Мы желаем пострадавшей скорейшего выздоровления.

— Если же случится непоправимое, и пострадавшая не сможет выкарабкаться, то с учетом отягчающих обстоятельств (400 штрафов) – Эдварду Билу может грозить до трех с половиной лет общего режима.

Напомним, 1 апреля в районе метро «Смоленская», неподалеку от того места, где в июне прошлого года в аварию попал актер Михаил Ефремов, произошло ДТП с участием известного блогера Эдварда Била. Бил на своей «Ауди» выехал на «встречку», уклонившись от автомобиля «Митцубиси», оказавшегося на его полосе. В результате блогер столкнулся еще с четырьмя машинами.

В этой аварии серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, в этот момент находившаяся за рулем «Фольксвагена». Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице, где врачи сражаются за ее жизнь. Другие участники аварии же также получили травмы. В момент совершения ДТП Эдвард Бил был трезв.

Teleprogramma.pro желает Марии Артемовой здоровья!

Смотрите также: