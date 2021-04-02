Блогеры из «Дома тиктокеров» – о личной жизни Давида Манукяна: «Дава уже нашел ту самую»

В интервью Teleprogramma.pro блогеры высказали свое мнение о том, может ли Дава вернуться к Ольге Бузовой, и кто может занять место в его сердце.

Недавно в СМИ появилась информация, что Давида Манукяна (Даву) заметили на общей вечеринке с его бывшей избранницей – известным блогером Кариной Кросс. После расставания у молодых людей долго были натянутые отношения. Но, похоже, теперь они помирились вновь. А некоторые вообще считают, что пара может воссоединиться и продолжить свою романтическую историю.

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Меж тем в прессе также упорно муссируются слухи, что Дава нашел личное счастье в объятиях своей помощницы Анны Маковской. Также высказывается мнение, что Давид не забыл свою прежнюю любовь – Ольгу Бузову.

Так кто же ближе всех к истине? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к известным блогерам из TikTok House, которые хорошо знают Даву и могут высказать свое мнение о его таинственной избраннице.

Лера Кантур: «Ольга Бузова и Дава до сих пор не могут пройти мимо жизни друг друга»

«Не думаю, что Давид и Карина снова будут вместе, их отношения давно закончились. И судя по их соцсетям они уже нашли свое счастье с другими людьми, — поясняет Лера. — Если честно, то я не верю, что ссора Оли Бузовой и Давы станет конечной точкой в истории их отношений, ведь до сих пор они не могут пройти мимо жизни друг друга. Например, не так давно Дава написал неоднозначный комментарий под видео, на котором Бузова танцевала с миллионером. Если бы они смогли отпустить отношения, то реакция была бы совсем другой. А если их роману, и правда конец, то я совсем перестану верить в любовь».

Маша lvk: «Даве пора стать новым «Холостяком»

«Дава — довольно завидный молодой человек. Сейчас на волне хайпа, понятное дело, что он пока живет в свое удовольствие и еще не нашел свою настоящую любовь, — поясняет Маша. — Ни с кем у него не клеятся долгие отношения: с Кариной Кросс не вышло, с Бузовой тоже красивая история на всю жизнь не получилась, с помощницей непонятно что там. Наверное, самое время ему стать новым холостяком».

Настя twinsrussian: «Давид пока не хочет афишировать отношения»

«Недавно видела во всех новостных пабликах, что в постели у Давы заметили брюнетку, позже подписчики выяснили, что это его помощница Анна Маковская, — комментирует Настя. — Давид потом, конечно же, отрицает это, но все же и так понятно, что он просто не хочет пока афишировать отношения, как и многие публичные личности. С Олей же они довольно быстро впустили в свою жизнь СМИ, ну и все мы знаем, чем все закончилось».

Кирилл Волик: «Дава скрывает свою избранницу от СМИ»

«Скандалы, интриги, расследования каждый день происходят вокруг личной жизни Давида Манукяна. 13 миллионов подписчиц вычисляют его новую пассию и ориентацию, — говорит Кирилл. — Я уверен, что Дава уже давно нашел ту самую, просто тщательно скрывает это, дабы СМИ не лезли к его настоящей избраннице».

Уважаемые читатели Teleprogramma.pro, а у вас какое мнение по этому поводу?

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