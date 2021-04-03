Как сложилась судьба Анастасии Заворотнюк

3 апреля 2021 года 50-летний юбилей у заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк. Всенародно любимая актриса и телеведущая отметит праздник в кругу семьи. А все поклонники непременно будут желать ей здоровья.

С 2019 года из-за онкологии Анастасия не появляется на публике, но ее преданные фанаты продолжают поддерживать звезду и верить, что она вернется на экраны и на сцену театра.

Как сложилась судьба Анастасии, почему она стала актрисой и чего добилась к своему полувековому юбилею — смотрите в видео Teleprogramma.pro.

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