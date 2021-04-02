Друзья Грачевского о новом директоре «Ералаша»: «Он всегда отвечал за административные дела»

Новым генеральным директором ООО «Ералаш» назначен Аркадий Григорян, продюсер и соучредитель компании. Он работал в команде Бориса Грачевского с 1998 года, занимая пост директора журнала.

Кто он, Аркадий Григорян? И сможет ли сохранить наследие легендарного киножурнала «Ералаш»? С этими вопросами Teleprogramma.pro обратилась к друзьям основателя легендарного журнала Бориса Грачевского — актерам Владимиру Долинскому и Оксане Сташенко.

«Аркадия я знаю, он Борин директор (киножурнала «Ералаш». — Прим. ред.). А сможет ли он сохранить наследие «Ералаша», понятия не имею. Но кто-то же должен руководить проектом. Он всегда и делал это, отвечал за административные дела, а Боря занимался творчеством.

— А был ли у Бориса Юрьевича какой-то преемник?

— По-моему, нет.

«С Аркадием я встречалась, когда сама снималась в «Ералаше». И действительно, он очень хороший делопроизводитель, директор. Боречка всегда говорил, что это директор. Он по-старинному относился к этой должности, никогда не называл продюсером. А только директором, как в старых советских фильмах», — рассказывает Оксана Сташенко.

«Боречка всегда уважительно относился к Аркадию и хвалил его за его успехи как директора. Единственный момент: он всегда говорил, что тот, кто занимается деньгами и бумагами, как правило, не может быть творческим человеком. Это тоже не скрывалось.

И Боря говорил: «Вот что-то без меня захотели сделать и нужно будет сейчас поправить». Конечно, художественный взгляд был только у Боречки Юрьевича. Но если все договоренности прошли через Катю, то это другой вопрос.

Она вообще очень умный человек, хранящий память о Боречке Юрьевиче, оберегающий его дело. Поэтому она не позволит, чтобы «Ералаш» стал чем-то плохим. Катя сохранит не только сам бренд, но и стиль, и самобытность этого проекта. Мне кажется, что даже Аркадий не посягнет на изменение художественного наполнения «Ералаша». Потому что у этой планеты под названием «Ералаш» слишком яркое лицо!

И любое изменение будет воспринято зрителями в штыки. Поэтому, думаю, что Аркадий будет соблюдать все правила съемок, общения, ведения проекта, и его художественная целостность тоже никуда не денется. Это моя надежда, что все так и будет. Аркадий никогда не проявлял себя с негативной стороны.

И если бы он был тем человеком, которого следует опасаться, то он не работал бы у Боречки Юрьевича. Если управление перешло Аркадию в руки с общего согласия, и в нем принимала участие Катя, то значит, все будет хорошо».