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Сколько зарабатывают Трусова, Загитова и другие российские фигуристы

Из нишевого вида спорта фигурное катание стремительно превращается в зрелище номер один во многом благодаря трансляциям Первого канала и проекту «Ледниковый период».

Сколько зарабатывают Трусова, Загитова и другие российские фигуристы
На чемпионате мира Анна Щербакова (в центре), Елизавета Туктамышева (слева) и Александра Трусова поделили пьедестал и полагающиеся за него призовые. Фото: globallookpress

Недавно в Швеции завершился чемпионат мира, а 15 апреля в Японии уже стартует командное первенство планеты с общим призовым фондом $1 миллион. Неудивительно, что финансовые достижения лучших фигуристов России интересуют публику ничуть не меньше, чем количество завоеванных ими медалей.

Шведский улов

Алина Загитова пока решила сосредоточиться на коммерческих выступлениях. Алина Загитова пока решила сосредоточиться на коммерческих выступлениях. Фото: globallookpress

На прошедшем в марте чемпионате мира в Стокгольме российские спортсмены заработали суммарно десятки миллионов рублей А все потому, что впервые в истории наши девушки заняли весь пьедестал. Да и в целом выступили отлично — выиграли медальный зачет: три «золота», «серебро» и две «бронзы».

Хрупкая 17-летняя Анна Щербакова получила 54,2 тысячи евро (4,8 млн руб.). Серебряная медалистка, сексапильная 24-летняя Елизавета Туктамышева, — 39,8 тысячи евро (3,6 млн руб.). Ну а самая маленькая из нашего состава, 16-летняя Александра Трусова, — 30 тысяч евро (2,5 млн руб.), что для школьницы довольно неплохо.

У мужчин ситуация выглядит чуть скромнее. 26-летний Михаил Коляда занял пятое место и заработал 9,3 тысячи евро (836 тысяч руб.). А вот 17-летний Евгений Семененко не получил призовых — Женя занял восьмое место, а денежное вознаграждение выплачивают спортсменам, занявшим место не ниже шестого.

Героями в танцах на льду стали Виктория Синицина и Никита Кацалапов — впервые с 2009 года, когда «золото» в Лос-Анджелесе завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин. Этой паре полагается на двоих 76 тысяч евро (6,8 млн руб.). Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми и заработали 13,5 тысячи евро (1,2 млн руб.). Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро заняли 10-ю строчку и остались без призовых.

В парном катании победили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили 76 тысяч евро (6,8 млн руб.). Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали третьими и заработали 38 тысяч евро (3,4 млн руб.), Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвертую строчку, их гонорар — 22 тысячи евро (1,9 млн руб.).

Машина за месяц гастролей

Вроде бы вышеперечисленные суммы выглядят солидно, но, если посчитать, сколько было вложено в этот путь, впечатление изменится: оплата льда и тренеров, экипировки, медицинское сопровождение и многое другое стоит больших денег. И главное — сколько труда: ежедневные многочасовые тренировки, ограничение себя во всем (питании, личной жизни, развлечениях и проч.), стресс и травмы. Сумасшедшая конкуренция! Так получается, что более 20 лет, к примеру, взрослые Туктамышева или Коляда потратили на спорт, отказавшись от счастливой жизни, и теперь пару раз в год имеют возможность заработать по несколько миллионов рублей. Работая даже доставщиком еды в Москве, за 20 лет они бы получили куда больше.

Возможно, поэтому фигуристы и не стесняются участвовать в коммерческих турнирах на стороне. Так, упомянутая выше двукратная чемпионка мира Елизавета Туктамышева катается в Японии и Европе для местных любителей фигурного катания.

— Когда у меня перерыв между соревнованиями и при этом есть силы и здоровье, я иногда езжу на шоу, — объясняла спортсменка. — За месяц гастролей можно заработать на неплохую машину.

Вместе с Туктамышевой в швейцарском шоу Art On Ice («Искусство на льду») в 2020 году участвовала любимица публики олимпийская чемпионка Алина Загитова и получила 10 тысяч долларов (735 тысяч рублей) за выступление, во время которого, кстати, упала.

Вообще Алина поставила карьеру на паузу, чтобы в том числе неплохо заработать в коммерческих проектах. В ноябре прошлого года она каталась в шоу «Влюбленные в фигурное катание», и согласно реестру госзакупок Загитова получала 357 тысяч рублей за выход на лед. А на портале Единой информационной системы есть сведения о том, что за два десятка спектаклей шоу Татьяны Навки «Спящая красавица» 8 миллионов рублей получил некий Эдуард Аксенов, замначальника ледового катка «Хрустальный», где тренируется Загитова. Есть версия, что это были гонорары Алины: у нее нет статуса ИП, и поэтому полагавшиеся Загитовой деньги приходилось перечислять на другого человека.

Нельзя забывать и о рекламных контрактах. К примеру, Загитова является лицом косметики Shiseido и бренда Puma. По самым скромным оценкам, годовой контракт с каждой компанией приносит Загитовой от 7 до 14 млн рублей.

Призовые за победу на крупнейших турнирах в одиночном разряде

✔ Чемпионат мира — 64 тысячи долларов (4,8 миллиона рублей).

✔ Чемпионат Европы — 21 тысяча долларов за победу (1,5 миллиона

рублей).

✔ Гран-при — 25 тысяч долларов (1,8 миллиона рублей) за победу в финале, 18 тысяч долларов за победу на одном из семи этапов (1,3 миллиона рублей).

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