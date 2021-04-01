Что известно о блогере Эдварде Биле, устроившем ДТП там же, где и Михаил Ефремов

Еще одно резонансное ДТП произошло в Москве, причем снова же неподалеку от метро «Смоленская», где в июне прошлого года в аварию попал актер Михаил Ефремов. 1 апреля скандально известный блогер Эдвард Бил на своей «Ауди» выехал на «встречку», уклонившись от автомобиля «Митцубиси», оказавшегося на его полосе. В результате он столкнулся еще с четырьмя машинами.

В ходе дорожного инцидента на Садовом кольце серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова, в этот момент находившаяся за рулем «Фольксвагена». Сейчас она в тяжелом состоянии находится в больнице, где врачи сражаются за ее жизнь. Другие участники аварии же также получили травмы.

Что известно о «популярном блогере», из-за которого пострадали люди?

Неблагополучное детство

Настоящее имя блогера – Эдуард Биль. Он родился в молдавском городе Тирасполе в 1996 году, в неблагополучной семье. Его мама злоупотребляла алкоголем, поэтому воспитанием парня занималась бабушка. В школе будущий пранкер тоже учился из рук вон плохо. Но зато развивал свои актерские навыки.

После девятого класса Эдуард фактически завершил свое обучение и стал заниматься академической греблей и кикбоксингом, в чем, кстати, достиг заметных успехов. В 18 лет попал в армию, окончив службу, поехал покорять Москву. Поначалу торговал книгами, но потом решил проявить свой актерский талант.

Жесткие розыгрыши

Сначала снимал ролики на остросоциальные темы, но, потом, видимо, чего-то испугавшись, оставил эту тему. Начал принимать участие в телепередачах, например, в 2018 году в программе «По делам несовершеннолетних» сыграл бывшего заключенного, который снова оказался на скамье подсудимых за избиение человека.

Но широкую известность получил все-таки благодаря жестким пранкам на своем YouTube-канале. Их смысл заключался в том, что блогер зло подшучивал над прохожими, разыгрывая драки и скандалы.

Кто-то сравнил розыгрыши Била с жестким школьным буллингом, когда обидчик мог жестоко издеваться над жертвой, объясняя это тем, что он всего лишь пошутил – «ничего же такого». Например, на одном из видео он угрожал школьнику, на другом – трогал девушку за филейную часть, на третьем – кидал другую молодую женщину в воду.

Значительная часть роликов Эдварда посвящена сотрудникам ГИБДД. Также он прославился тем, что разбил и утопил несколько своих машин. Всего на YouTube-канал блогера подписано свыше четырех миллионов человек.

Кстати, в биографии Била есть и светлые моменты. Он занимался благотворительностью, помогая детям и старикам. Известно, что Эдвард Бил женат и воспитывает дочь Эмили.

Итог…

Только подумал ли он о ребенке, когда лихачил на дороге? Известно, что только за три месяца пранкер 245 раз превышал скорость, а общая сумма его штрафов составила около полумиллиона рублей. Правоохранительные органы долго не могли найти его, поскольку Бил ездил с поддельными номерами.

И вот теперь, став участником массового ДТП, он получил всеобщую «славу». Кстати, сначала Эдвард Бил, видимо, испугавшись последствий случившегося, утверждал, что за рулем машины находился его друг. А он же приехал на место аварии значительно позже. Но в полиции подтвердили, что главным участником аварии является именно Эдвард.

Сейчас Эдварда Била доставили в следственный отдел УВД по ЦАО, следов алкоголя в его крови не обнаружено. В его отношении возбуждено уголовное дело. Блогер задержан до избрания меры пресечения.

А Teleprogramma.pro будет следить за развитием ситуации.

Смотрите также: