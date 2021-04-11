Сколько зарабатывают Трусова, Загитова и другие российские фигуристы

Из нишевого вида спорта фигурное катание стремительно превращается в зрелище номер один во многом благодаря трансляциям Первого канала и проекту «Ледниковый период».

Недавно в Швеции завершился чемпионат мира, а 15 апреля в Японии уже стартует командное первенство планеты с общим призовым фондом $1 миллион. Неудивительно, что финансовые достижения лучших фигуристов России интересуют публику ничуть не меньше, чем количество завоеванных ими медалей.

Шведский улов

На прошедшем в марте чемпионате мира в Стокгольме российские спортсмены заработали суммарно десятки миллионов рублей А все потому, что впервые в истории наши девушки заняли весь пьедестал. Да и в целом выступили отлично — выиграли медальный зачет: три «золота», «серебро» и две «бронзы».

Хрупкая 17-летняя Анна Щербакова получила 54,2 тысячи евро (4,8 млн руб.). Серебряная медалистка, сексапильная 24-летняя Елизавета Туктамышева, — 39,8 тысячи евро (3,6 млн руб.). Ну а самая маленькая из нашего состава, 16-летняя Александра Трусова, — 30 тысяч евро (2,5 млн руб.), что для школьницы довольно неплохо.

У мужчин ситуация выглядит чуть скромнее. 26-летний Михаил Коляда занял пятое место и заработал 9,3 тысячи евро (836 тысяч руб.). А вот 17-летний Евгений Семененко не получил призовых — Женя занял восьмое место, а денежное вознаграждение выплачивают спортсменам, занявшим место не ниже шестого.

Героями в танцах на льду стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов — впервые с 2009 года, когда «золото» в Лос-Анджелесе завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин. Этой паре полагается на двоих 76 тысяч евро (6,8 млн руб.). Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми и заработали 13,5 тысячи евро (1,2 млн руб.). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 10-ю строчку и остались без призовых.

В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили 76 тысяч евро (6,8 млн руб.). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими и заработали 38 тысяч евро (3,4 млн руб.), Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертую строчку, их гонорар — 22 тысячи евро (1,9 млн руб.).

Машина за месяц гастролей

Вроде бы вышеперечисленные суммы выглядят солидно, но, если посчитать, сколько было вложено в этот путь, впечатление изменится: оплата льда и тренеров, экипировки, медицинское сопровождение и многое другое стоит больших денег. И главное — сколько труда: ежедневные многочасовые тренировки, ограничение себя во всем (питании, личной жизни, развлечениях и проч.), стресс и травмы. Сумасшедшая конкуренция! Так получается, что более 20 лет, к примеру, взрослые Туктамышева или Коляда потратили на спорт, отказавшись от счастливой жизни, и теперь пару раз в год имеют возможность заработать по несколько миллионов рублей. Работая даже доставщиком еды в Москве, за 20 лет они бы получили куда больше.

Возможно, поэтому фигуристы и не стесняются участвовать в коммерческих турнирах на стороне. Так, упомянутая выше двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева катается в Японии и Европе для местных любителей фигурного катания.

— Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу, — объясняла спортсменка. — За месяц гастролей можно заработать на неплохую машину.

Вместе с Туктамышевой в швейцарском шоу Art On Ice («Искусство на льду») в 2020 году участвовала любимица публики олимпийская чемпионка Алина Загитова и получила 10 тысяч долларов (735 тысяч рублей) за выступление, во время которого, кстати, упала.

Вообще Алина поставила карьеру на паузу, чтобы в том числе неплохо заработать в коммерческих проектах. В ноябре прошлого года она каталась в шоу «Влюбленные в фигурное катание», и согласно реестру госзакупок Загитова получала 357 тысяч рублей за выход на лед. А на портале Единой информационной системы есть сведения о том, что за два десятка спектаклей шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» 8 миллионов рублей получил некий Эдуард Аксенов, замначальника ледового катка «Хрустальный», где тренируется Загитова. Есть версия, что это были гонорары Алины: у нее нет статуса ИП, и поэтому полагавшиеся Загитовой деньги приходилось перечислять на другого человека.

Нельзя забывать и о рекламных контрактах. К примеру, Загитова является лицом косметики Shiseido и бренда Puma. По самым скромным оценкам, годовой контракт с каждой компанией приносит Загитовой от 7 до 14 млн рублей.

Призовые за победу на крупнейших турнирах в одиночном разряде

✔ Чемпионат мира — 64 тысячи долларов (4,8 миллиона рублей).

✔ Чемпионат Европы — 21 тысяча долларов за победу (1,5 миллиона

рублей).

✔ Гран-при — 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) за победу в финале, 18 тысяч долларов за победу на одном из семи этапов (1,3 миллиона рублей).

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