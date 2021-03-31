Какой Уильям, что вы?! Малиновская, Савельева и Чехова назвали самых сексуальных мужчин планеты

Ирина Салтыкова отдала предпочтение Стингу, а Катя Лель – Брэду Питту и Тому Крузу.

Принц Уильям признан самым сексуальным лысым мужчиной планеты. Оказалось, герцога Кембриджского упоминали на страницах кино в сочетании со словом «сексуальный» не менее 17,6 миллиона раз.

Он обошел в списке актера Джейсона Стетхема (7,4 млн.упоминаний) и боксера Майка Тайсона (8,8 млн. упоминаний).

Teleprogramma.pro спросила у Кати Лель, Анфисы Чеховой, Александры Савельевой, Маши Малиновской и Ирины Салтыковой – согласны ли они с очередным званием принца и кто, по их мнению, самый сексуальный мужчина планеты, не только среди лысых.

Катя Лель, певица

Артистка признается, что к очередному титулу герцога она относится равнодушно. Для Лель сексуальность – это «не внешняя картинка, а что-то больше, внутреннее, энергетическое».

«Я бы признала самым сексуальным мужчиной планеты Брэда Питта, конечно. Или Тома Круза, в каждом из них есть что-то мужское и брутальное, очень красивое», — отметила певица.

Анфиса Чехова, телеведущая

Телеведущая тоже не согласна, что внук Ее Величества достоин зваться самым сексуальным мужчиной планеты.

«Мне больше по душе Ченнинг Татум. Не знаю, чем подкупил. Он долгое время мне не нравился, а потом вдруг прониклась. Что-то в нем есть особенное, какое-то сочетание неприкаянности и мужественности. Больше никого не могу назвать, мне в принципе не нравятся известные мужчины. И красивые тоже не нравятся», — поделилась Анфиса Чехова.

Ирина Салтыкова, певица

Артистка затруднилась назвать мужчину, который по ее мнению, является самым сексуальным.

«В молодости влюбляешься во внешность, а сейчас уже по другому. Я сейчас не смотрю на внешность, а оцениваю поступки», — признается Салтыкова.

Тем не менее, она вспомнила, что в молодости ей очень нравились Стивен Коллинз, Стинг и мужчины из группы Aerosmith.

«Последние сейчас, конечно, смешно выглядят. А вот Стинг до сих пор очень даже симпатичный», — заключила артистка.

Александра Савельева, певица

Для нее самым сексуальным, обаятельным и привлекательным на всей планете мужчиной является ее муж Кирилл Сафонов.

«Какой там Уильям? Что вы! Только мой муж. Мне кажется, что для любой влюбленной женщины ее муж самый особенный и сексуальный. Но, допускаю, что для кого-то Уильям самый лучший. Но это точно не мой типаж», — делится Савельева.

Маша Малиновская, телеведущая

Телеведущая оказалась в курсе иностранного рейтинга и уверена, что Уильям обошел Джейсона Стетхема несправедливо.

«Мне кажется, что заграничные исследователи что-то напутали, что-то мне подсказывает. Если говорить о том рейтинге, который возглавил Уильям, я бы отдала первое место Джейсону Стетхему, это будет куда более заслуженно», — заключила Малиновская.

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