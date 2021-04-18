Статные и с бородой: красавцы-мужья актрис турецкого кино Пелин Карахан, Фахрийе Эвджен, Бергюзар Корель и других

С выходом на экран турецкого сериала «Великолепный век» у российского зрителя появились новые кумиры и звездные любимцы. Поклонники по всему миру до сих пор следят за тем, как складывается личная жизнь отдельных персонажей. Сайт Teleprogramma.pro не остался в стороне от этой занимательной темы. Мы расскажем о любовных историях со счастливым финалом и покажем красавцев-мужей самых звездных актрис турецкого кино.

Пелин Карахан и Бедри Гюнтай

В одном из интервью актриса из турецкого сериала «Великолепный век» призналась, что согласившись однажды сходить на свидание с привлекательным молодым человеком она никак не ожидала, что вскоре станет его женой. События у этой пары развивались стремительно.

Вспоминая ту встречу, Пелин Карахан подметила, что ее избранник тут же сразил ее фразой, заявив, что готов жениться на ней. В ответ актриса только посмеялась. Она и не предполагала, что Бедри Гюнтай станет не только ее мужем, но и отцом их общих детей.

У супругов двое сыновей: Али Демир и Джан Эюп. Своих мальчишек муж Пелин Карахан буквально не спускает с рук. По словам актрисы, она просто не смогла устоять против обаяния своего возлюбленного.

К тому же всю жизнь Пелин мечтала встретить именно такого человека, который окружит ее заботой, позволив стать слабой и ранимой. С юных лет Карахан привыкла заботиться о себе, она много работала и полагалась только на собственные силы. Однако сейчас актриса обрела покой и семейное счастье.

Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит

Этот красавчик сердцеед мечта и объект сладких грез миллиона девушек по всему миру. Бурак Озчивит проснулся знаменитым после съемок в «Великолепном веке». Кстати, не так давно актер побывал с визитом в гостях у Рамзана Кадырова в Чечне.

Молодой мужчина с открытой улыбкой, карими глазами и роскошной бородой продолжает очаровывать поклонниц. Однако его сердце давно занято. Бурак счастлив в отношениях с Фахрийе Эвджен.

Будущего супруга актриса встретила на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». Позже Бурак Озчивит признался, что как только увидел Фахрийе, то сразу понял — она та самая, особенная и неповторимая.

Супруги счастливы в браке уже четыре года и воспитывают сынишку Карана. малыш внешне очень похож на своего звездного отца и обещает в будущем стать таким же красавцем и любимчиком девушек.

Хатидже Шендиль и Бурак Сагьяшар

С будущим мужем Хатидже Шендиль познакомилась во время съемок в сериала «Семья Карада». В мае 2015 года влюбленные сыграли пышную свадьбу. Примечательно, что на торжестве повеселились звездные коллеги Хатидже по сериалу «Любовь против судьбы», не так давно эта лента с успехом шла на телеканале «Dомашний».

Поздравить молодоженов пришли и актеры сериала «Великолепный век». Кто успел забыть, муж Хатидже Шендиль сыграл лекаря Педро, попавшего в услужении Михримах султан — она же Пелин Карахан. Вот такие перипетии.

Хатидже Шендиль и Бурак Сагьяшар очень дружны с другой именитой парой Бергюзар Корель и Халитом Эргенчем. Иногда они устраивают совместные вечера и ужины.

Бергюзар Корель и Халит Эргенч

С будущим мужем Бергюзар Корель познакомилась на съемках сериала «1001 ночь». Актеры сыграли влюбленных. Вскоре настоящее чувство вспыхнуло между ними и в не съемочной площадки. Ради возлюбленной Халит Эргенч даже ушел от жены. Бергюзар подарила избраннику двоих сыновей: Али и Хана. В их семье царит гармония и взаимопонимание. Однако так было не всегда.

В одном из интервью Халит Эргенч признался, что жена сильно переживала из-за его страстных поцелуев с Мерьем Узерли. Актер сыграл роль султана Сулеймана в сериале «Великолепный век». А Мерьем предстала в образе хасеки Хюррем султан. И хотя сам Халит успокаивал жену, заверяя ее в том, что ему нужна только она. Подобные сцены на съемочной площадке вызывали у Бергюзар слезы.

Бегюм Кютюк и Эрдиль Яшароглу

Бегюм Кютюк снималась не только в сериале «Любовь против судьбы» у Озджаном Денизом и Хатидже Шендиль. Она также блистала в исторической картине «Королек — птичка певчая», представ в образе коварной Нериман — возлюбленной Кямран-бея, он же Бурак Озчивит.

В личной жизни Бегюм, в отличие от ее персонажей в кино, все складывается куда лучше. Она счастлива в браке с Эрдилем Яшароглу. Актрисе уже исполнилось 40 лет. Однако заводить детей Кютюк не спешит.

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