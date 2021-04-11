С кем из зарубежных звезд крутили романы представительницы отечественного шоу-бизнеса

Казалось бы, наши люди уже забыли о советских временах, когда поездка за рубеж и общение с иноземцами могли случиться лишь во сне.

Однако роман с иностранцем до сих пор считается диковинным приключением — недавний чемпионат мира по футболу в России это еще раз доказал. А уж если с зарубежной звездой удалось «замутить», то это вообще сказка. Не случайно подобными романами, пусть даже краткосрочными и ни к чему не обязывающими, наши девушки, в том числе и знаменитые, очень гордятся.

Ира, Настя и Микки Рурк

Легендарный актер был дважды женат, и оба раза на американских актрисах — на Дебре Фойер и Кэрри Отис. Однако после 60 понял, что лучше русских женщин никого не сыщешь. Начиная с 2010 года он жил с Анастасией Макаренко (на фото вместе с актером), сделавшей на Западе карьеру модели. Микки не смущало то, что Настя его чуть помоложе — на каких-то 35 лет. Позже Рурк переключился на 27-летнюю танцовщицу ночного московского клуба Soho Ирину Коряковцеву (фото внизу справа).

Виктория Боня и Алекс Смерфит

Выпускница «Дома-2» Виктория Боня после отношений со Степой Меньщиковым долго и усердно искала счастья с иностранцами. Вика крутила романы с футболистами — игравшим за «Спартак» бразильцем Веллитоном и выступавшим за «Манчестер Юнайтед» бельгийцем Маруаном Феллайни, но остановилась в итоге на сыне ирландского миллионера Алексе Смерфите.

Парень живет в Монако, а познакомился с Викторией на тусовке в Москве. Вспышка страсти мгновенно перебросила девушку из Краснокаменска в Монте-Карло. В 2012 году Боня родила дочь Анджелину-Летицию. При этом официально брак пара не оформляла и в итоге распалась. Боня уверяет, что виноват Алекс, он больше не хотел детей, а она мечтала стать многодетной мамой.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн

Украинская певица часто появлялась в компании лидера группы Rammstein, а на фестивале «Жара-2017» и вовсе не стеснялась целоваться с брутальным немцем. При этом ни Тилль, ни Светлана ничего не подтверждали. Музыкант отшучивается: мол, я не могу раскрыть «тайну двух людей».

Певица намекала на контракт о неразглашении: «Я не очень могу говорить об этом». Ксения Собчак косвенно подтвердила их роман: придя домой к Лободе на интервью, она заглянула в комнату старшей дочери артистки Евы и спросила, кто ей подарил нагрудный амулет. «Тилль», — призналась девочка. Кстати, вторую дочь Лободы зовут Тильда. Неужели в честь папы? Увы, Светлана не называет имени отца девочки, якобы названной в честь известной актрисы Тильды Суинтон.

Анастасия Волочкова и Джим Керри

Такое сочетание, казалось, можно представить только в жуткой российской пародийной комедии, но нет! Балерина настаивает, что роман действительно был и тому даже есть доказательства! Якобы знаменитый голливудский актер присылал ее дочери Арише коробку с куклами. Ну а познакомились они в начале 2000-х.

— С Джимом нас свел Боб Ван Ронкель, известный промоутер, который работает в России с западными артистами, — вспоминала Волочкова. — Джим рассказал Бобу, что хочет со мной познакомиться. Я была ему известна как балерина Большого театра. Фактор известности, популярности, красоты, конечно же, сработал. Джим узнал, что у меня в Большом театре балет «Жизель», сел в самолет и прилетел. После спектакля он пригласил меня на романтическую прогулку, которая закончилась красивым ужином.

Анастасия уверяет, что не раз летала с голливудским кавалером на отдых, а еще он прилетал к ней на гастроли. Более того, по словам балерины, Керри помнил, когда у Волочковой день рождения, и присылал подарки ей и дочке. Не исключено, что Настя даже научила Джима садиться на шпагат. Жаль, что по какому-то досадному недоразумению не сохранилось ни одной совместной фотографии этой красивой пары…

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