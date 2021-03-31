«Возможно нарушение закона»: Жорин — о раскрытии результатов обнародованной экспертизы по делу смерти Легкоступовой

Недавно в СМИ были обнародованы результаты комплексной экспертизы о причинах смерти Валентины Легкоступовой, подписанные Главным судмедэкспертом Москвы Сергеем Шигеевым и одним из руководителей центра психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяной Клименко.

больше по теме Валентина Легкоступова перед комой успела сказать дочери, что с ней случилось Популярная исполнительница ушла из жизни несколько дней назад.

Согласно выводам специалистов, смерть певицы наступила от «полиорганной недостаточности», вызванной хроническими заболеваниями на фоне «многолетнего злоупотребления алкоголем», и травмы головы. При этом признаков насилия или ошибочных действий врачей эксперты не нашли.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать результаты этой экспертизы адвоката Анетты Бриль (дочери Валентины Легкоступовой) Сергея Жорина.

«Это выглядит, мягко говоря, странно. Здесь журналисты ссылаются на экспертов избирательно и не приводят их слова дословно. Статья вызывает сомнения в объективности, поэтому сейчас мы все изучаем и дадим развернутый ответ по экспертизе, — говорит Сергей Жорин. — Мы не можем утверждать, что экспертиза оказалась у журналистов в полном объеме. Если же это так, то это нарушение закона. И не потому что это какая-то закрытая проверка, а потому что в экспертизе описывается как характер травм, так заболевания. Написанное про алкоголизм вообще не соответствует действительности. Более того, раскрытие подобных сведений, а также сведений связанных с состояние здоровья человека без его согласия или согласия его родственников, является незаконным.

— А имеются ли у вас еще документы, связанные с этим делом?

— В деле много экспертиз. Эта экспертиза, на которую ссылаются СМИ, была назначена следователем после того, как в эфире Первого канала Фирсов заявил, что закрытая черепно-мозговая травма Валентины Легкоступовой была получена из-за того, что врачи выносили ее на мягких носилках и били головой о ступеньки.

Изначально была понятна абсурдность всего сказанного Фирсовым. И чтобы исключить этот фактор, и была назначена эта дополнительная экспертиза, в которой поднимались совершенно конкретные вопросы: было ли в действиях врачей что-то, что повлекло за собой смерть Валентины Легкоступовой.

Я могу предполагать, что эксперты, испугавшись того, что их коллег привлекут к ответственности, «на всякий случай» написали вот такое заключение. Мягко говоря, эта экспертиза крайне странная. Мы сейчас заказали у специалистов дополнительное исследование, чтобы они смогли дать свою оценку. Будем ждать результаты.

Teleprogramma.pro будет следить за развитием событий!

Смотрите также: