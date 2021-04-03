Анастасии Заворотнюк — 50 лет: что знают коллеги о жизни тяжелобольной актрисы

3 апреля свой юбилей отмечает Анастасия Заворотнюк. «Няне Вике» исполняется 50 лет. В эту цифру сложно поверить: стройная фигура, искрящиеся глаза, плещущая через край энергия – именно такой мы знаем Заворотнюк.
По крайней мере, именно такие кадры с изображением актрисы остались в память о ней.
А в 2019 году поползли слухи, что у нее рак мозга. Болезнь связывали с процедурой ЭКО — перед страшным диагнозом актриса прибегла к данной процедуре и родила дочку.
Знаменитость проходила лечение за границей, а когда иностранные врачи заявили о безнадежности, обратилась к российским специалистам. Тайну именитой пациентки старательно оберегали от прессы и поклонников.
В начале 2020 года в клинике на Рублевке, где актриса проводила процедуры, подтвердили, что она отказалась от помощи. Неужели все, конец? Волна тревожных новостей снова захлестнула СМИ, но, к счастью, тревожные прогнозы не оправдались.
Судя по всему, актрисе стало лучше. Доподлинно утверждать этого нельзя, так как столкнувшись со страшной болезнью, Заворотнюк практически перестала контактировать с внешним миром.
Вскоре с экранов исчез и супруг Анастасии — фигурист Петр Чернышев. Ходили слухи, что супруги живут в своем доме в Подмосковье и стараются не пересекаться даже с соседями.
Связаться с актрисой и ее ближайшим окружением не удается уже давно. Телефоны просто не отвечают.
Teleprogramma.pro спросила у знакомых Заворотнюк, как живет сегодня актриса.
Эдгард Запашный пересекался с именинницей в программе «Минута славы» и сохранил впечатление об Анастасии, как о профессионале высочайшего уровня.
«Я работал с ней и не раз. Это неимоверно талантливый человек! С ней сниматься было не только почетно, но и приятно – от работы получил искреннее удовольствие.
Анастасия — очень позитивный человек. Она профессионал с большой буквы и рейтинговая артистка», — говорит дрессировщик.
После неприятностей со здоровьем, Запашный не пересекался с актрисой.
«Беспокоить ее сейчас – это неправильно. У нее есть проблемы, которые, надеюсь, скоро разрешатся», — полагает Эдгард Запашный.
В завершении беседы он сказал несколько добрых слов в адрес юбилярши.
«Дорогая Настя, я бы очень хотел, чтобы плохие новости больше не существовали в информационном поле. Чтобы все, что было с тобой связано, имело только знак плюс.
С юбилеем, здоровья тебе крепкого. Верные друзья всегда с тобой, и мы надеемся, что все будет хорошо», — отметил артист.
Не меньше теплых и добрых слов в адрес юбилярши сказал телеведущий Юрий Николаев.
Он обращается к Заворотнюк почти по-родственному – Настена. Это не удивительно, совместно на сцене они провести десятки часов.
«Настена, сегодня есть лишний повод вспомнить наши совместные работы. Это одно наслаждение общаться с тобой на съемочных площадках и в программе «Танцы со звездами», «Звезды на льду».
Мы наделали много шума. Мне было очень легко с тобой, ты меня понимала с полуслова. А я понимал тебя, твой юмор. Наше общение не ограничивалось только съемочной площадкой.
Мы познакомились с семьями друг друга. Поэтому сказать, что нас объединяет только работа — это было бы не совсем правильно.
Поздравляю, обнимаю и целую!» — заключил Юрий Николаев.
А вот никаких новостей о коллеге до телеведущего не долетало.
«Я даже не знаю, как она себя чувствует, мы давно не общаемся», — признался Николаев.
Пожалуй, Анфиса Чехова была последней из коллег, с кем общалась Заворотнюк.
«Я не люблю про это говорить, потому что человек сам не хочет ничего афишировать. Все, что касается Насти — это тонкий лед. Поскольку никто не знает, что с ней и как она.
Мне часто звонят журналисты, потому что я получается последняя, с кем она общалась перед исчезновением из-за болезни. Единственное, что я могу — конечно же, поздравить и пожелать здоровья. Я думаю, что сейчас это для нее самое главное», — заключила телеведущая.
Хочется верить, что в жизни «няни Вики» все очень скоро наладится и вынужденное затишье — это время для отдыха перед покорением новых творческих вершин.
Возможно, совсем скоро мы снова увидим Анастасию Заворотнюк на экранах. В честь знаменательной даты актриса согласилась появиться в программе «Однажды…» на НТВ.
Она твердо заявила, что со здоровьем все в порядке, она не хочет чтобы о ней беспокоились, занимается семьей и строит творческие планы.