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Что известно о блогере Эдварде Биле, устроившем ДТП там же, где и Михаил Ефремов

Teleprogramma.pro рассказывает о нелицеприятных фактах биографии пранкера.

Что известно о блогере Эдварде Биле, устроившем ДТП там же, где и Михаил Ефремов
Эдвард Бил. Кадр из передачи «По делам несовершеннолетних»

Еще одно резонансное ДТП произошло в Москве, причем снова же неподалеку от метро «Смоленская», где в июне прошлого года в аварию попал актер Михаил Ефремов. 1 апреля скандально известный блогер Эдвард Бил на своей «Ауди» выехал на «встречку», уклонившись от автомобиля «Митцубиси», оказавшегося на его полосе. В результате он столкнулся еще с четырьмя машинами.

В ходе дорожного инцидента на Садовом кольце серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, в этот момент находившаяся за рулем «Фольксвагена». Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице, где врачи сражаются за ее жизнь. Другие участники аварии же также получили травмы.

Что известно о «популярном блогере», из-за которого пострадали люди?

Неблагополучное детство

Настоящее имя блогера – Эдуард Биль. Он родился в молдавском городе Тирасполе в 1996 году, в неблагополучной семье. Его мама злоупотребляла алкоголем, поэтому воспитанием парня занималась бабушка. В школе будущий пранкер тоже учился из рук вон плохо. Но зато развивал свои актерские навыки.

После девятого класса Эдуард фактически завершил свое обучение и стал заниматься академической греблей и кикбоксингом, в чем, кстати, достиг заметных успехов. В 18 лет попал в армию, окончив службу, поехал покорять Москву. Поначалу торговал книгами, но потом решил проявить свой актерский талант.

Эдвард Бил. Кадр из передачи «По делам несовершеннолетних»
Эдвард Бил. Кадр из передачи «По делам несовершеннолетних»

Жесткие розыгрыши

Сначала снимал ролики на остросоциальные темы, но, потом, видимо, чего-то испугавшись, оставил эту тему. Начал принимать участие в телепередачах, например, в 2018 году в программе «По делам несовершеннолетних» сыграл бывшего заключенного, который снова оказался на скамье подсудимых за избиение человека.

Но широкую известность получил все-таки благодаря жестким пранкам на своем YouTube-канале. Их смысл заключался в том, что блогер зло подшучивал над прохожими, разыгрывая драки и скандалы.

Кто-то сравнил розыгрыши Била с жестким школьным буллингом, когда обидчик мог жестоко издеваться над жертвой, объясняя это тем, что он всего лишь пошутил – «ничего же такого». Например, на одном из видео он угрожал школьнику, на другом – трогал девушку за филейную часть, на третьем – кидал другую молодую женщину в воду.

Значительная часть роликов Эдварда посвящена сотрудникам ГИБДД. Также он прославился тем, что разбил и утопил несколько своих машин. Всего на YouTube-канал блогера подписано свыше четырех миллионов человек.

Кстати, в биографии Била есть и светлые моменты. Он занимался благотворительностью, помогая детям и старикам. Известно, что Эдвард Бил женат и воспитывает дочь Эмили.

Итог…

Только подумал ли он о ребенке, когда лихачил на дороге? Известно, что только за три месяца пранкер 245 раз превышал скорость, а общая сумма его штрафов составила около полумиллиона рублей. Правоохранительные органы долго не могли найти его, поскольку Бил ездил с поддельными номерами.

И вот теперь, став участником массового ДТП, он получил всеобщую «славу». Кстати, сначала Эдвард Бил, видимо, испугавшись последствий случившегося, утверждал, что за рулем машины находился его друг. А он же приехал на место аварии значительно позже. Но в полиции подтвердили, что главным участником аварии является именно Эдвард.

Сейчас Эдварда Била доставили в следственный отдел УВД по ЦАО, следов алкоголя в его крови не обнаружено. В его отношении возбуждено уголовное дело. Блогер задержан до избрания меры пресечения.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

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